Hołownia o groźbach pod adresem Owsiaka. Wspomniał o własnych doświadczeniach

Bardzo współczuję Jerzemu Owsiakowi, że zaczyna dostawać groźby. On na to sobie niczym nie zasłużył. Trzymam za niego kciuki - powiedział w środę marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Wyznał, że sam wielokrotnie otrzymywał groźby pod adresem swoim oraz swoich bliskich. - To robi na człowieku wrażenie - przyznał. Hołownia zaapelował o obniżenie temperatury sporu w przestrzeni publicznej. - Doprowadziliśmy do tego, że niektórym ludziom zaczyna odbijać - stwierdził.

Szef WOŚP Jerzy Owsiak opublikował w środę wpis w mediach społecznościowych, w którym poinformował o groźbach kierowanych pod jego adresem. "Groźby bardzo konkretne, z bombą w tle i utylizacją mojej osoby" - napisał. Dodał, że przypomina mu to "szczucie", którego ofiarą padł zamordowany prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. Poinformował, że sprawy zostały przekazane policji.

"Doprowadziliśmy do tego, że niektórym ludziom zaczyna odbijać"

Do sprawy odniósł się na środowej konferencji prasowej marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Powiedział, że sam otrzymuje groźby pozbawienia życia "stosunkowo regularnie". Dodał, że ostatnio otrzymał wiadomość z dokładnie wyznaczoną godziną swojej śmierci. - My politycy - media też mogą dorzucić kamyczek do ogródka w tej sprawie - doprowadziliśmy do tego, że niektórym ludziom zaczyna odbijać - stwierdził.

Jak dodał, "albo doprowadzimy do sytuacji, w której ta temperatura trochę spadnie, albo ktoś, kto może nie do końca jest w stanie panować nad swoim zachowaniem, przejdzie od pisania durnych rzeczy w mailach, albo na Twitterze, albo durnych telefonów, do operowania nożem, pistoletem czy innymi rzeczami".

- Żyjemy w kraju, w którym zginął prezydent Adamowicz, ale przed nim zginął też prezydent Narutowicz, który był wybrany w tym Sejmie na prezydenta, a później zabiła go ulica. To się nigdy nie może powtórzyć w Polsce - oświadczył. Zaznaczył że "to się nie zaczyna w momencie, w którym ktoś wysyła groźbę karalną, tylko kiedy ogląda telewizję, kiedy słucha polityków, kiedy wchodzi do internetu". - Tu potrzebujemy potężnej odpowiedzialności - przekonywał.

Hołownia: trzymam kciuki za Owsiaka

- Bardzo współczuję Jurkowi, że zaczyna dostawać takie groźby. On na to sobie niczym nie zasłużył. Nikt sobie nie zasłużył na to, żeby takie groźby otrzymywać. Trzymam za niego kciuki - oświadczył Hołownia. Zwracając się do szefa WOŚP powiedział, "żeby się nie przejmował, żeby szedł dalej, żeby robił swoją robotę i żeby nigdy nie zaniedbał jednej rzeczy - żeby zawiadamiać zawsze policję i organy państwa w takich sprawach".

- W 50 czy 60 procentach okaże się, że ktoś się napił i coś sobie wieczorem napisał, jeszcze z profilu kolegi. Ale jak przegapimy ten jeden moment, to może być niebezpiecznie - ostrzegł Hołownia

Przypomniał, że do zabójstwa prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza doszło podczas finału WOŚP. - Trudno wyobrazić sobie bardziej graficzną konfrontację dobra ze złem. Ludzie przychodzą, żeby zrobić najlepszą rzecz, jaką można zrobić i dzieje się najgorsza rzecz, jaką można zrobić - stwierdził.

Hołownia wyraził nadzieję, że służby państwa zrobią wszystko, by złapać i ukarać tych, którzy grozili Owsiakowi oraz innym osobom zaangażowanym w życie publiczne. Zaapelował także do wszystkich o obniżenie temperatury sporu politycznego. Dodał, że trzyma kciuki za Owsiaka i zapowiedział, że sam weźmie udział w tegorocznym finale WOŚP.

- Mam nadzieję, że to wytrzyma. Rozumiem, że to jest straszna presja - powiedział. - Kiedy pierwszy raz musiałem przeczytać detaliczny opis jakiegoś, już nie powiem kogo, kto pisał, jak mnie zabije, zgwałci moje córki i jak będzie torturował moją żonę, to muszę powiedzieć, że to robi na człowieku wrażenie - wyznał.

