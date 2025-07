Czy Polacy ufają Szymonowi Hołowni? Sondaż

Hołownia: chcę, mogę i będę spotykał się z każdym, jeśli rozmowa będzie dotyczyła ważnych dla Polski spraw Źródło: TVN24

Kluczowe fakty: Sondaż przeprowadzony został po ujawnieniu nocnego spotkania Szymona Hołowni z PiS.

Szymonowi Hołowni nie ufa aż 70 proc. wyborców istniejącej do niedawna Trzeciej Drogi.

Zdecydowane zaufanie do marszałka Sejmu wyraża jedynie 1,5 proc. badanych.

W sondażu przeprowadzonym przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS na zlecenie Radia ZET spytano Polaków, czy ufają marszałkowi Sejmu Szymonowi Hołowni. Najwięcej, bo 46,7 proc. badanych stwierdziło, że zdecydowanie mu nie ufa. Kolejnych 35,5 proc. wskazało natomiast odpowiedź, że "raczej nie" ufa marszałkowi Sejmu. Oznacza to, że łącznie 82,2 procent badanych przyznało, że nie ma zaufania do Szymona Hołowni.

Przeciwnego zdania jest 14,5 proc. respondentów, którzy ufają Hołowni. Wśród nich jedynie 1,5 proc. wskazało jednak odpowiedź, że "zdecydowanie" mu ufa. 3,3 proc. pytanych zaznaczyło odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć".

Zaufanie do Szymona Hołowni zbadano także w grupach wyborców poszczególnych partii politycznych. Okazało się, że wśród osób popierających Trzecią Drogę, czyli istniejącą do niedawna koalicję Polski 2050 Szymona Hołowni i PSL, aż 70 procent nie darzy go zaufaniem. Wśród osób popierających Prawo i Sprawiedliwość politykowi nie ufa 84 proc. zwolenników, wśród wyborców Koalicji Obywatelskiej jest to 85 procent.

Badanie zostało przeprowadzone po ujawnieniu nocnego spotkania marszałka z Adamem Bielanem, europosłem Prawa i Sprawiedliwości, za co został skrytykowany przez część polityków koalicji rządowej, w tym również premiera Donalda Tuska.

Kontrowersje po spotkaniu z politykami PiS

- Jestem jednym z niewielu polityków w Polsce, który - podkreślam - regularnie spotyka się z przedstawicielami obu śmiertelnie skłóconych obozów. Twardo stoję na stanowisku, że - zwłaszcza w obecnych czasach - politycy różnych opcji powinni ze sobą rozmawiać, inaczej pozabijamy się nawzajem. Uważam to za normę, nie za odstępstwo od niej, i nadal będę tak właśnie, jako marszałek Sejmu, postępował - przekonywał Hołownia.

Marszałek stwierdził, że regularnie spotyka się z koalicjantami, ale "okazjonalnie" także z opozycją. - W ostatnich miesiącach rozmawiałem i z Jarosławem Kaczyńskim, i z Mariuszem Błaszczakiem, i Markiem Suskim, i Adamem Bielanem, i Michałem Wójcikiem oraz wieloma innymi politykami PiS - wymienił.

Sondaż IBRiS został przeprowadzony metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 1071 osób, w dniach 11-12 lipca 2025 roku.