"Hołownia mówi: ja opuszczam to bagno". Bryłka o staraniach marszałka o funkcję w ONZ Źródło: TVN24

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Goście niedzielnej "Kawy na ławę" w TVN24 dyskutowali o decyzji, jaką podjął w sprawie swojej politycznej przyszłości marszałek Sejmu Szymon Hołownia, któremu jesienią kończy się kadencja na stanowisku w izbie niższej. Lider Polski 2050 ubiega się o funkcję Wysokiego Komisarza ONZ do Spraw Uchodźców, a jego plany są szeroko komentowane w polskiej debacie publicznej.

Porowska: każda z osób w partii zdawała sobie sprawę

Druga wiceprzewodnicząca Polski 2050, ministra w kancelarii premiera Adriana Porowska, przekonywała, że Hołownia "właściwie od samego początku mówił o tym, że zbudował już wcześniej fundację i nie zamierza przyspawać się do stołka politycznego, jak i do obecności w ogóle w polityce". - Więc właściwie każda z osób, która tworzy tę partię, zdawała sobie z tego sprawę, że nadejdzie moment, w którym należałoby wziąć większą odpowiedzialność za partię - dodała.

Według niej "niezależnie od tego, jaką rolę pełnimy w życiu, mamy pełne prawo do osobistych decyzji". - On podjął decyzję, że chciałby nas reprezentować na innym stanowisku i ja go absolutnie w tym będę wspierała. I bardzo wiele osób z Polski 2050 nie przyjęło tego też z jakimś bardzo wielkim zdziwieniem - dodała.

Porowska o planach Hołowni: każda z osób w partii zdawała sobie sprawę Źródło: TVN24

Porowska była też pytana, czy partia bez Hołowni na czele będzie w stanie rozwinąć skrzydła i stanąć samodzielnie do kolejnych wyborów. - Jesteśmy akurat po dwóch dużych dyskusjach, zarówno w kole parlamentarnym, jak i w Radzie Krajowej. I widać, że to jest absolutnie żywy organizm, że jest wiara w to, że Polska 2050 przetrwa, ale i wielość pomysłów na to, co należałoby zrobić, jest bardzo duża - zapewniała.

Odnosząc się do planowanych wyborów nowego lidera, ministra w KPRM oznajmiła, że "kibicuje wszystkim tym, którzy chcą wziąć odpowiedzialność za przewodniczenie partii". - Zagłosuję na tę osobę, która będzie pamiętała, że najważniejsza rzecz, jaką mamy do zrobienia, to nie wymyślenie nas na nowo, ale pokazanie, w jaki sposób mielibyśmy implementować te punkty programowe, które są ważne - mówila.

Biedroń: Polak na wysokich stanowiskach to rzecz dobra dla Polski

Europoseł i współlider Nowej Lewicy Robert Biedroń pytany był, czy jego zdaniem odejście Hołowni z krajowej polityki wprowadzi chaos w koalicji rządzącej.

- Myślę, że nie. Ponieważ my już dzisiaj deklarujemy, że będziemy wspierali klub Polska 2050, jeśli chodzi o ich przyszłość. Ja uważam, że tam jest wiele świetnych osób - przyznał. Jego zdaniem "trzeba zrobić wszystko, żeby ta koalicja, dobra dla Polski, trwała".

Biedroń: Polak na wysokich stanowiskach to rzecz dobra dla Polski Źródło: TVN24

- Kibicuję Szymonowi Hołowni, jeśli chodzi o jego funkcje międzynarodowe. Znam tę instytucję, byłem doradcą Wysokiego Komisarza do spraw Uchodźców i wiem, że jest to ważna funkcja. Tylko że Szymon w tych sprawach musi też zawalczyć o pewną wiarygodność. Przypominam, że zawieszenie kwestii związanych z prawem do azylu (w Polsce) na pewno nie przysłuży się ubieganiu się o tę funkcję - powiedział.

Dodał, że przyjęcie tak zwanej ustawy azylowej "nie pomaga" marszałkowi Sejmu w jego aspiracjach. - Ale Polaków jest bardzo mało w instytucjach międzynarodowych w tym ONZ-cie i powinniśmy wspierać Szymona Hołownię w staraniach. Szanse, jak wiemy, są niewielkie, ale każdy Polak czy Polka na tych wysokich stanowiskach jest dobre dla Polski - zaznaczył.

Lubnauer: lider powinien być odpowiedzialny za swoich ludzi

- Nam zależy na Polsce 2050 jako stabilnym koalicjancie w rządzie Donalda Tuska - podkreślała natomiast wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej.

Jak mówiła, "tam jest bardzo wiele wartościowych ludzi, którzy wierzę, że wejdą na stałe już do polityki, w związku z tym życzę im jak najlepiej". Ale - zaznaczyła - "jest to zawsze dla ugrupowania trudna sytuacja, kiedy odchodzi lider". - On tak trochę odchodzi z dnia na dzień, jeżeli mu się uda odejść - dodała.

Lubnauer: lider powinien być odpowiedzialny za swoich ludzi Źródło: TVN24

- Natomiast byłoby dobrze, żebyśmy mieli w ONZ-cie na stanowisku Wysokiego Komisarza do Spraw Uchodźców Polaka. Niewątpliwie wszyscy powinniśmy sprzyjać jego kandydowaniu i wspierać go - mówiła Lubnauer.

- To nie zmienia faktu, że uważam, że lider powinien być odpowiedzialny za swoich ludzi, czyli za członków partii, którą w tym wypadku on utworzył. (...) Rzeczywiście zostawia ich trochę w trudnej sytuacji - oceniła.

Bryłka: Hołownia mówi - "ja opuszczam to bagno"

Anna Bryłka przekazała, że Konfederacja również trzyma kciuki za Hołownię. - Ta aplikacja do ONZ-u jest faktycznie czymś, co połączyło całą klasę polityków - stwierdziła. Oceniła przy tym, że Hołownia "ewakuuje się jako pierwszy z tonącego pokładu, z własnej partii".

- Nie robi się czegoś takiego. Nie odchodzi się z partii w momencie, kiedy jest porażka i nie zostawia się swoich współpracowników, posłów w takiej trudnej sytuacji, w jakiej jest niewątpliwie Polska 2050 - mówiła posłanka.

Jej zdaniem "ta partia to była jednak przystawka pana premiera Donalda Tuska". - Mamy do czynienia teraz z masą upadłościową po tej partii. Dlatego, że wybory w styczniu, które mają się odbyć, to jest tak naprawdę wybór syndyka. Pewnie za chwilę będą liczne transfery do różnych innych partii politycznych - komentowała.

- Wielu mamy polityków, którzy osiągali bardzo słabe wyniki i nigdy się nie poddawali, walczyli. I okazywało się, że z bardzo słabego wyniku potrafili potem skutecznie swój program realizować. Natomiast marszałek Hołownia swoim sygnałem, który wysyła też do swoich ludzi, mówi: ja opuszczam to bagno, a zostawiam was w tym bagnie. I taka jest konkluzja - powiedziała Bryłka.

"Hołownia mówi: ja opuszczam to bagno". Bryłka o staraniach marszałka o funkcję w ONZ Źródło: TVN24

Wójcik: czyhają na posłów, żeby rozedrzeć to ugrupowanie

- Oczywiście będę się cieszył, jeżeli dostanie to wysokie stanowisko, (...) jedno z najwyższych w ONZ-cie. Z całą pewnością - przyznał Michał Wójcik z Prawa i Sprawiedliwości.

Według niego inni przedstawiciele koalicji rządzącej "mówią, że będą spierali Polskę 2050, a w krzakach siedzą i po prostu tylko czyhają na posłów, żeby rozedrzeć to ugrupowanie".

- A Szymon Hołownia, no cóż, to tak jak w tym powiedzeniu: "a gdyby to wszystko rzucić i wyjechać w Bieszczady?" Tylko nie w Bieszczady, a do Genewy - kwitował.

Wójcik: czyhają na posłów, żeby rozedrzeć to ugrupowanie Źródło: TVN24

Gajadhur: Nawrocki popiera kandydaturę marszałka

Jak przypominał doradca społeczny prezydenta Alvin Gajadhur, "Karol Nawrocki popiera kandydaturę marszałka Szymona Hołowni na stanowisko Wysokiego Komisarza do Spraw Uchodźców".

- Chce, żeby Polacy osiągali jak najwyższe stanowiska w strukturach międzynarodowych, w organizacjach międzynarodowych. Więc to jest naturalne poparcie - przekonywał.

Gajadhur wyraził też pogląd, że z jednej strony Hołownia "odegrał złą rolę w polityce krajowej". - Doprowadził do jeszcze większych podziałów na scenie politycznej. Wspierał rząd Donalda Tuska, antydemokratyczny rząd - mówił.

Gajadhur: Nawrocki popiera kandydaturę marszałka Źródło: TVN24

- Ale z drugiej strony trzeba też powiedzieć, że pan marszałek Hołownia wykazał się postawą propaństwową. Doprowadził do zaprzysiężenia pana prezydenta Karola Nawrockiego mimo różnych sygnałów z innych stron - dodał.

OGLĄDAJ: Hołownia chce stanowiska w ONZ. "Ewakuuje się jako pierwszy z tonącego pokładu"