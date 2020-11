Być może to był zły pomysł, żeby inwestować w Stadion Narodowy. Może poprzez te gigantyczne środki trzeba było dofinansować szpitale powiatowe, wojewódzkie, rozbudować je - mówił w "Faktach po Faktach" w TVN24 dziennikarz tygodnika "Polityka" Paweł Reszka, który rozmawiał z jednym z lekarzy pracujących w szpitalu tymczasowym na Stadionie Narodowym. Jak zauważył, jeśli szpital ma spełniać funkcję taką, jak w zamierzeniach rządzących, "to jest najwyższa pora, żeby pacjentów w Szpitalu Narodowym było więcej".

"To jest najwyższa pora, żeby pacjentów w Szpitalu Narodowym było więcej"

Wskazywał, że uruchomienie szpitala na Stadionie Narodowym to "potężna inwestycja". - Za gotowość tego szpitala płacimy kolosalne pieniądze. Za jedno łóżko, które nie jest wykorzystane, płacimy 800 dziennie, za łóżko respiratorowe - ponad trzy tysiące złotych dziennie. Wydaje mi się, że jak patrzymy na to, co się dzieje w innych szpitalach, to jest najwyższa pora, żeby pacjentów w Szpitalu Narodowym było więcej - mówił.