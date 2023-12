Jeleń Bartek nie żyje. "Jeden z mieszkańców usłyszał strzał"

"Jeleń Bartek był atrakcją miasta pod Szrenicą. Nie bał się ludzi. Podchodził pod domostwa. Był oswojonym przyjacielem lokalnej społeczności. Do przedwczoraj w nocy, gdy ktoś go zastrzelił" - informuje na swoim profilu na Facebooku Fundacja "Niech żyją".

"Mieszkaniec, w pobliżu domu którego strzelano, zadzwonił na komisariat do Jeleniej Góry, gdzie został odesłany do Polskiego Związku Łowieckiego (PZŁ). Policja próbowała również nas zniechęcić do złożenia zawiadomienia, sugerując, że to wewnętrzna sprawa myśliwych" - opisywała sytuację Fundacja "Niech żyją".