Tańsze paliwo, powrót legendy, decydujące starcie Polaków

stacja paliw, paliwo, tankowanie
Minister Energii podał pierwszą maksymalną cenę detaliczną paliw. Od 31.03 tańsze tankowanie
Źródło: TVN24
Od dziś obowiązują ceny maksymalne paliw. Przed warszawskim sądem rusza proces o pierwszą w Polsce śmierć na elektrycznej hulajnodze. Słynna piosenkarka Céline Dion ogłosiła powrót na scenę. Oto sześć rzeczy, które warto wiedzieć we wtorek 31 marca.

PROGNOZA POGODY NA DZIŚ

1. Tańsze paliwo

Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii Miłosza Motyki wszystkie podmioty sprzedające paliwa będą od dzisiaj zobowiązane do stosowania cen nie wyższych niż ustalona cena maksymalna.

Premier Donald Tusk podkreślił, że pakiet CPN ("Ceny Paliwa Niżej") ma doprowadzić do obniżenia cen paliw na stacjach. Szef rządu zapowiedział również możliwość wprowadzenia podatku od nadmiarowych zysków (tzw. windfall tax) w sytuacji, gdyby koncerny paliwowe osiągały nieproporcjonalnie wysokie marże w wyniku wzrostu cen surowców. Rozwiązanie to ma zapobiegać nadmiernym zyskom firm kosztem konsumentów.

Cena maksymalna na stacjach paliw. Jest komunikat

2. Śmiertelny wypadek na hulajnodze przed sądem

Dziś przed warszawskim sądem rozpoczyna się proces o pierwszą w Polsce śmierć na elektrycznej hulajnodze. Chodzi o sprawę wypadku z udziałem 24-letniej Klaudii, do którego doszło w 2020 roku w Warszawie. Przed sądem stanie 25-letni mężczyzna, który usłyszał szereg zarzutów.

Był "kimś", kto kierował "czymś", co poruszało się po drodze

3. Celine Dion wraca na scenę

Słynna piosenkarka Céline Dion ogłosiła powrót na scenę. Doniesienia pojawiły się kilka dni temu, ale ona sama wówczas nie potwierdziła tych informacji. Cztery lata wcześniej gwiazda ogłosiła światu, że zdiagnozowano u niej nieuleczalną chorobę. Zdecydowała wówczas przerwać trasę koncertową, odwołała między innymi występy w Polsce.

Celine Dion wraca na scenę. "Jestem gotowa"

4. Tragedia w Wołominie

Policja z Wołomina odkryła w jednym z mieszkań tej miejscowości ciała 75-letniej kobiety i 75-letniego mężczyzny. Ze wstępnych ustaleń wynika, że zabójstwa miał się dopuścić 19-letni wnuk, który miał dokonać samookaleczenia - informował Artur Węgrzynowicz z tvnwarszawa.pl.

Tragedia w Wołominie. Babcia i dziadek nie żyją, wnuk w szpitalu

5. Ukraińskie drony spadły na Finlandię

Ukraina przeprosiła fiński rząd za incydent związany z upadkiem jej dronów na terytorium Finlandii - przekazał rzecznik MSZ w Kijowie Heorhij Tychyj.

Jak informował fiński premier Petteri Orpo, kilka dronów wtargnęło w niedzielę w przestrzeń powietrzną na południowym wschodzie kraju, dwa z nich spadły w okolicy miasta Kouvola. Jeden z nich został zidentyfikowany jako ukraiński bezzałogowiec dalekiego zasięgu Antonow AN-196 Lutyj.

6. Polacy grają o mundial

O godzinie 20.45 w Solnej koło Sztokholmu piłkarska reprezentacja Polski zmierzy się ze Szwecją w meczu decydującym o awansie do mistrzostw świata, które latem odbędą się w USA, Meksyku i Kanadzie.

Wtorkowa potyczka musi wyłonić zwycięzcę, więc w razie remisu po regulaminowych 90 minutach sędzia zarządzi dogrywkę, a później ewentualne rzuty karne.

Źródło: PAP, TVN24, Eurosport

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Ceny paliwHulajnogiMuzykaWołominWojna w UkrainiePiłkarska reprezentacja PolskiNajważniejsze informacje
Adam Styczek
Dziennikarz tvn24.pl
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica