Tańsze paliwo, powrót legendy, decydujące starcie Polaków

Minister Energii podał pierwszą maksymalną cenę detaliczną paliw. Od 31.03 tańsze tankowanie Źródło: TVN24

1. Tańsze paliwo

Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii Miłosza Motyki wszystkie podmioty sprzedające paliwa będą od dzisiaj zobowiązane do stosowania cen nie wyższych niż ustalona cena maksymalna.

Premier Donald Tusk podkreślił, że pakiet CPN ("Ceny Paliwa Niżej") ma doprowadzić do obniżenia cen paliw na stacjach. Szef rządu zapowiedział również możliwość wprowadzenia podatku od nadmiarowych zysków (tzw. windfall tax) w sytuacji, gdyby koncerny paliwowe osiągały nieproporcjonalnie wysokie marże w wyniku wzrostu cen surowców. Rozwiązanie to ma zapobiegać nadmiernym zyskom firm kosztem konsumentów.

2. Śmiertelny wypadek na hulajnodze przed sądem

Dziś przed warszawskim sądem rozpoczyna się proces o pierwszą w Polsce śmierć na elektrycznej hulajnodze. Chodzi o sprawę wypadku z udziałem 24-letniej Klaudii, do którego doszło w 2020 roku w Warszawie. Przed sądem stanie 25-letni mężczyzna, który usłyszał szereg zarzutów.

3. Celine Dion wraca na scenę

Słynna piosenkarka Céline Dion ogłosiła powrót na scenę. Doniesienia pojawiły się kilka dni temu, ale ona sama wówczas nie potwierdziła tych informacji. Cztery lata wcześniej gwiazda ogłosiła światu, że zdiagnozowano u niej nieuleczalną chorobę. Zdecydowała wówczas przerwać trasę koncertową, odwołała między innymi występy w Polsce.

4. Tragedia w Wołominie

Policja z Wołomina odkryła w jednym z mieszkań tej miejscowości ciała 75-letniej kobiety i 75-letniego mężczyzny. Ze wstępnych ustaleń wynika, że zabójstwa miał się dopuścić 19-letni wnuk, który miał dokonać samookaleczenia - informował Artur Węgrzynowicz z tvnwarszawa.pl.

5. Ukraińskie drony spadły na Finlandię

Ukraina przeprosiła fiński rząd za incydent związany z upadkiem jej dronów na terytorium Finlandii - przekazał rzecznik MSZ w Kijowie Heorhij Tychyj.

Jak informował fiński premier Petteri Orpo, kilka dronów wtargnęło w niedzielę w przestrzeń powietrzną na południowym wschodzie kraju, dwa z nich spadły w okolicy miasta Kouvola. Jeden z nich został zidentyfikowany jako ukraiński bezzałogowiec dalekiego zasięgu Antonow AN-196 Lutyj.

6. Polacy grają o mundial

O godzinie 20.45 w Solnej koło Sztokholmu piłkarska reprezentacja Polski zmierzy się ze Szwecją w meczu decydującym o awansie do mistrzostw świata, które latem odbędą się w USA, Meksyku i Kanadzie.

Wtorkowa potyczka musi wyłonić zwycięzcę, więc w razie remisu po regulaminowych 90 minutach sędzia zarządzi dogrywkę, a później ewentualne rzuty karne.

