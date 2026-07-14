Atak na ukraińskie dzieci, odrzucony wniosek o ENA dla Zbigniewa Ziobry, Sam Neill nie żyje
1. Atak na ukraińskie dzieci w autobusie. Mężczyzna zatrzymany
W sieci pojawiło się nagranie z Bielska-Białej, na którym mężczyzna w autobusie wyzywał pochodzące z Ukrainy dzieci. Jedna z zaatakowanych dziewczynek nagrała wszystko telefonem komórkowym.
Okazało się, że sprawcą jest kierowca z miejskiej spółki komunikacyjnej. Zatrzymała go policja. Spółka zapowiedziała, że 54-latek straci pracę. Już w przeszłości miał otrzymać naganę, ale poszedł na zwolnienie lekarskie. Szybką reakcję polskich służb pochwalił szef MSZ Ukrainy Andrij Sybiha.
2. Sprawa ENA dla Zbigniewa Ziobry
Sąd Okręgowy w Warszawie nie uwzględnił wniosku o wydanie europejskiego nakazu aresztowania dla posła PiS i byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.
Po przegranej Viktora Orbana w wyborach parlamentarnych poseł PiS uciekł do USA. Nowe władze cofnęły mu status uchodźcy, a także unieważniły dokumenty podróży.
3. Siedziba Europejskiej Agencji Kosmicznej będzie w Warszawie
Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) w Polsce powstanie w Warszawie - przekazał dyrektor generalny agencji Josef Aschbacher. Dodał, że Polska jest pierwszym krajem spoza państw założycielskich ESA, w którym zostanie zbudowany taki ośrodek.
Warszawskie centrum będzie odpowiadało za działania w obszarze dual-use, czyli technologii o podwójnym - cywilnym i wojskowym - zastosowaniu, bezpieczeństwa oraz zarządzania w sytuacjach kryzysowych.
4. Spotkanie koalicji chętnych w Paryżu
W paryskim Pałacu Inwalidów odbyło się spotkanie liderów tak zwanej koalicji chętnych. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że w rozmowach wzięło udział około 40 uczestników. W spotkaniu uczestniczył między innymi premier Donald Tusk.
5. Trump chce pobierać opłaty w cieśninie Ormuz
Prezydent USA Donald Trump napisał na swoim portalu społecznościowych Truth Social, że kraje będą mogły korzystać z cieśniny Ormuz, lecz ogłosił, że USA będą pobierać od statków opłaty w wysokości 20 procent wartości ładunku w celu pokrycia "wszelkich kosztów niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa w tym bardzo niestabilnym regionie świata".
Donald Trump zapowiedział również przywrócenie blokady morskiej irańskich portów. Blokada pierwotnie została wprowadzona przez siły USA 17 kwietnia i została zniesiona dwa miesiące później po podpisaniu wstępnego porozumienia USA z Iranem.
6. Nie żyje aktor Sam Neill
W wieku 78 lat zmarł nowozelandzki aktor Sam Neill - poinformowała w poniedziałek jego rodzina. "Ta strata była nagła i nieoczekiwana" - czytamy w opublikowanym oświadczeniu.
Artysta znany był z ról w takich filmach, jak "Park Jurajski", "Fortepian" czy "Opętanie" Andrzeja Żuławskiego. W dorobku aktora jest w sumie 150 ról filmowych.