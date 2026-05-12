TO WARTO WIEDZIEĆ

Prokuratura o Ziobrze, PiS przeciw kryptoaktywom, Lenz wykluczony z KO

|
Zbigniew Ziobro
Korneluk: prokuratura uwzględnia informacje o zatrudnieniu Ziobry przez TV Republika
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Kontakt 24
Prokuratorzy zbadają sprawę tego, jak Zbigniew Ziobro opuścił Węgry i otrzymał zatrudnienie w Telewizji Republika. Do Sejmu trafił projekt PiS, który przewiduje zakaz prowadzenia w Polsce działalności w zakresie kryptoaktywów. Senator Tomasz Lenz został wykluczony z Koalicji Obywatelskiej. Oto sześć rzeczy, które warto wiedzieć we wtorek 12 maja.

PROGNOZA POGODY NA DZIŚ

1. Prokuratura o wyjeździe Ziobry

Prokuratura Krajowa poinformowała, że sprawdza, czy inne osoby pomagały podejrzanemu Zbigniewowi Ziobrze w ucieczce do Stanów Zjednoczonych oraz uniknięciu odpowiedzialności karnej.

Śledczy zbadają sprawę tego, jak "z dnia na dzień pan Ziobro został zatrudniony przez tę stację telewizyjną" - powiedział w "Faktach po Faktach" w TVN24 prokurator krajowy Dariusz Korneluk. Prokuratorzy wezwą prezesa przychylnej PiS Telewizji Republika Tomasza Sakiewicza w charakterze świadka - poinformował Korneluk.

2. PiS przeciwko kryptoaktywom

Do Sejmu trafił projekt autorstwa posłów Prawa i Sprawiedliwości, który przewiduje zakaz prowadzenia działalności w zakresie kryptoaktywów w Polsce. Pod propozycją podpisało się 17 posłów PiS, w tym szef klubu Mariusz Błaszczak.

Projekt autorstwa PiS skomentował Donald Tusk na platformie X. "KryptoPiS złożył ustawę zakazującą obrotu kryptowalutami. Od ściany do ściany - głupi czy pijany…" - napisał premier.

3. Senator wykluczony z Koalicji Obywatelskiej

Na wniosek Donalda Tuska senator Tomasz Lenz został wykluczony z Koalicji Obywatelskiej - poinformował Patryk Michalski, autor programu "News Michalskiego" w TVN24+.

To pokłosie historii opisanej przez Wirtualną Polskę i kary nałożonej przez NFZ na szpital w Aleksandrowie Kujawskim po tym, jak w placówce przeprowadzono zabieg u syna senatora poza obowiązującymi procedurami.

4. Ewakuacja pasażerów wycieczkowca

Hiszpańskie władze poinformowały, że ostatni pasażerowie wycieczkowca MV Hondius, na którym wykryto zakażenie hantawirusem, opuścili pokład u wybrzeży Teneryfy.

Statek wróci teraz do swojego macierzystego portu w Holandii, gdzie przeprowadzona zostanie jego dezynfekcja.

5. Najnowszy sondaż partyjny

Liderem poparcia pozostaje Koalicja Obywatelska, którą wskazało 33,8 procent pytanych – wynika z badania pracowni Opinia24. To spadek o 1,4 punktu procentowego w porównaniu z badaniem z zeszłego miesiąca.

Wzrosło za to poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości. Partię Jarosława Kaczyńskiego poparło 24,8 procent wyborców, w porównaniu do 22 procent w kwietniu. Na trzecim miejscu niezmiennie pozostaje Konfederacja, którą wskazało 11,7 procent respondentów. Jest to spadek o 1,1 p.p. względem kwietnia i 2,8 p.p. względem marca.

6. Pytania o Patrycję Kotecką

Nie wiadomo, czy Patrycja Kotecka, żona byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, wraz z nim wyjechała do Stanów Zjednoczonych po zmianie władzy na Węgrzech.

Jak wynika z ustaleń Artura Warcholińskiego z "Czarno na białym", była istotną postacią w poprzednim układzie władzy, choć formalnie nie pełniła żadnej politycznej funkcji. Reporter dotarł do świadka i do nagrań, które pokazują pozycję Koteckiej w partii Ziobry i w aferze Funduszu Sprawiedliwości.

Źródło: PAP, TVN24
