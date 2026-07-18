TO WARTO WIEDZIEĆ Zełenski otwiera archiwa, list do Kaczyńskiego, wykolejony pociąg Oprac. Adam Styczek |

Decyzja Zełenskiego w sprawie Wołynia. Monika Kaczmarek-Śliwińska: myślę, że ktoś popracował nad prezydentem Ukrainy. Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Volodymyr Zelenskyy/X

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1. Zełenski otwiera archiwa dotyczące Wołynia

Prezydent Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że zostaną otwarte wszystkie archiwa służb specjalnych Ukrainy, które dotyczą "tragicznych wydarzeń na Wołyniu w XX wieku".

Ponadto ma zostać wydana duża liczba zezwoleń na poszukiwania i ekshumacje. Decyzje te zapadły na spotkaniu, które było poświęcone relacjom z Polską.

Wołodymyr Zełenski Źródło zdjęcia: Volodymyr Zelenskyy/X

2. Posłowie PiS napisali list do Kaczyńskiego

Dalszy ciąg konfliktu w PiS. W siedzibie Prawa i Sprawiedliwości przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie odbyło się spotkanie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego z byłym premierem i liderem Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateuszem Morawieckim. Jak przekazał rzecznik Rafał Bochenek, rozmowa była spokojna, lecz "nie doprowadziła ona do rozstrzygnięcia sprawy zasadniczej".

W czasie ich rozmowy parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości należący do Stowarzyszenia Rozwój Plus wystosowali list do prezesa partii. Podkreślili w nim między innymi, że celem ich działań jest zachowanie jedności ugrupowania.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Spotkanie Kaczyńskiego z Morawieckim i list 45 polityków PiS

3. Wykolejenie pociągu w Małopolsce

Na granicy miejscowości Łomnica-Zdrój i Wierchomli Wielkiej w Małopolsce doszło do wykolejenia się pociągu towarowego. Niektóre wagony zsunęły się do rzeki.

PKP Intercity poinformowało, że na odcinku Stary Sącz - Wierchomla została uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa.

Wykolejenie pociągu odcinku Wierchomla – Piwniczna Źródło zdjęcia: Grzegorz Momot/PAP

4. Sejm wybrał nowego szefa IPN

Sejm poparł kandydaturę Mateusza Szpytmy na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – za tą kandydaturą było 168 posłów PiS, 32 posłów PSL-Trzeciej Drogi, 12 posłów Konfederacji i ośmiu posłów klubu Polska 2050, a także po trzech przedstawicieli Demokracji Bezpośredniej i niezależnych.

Premier Donald Tusk ocenił, że "rozumie" dlaczego PSL poparł jego kandydaturę, ale podkreślił, że nie uzyska on akceptacji Senatu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Nowy szef IPN wybrany. PSL i Polska 2050 razem z opozycją

5. Sylwia Gregorczyk-Abram wybrana na stanowiska Rzecznika Praw Obywatelskich

Sejm powołał mecenas Sylwię Gregorczyk-Abram na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Za jej kandydaturą było 233 posłów.

Aby kandydatka zgłoszona przez Koalicję Obywatelską i Lewicę mogła objąć tę funkcję, zgodę musi jeszcze wyrazić Senat. Według premiera Donalda Tuska "z całą pewnością" uzyska to poparcie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Wybór Rzecznika Praw Obywatelskich. Sejm zdecydował

6. Prezydent zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej

Karol Nawrocki odmówił podpisania ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu. O swojej decyzji prezydent poinformował w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

W jego ocenie ustawa to nie "wyłącznie techniczne ustawy, które pomagają ludziom w dostępie do informacji medycznej, reprezentowaniu bliskiej osoby czy załatwianiu spraw w urzędzie", a projekty, które "tworzą nową, sformalizowaną instytucję prawa rodzinnego, wyposażoną w szeroki katalog uprawnień zbliżonych do uprawnień małżeńskich".

Premier Donald Tusk skomentował, że "prezydenckie weto to wyraz pogardy wobec ludzi i ich prawa do szczęścia i normalnego życia".