Zełenski otwiera archiwa, list do Kaczyńskiego, wykolejony pociąg
1. Zełenski otwiera archiwa dotyczące Wołynia
Prezydent Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że zostaną otwarte wszystkie archiwa służb specjalnych Ukrainy, które dotyczą "tragicznych wydarzeń na Wołyniu w XX wieku".
Ponadto ma zostać wydana duża liczba zezwoleń na poszukiwania i ekshumacje. Decyzje te zapadły na spotkaniu, które było poświęcone relacjom z Polską.
2. Posłowie PiS napisali list do Kaczyńskiego
Dalszy ciąg konfliktu w PiS. W siedzibie Prawa i Sprawiedliwości przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie odbyło się spotkanie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego z byłym premierem i liderem Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateuszem Morawieckim. Jak przekazał rzecznik Rafał Bochenek, rozmowa była spokojna, lecz "nie doprowadziła ona do rozstrzygnięcia sprawy zasadniczej".
W czasie ich rozmowy parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości należący do Stowarzyszenia Rozwój Plus wystosowali list do prezesa partii. Podkreślili w nim między innymi, że celem ich działań jest zachowanie jedności ugrupowania.
3. Wykolejenie pociągu w Małopolsce
Na granicy miejscowości Łomnica-Zdrój i Wierchomli Wielkiej w Małopolsce doszło do wykolejenia się pociągu towarowego. Niektóre wagony zsunęły się do rzeki.
PKP Intercity poinformowało, że na odcinku Stary Sącz - Wierchomla została uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa.
4. Sejm wybrał nowego szefa IPN
Sejm poparł kandydaturę Mateusza Szpytmy na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – za tą kandydaturą było 168 posłów PiS, 32 posłów PSL-Trzeciej Drogi, 12 posłów Konfederacji i ośmiu posłów klubu Polska 2050, a także po trzech przedstawicieli Demokracji Bezpośredniej i niezależnych.
Premier Donald Tusk ocenił, że "rozumie" dlaczego PSL poparł jego kandydaturę, ale podkreślił, że nie uzyska on akceptacji Senatu.
5. Sylwia Gregorczyk-Abram wybrana na stanowiska Rzecznika Praw Obywatelskich
Sejm powołał mecenas Sylwię Gregorczyk-Abram na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Za jej kandydaturą było 233 posłów.
Aby kandydatka zgłoszona przez Koalicję Obywatelską i Lewicę mogła objąć tę funkcję, zgodę musi jeszcze wyrazić Senat. Według premiera Donalda Tuska "z całą pewnością" uzyska to poparcie.
6. Prezydent zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej
Karol Nawrocki odmówił podpisania ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu. O swojej decyzji prezydent poinformował w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych.
W jego ocenie ustawa to nie "wyłącznie techniczne ustawy, które pomagają ludziom w dostępie do informacji medycznej, reprezentowaniu bliskiej osoby czy załatwianiu spraw w urzędzie", a projekty, które "tworzą nową, sformalizowaną instytucję prawa rodzinnego, wyposażoną w szeroki katalog uprawnień zbliżonych do uprawnień małżeńskich".
Premier Donald Tusk skomentował, że "prezydenckie weto to wyraz pogardy wobec ludzi i ich prawa do szczęścia i normalnego życia".