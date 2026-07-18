Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
TO WARTO WIEDZIEĆ

Zełenski otwiera archiwa, list do Kaczyńskiego, wykolejony pociąg

|
Wołodymyr Zełenski
Decyzja Zełenskiego w sprawie Wołynia. Monika Kaczmarek-Śliwińska: myślę, że ktoś popracował nad prezydentem Ukrainy.
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Volodymyr Zelenskyy/X
Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że zostaną otwarte wszystkie archiwa służb specjalnych Ukrainy, które dotyczą Wołynia. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości należący do Stowarzyszenia Rozwój Plus wystosowali list do prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego. W Małopolsce wykoleił się pociąg towarowy. Oto sześć rzeczy, które warto wiedzieć w sobotę 18 lipca.

1. Zełenski otwiera archiwa dotyczące Wołynia

Prezydent Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że zostaną otwarte wszystkie archiwa służb specjalnych Ukrainy, które dotyczą "tragicznych wydarzeń na Wołyniu w XX wieku".

Ponadto ma zostać wydana duża liczba zezwoleń na poszukiwania i ekshumacje. Decyzje te zapadły na spotkaniu, które było poświęcone relacjom z Polską.

Wołodymyr Zełenski
Wołodymyr Zełenski
Źródło zdjęcia: Volodymyr Zelenskyy/X

2. Posłowie PiS napisali list do Kaczyńskiego

Dalszy ciąg konfliktu w PiS. W siedzibie Prawa i Sprawiedliwości przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie odbyło się spotkanie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego z byłym premierem i liderem Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateuszem Morawieckim. Jak przekazał rzecznik Rafał Bochenek, rozmowa była spokojna, lecz "nie doprowadziła ona do rozstrzygnięcia sprawy zasadniczej".

W czasie ich rozmowy parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości należący do Stowarzyszenia Rozwój Plus wystosowali list do prezesa partii. Podkreślili w nim między innymi, że celem ich działań jest zachowanie jedności ugrupowania.

3. Wykolejenie pociągu w Małopolsce

Na granicy miejscowości Łomnica-Zdrój i Wierchomli Wielkiej w Małopolsce doszło do wykolejenia się pociągu towarowego. Niektóre wagony zsunęły się do rzeki.

PKP Intercity poinformowało, że na odcinku Stary Sącz - Wierchomla została uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa.

Wykolejenie pociągu odcinku Wierchomla – Piwniczna
Wykolejenie pociągu odcinku Wierchomla – Piwniczna
Źródło zdjęcia: Grzegorz Momot/PAP

4. Sejm wybrał nowego szefa IPN

Sejm poparł kandydaturę Mateusza Szpytmy na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – za tą kandydaturą było 168 posłów PiS, 32 posłów PSL-Trzeciej Drogi, 12 posłów Konfederacji i ośmiu posłów klubu Polska 2050, a także po trzech przedstawicieli Demokracji Bezpośredniej i niezależnych.

Premier Donald Tusk ocenił, że "rozumie" dlaczego PSL poparł jego kandydaturę, ale podkreślił, że nie uzyska on akceptacji Senatu.

5. Sylwia Gregorczyk-Abram wybrana na stanowiska Rzecznika Praw Obywatelskich

Sejm powołał mecenas Sylwię Gregorczyk-Abram na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Za jej kandydaturą było 233 posłów.

Aby kandydatka zgłoszona przez Koalicję Obywatelską i Lewicę mogła objąć tę funkcję, zgodę musi jeszcze wyrazić Senat. Według premiera Donalda Tuska "z całą pewnością" uzyska to poparcie.

6. Prezydent zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej

Karol Nawrocki odmówił podpisania ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu. O swojej decyzji prezydent poinformował w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

W jego ocenie ustawa to nie "wyłącznie techniczne ustawy, które pomagają ludziom w dostępie do informacji medycznej, reprezentowaniu bliskiej osoby czy załatwianiu spraw w urzędzie", a projekty, które "tworzą nową, sformalizowaną instytucję prawa rodzinnego, wyposażoną w szeroki katalog uprawnień zbliżonych do uprawnień małżeńskich".

Premier Donald Tusk skomentował, że "prezydenckie weto to wyraz pogardy wobec ludzi i ich prawa do szczęścia i normalnego życia".

Źródło: PAP, TVN24
ZOBACZ TAKŻE:
48 min
Szymon Hołownia
Nowa funkcja Szymona Hołowni?
News Michalskiego
24 min
Maciej Świrski
"Koszty nie grały roli. On pławił się w luksusie". Pokazujemy bizancjum Świrskiego
Czarno na białym
34 min
pc
Posłanki odchodzą z prezydenckiej Rady. "Pokłady dobrej woli się wyczerpały"
Fakty po Faktach
Udostępnij:
Tagi:
Wołodymyr ZełenskiJarosław KaczyńskiPrawo i SprawiedliwośćpociągiInstytut Pamięci NarodowejRzecznik Praw ObywatelskichKarol NawrockiNajważniejsze informacje
Adam Styczek
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Włodzimierz Magiera
Odszedł współzałożyciel Giełdy Papierów Wartościowych
BIZNES
imageTitle
Filar reprezentacji Francji grał na mundialu ze złamaniem kręgosłupa
EUROSPORT
Burze, piorun
Gdzie jest burza? Tutaj grzmi od rana
METEO
Dym z pożarów Kanadzie pogorszył jakość powietrza w USA
Pożary w Kanadzie, dym nad USA. Trump interweniuje
METEO
parasol deszcz wiatr grad
Alert RCB przed burzami z gradem
METEO
imageTitle
Żarty Trumpa o kolejnym mundialu w USA. Zaskoczył pomysłem na współgospodarza
EUROSPORT
Samotny mężczyzna
Przyznanie się do tego to wciąż męskie tabu
Iga Dzieciuchowicz
imageTitle
Gwiazda mundialu w nowych barwach. Rekordowy transfer
EUROSPORT
Protest przeciwko wizycie ambasadora USA w Wenecji
Ambasador USA przypłynął luksusowym jachtem. W mieście wybuchł protest
Świat
Jarosław Kaczyński i politycy PiS
Kaczyński chce "elementarnej lojalności". A konflikt narasta
Polska
Urodziny TVN24 w Opolu
Kolejny przystanek urodzinowej trasy TVN24. Czekamy na was w Opolu
25 lat TVN24
31 min
Bartek i Franek W zdrowiu i chorobie
Nie mieli prawa wejść z partnerem na SOR. I nie wejdą. Przez weto
TVN24+ Originals
Burza, chmury
Alarmy IMGW w 14 województwach
METEO
Pożar w norweskiej miejscowości Drammen
"To katastrofa". Spłonęło ponad 100 mieszkań
Świat
imageTitle
Brazylia zdemolowana. Polscy siatkarze zagrają o medale Ligi Narodów
EUROSPORT
Polska, Bułgaria i Węgry to jedyne kraje UE, w których leki z metamizolem są dostępne bez recepty
Gra o lek. Zwrot: 180 stopni
Maciej Kuciel
1 godz
pc
Zadzwonił pod 112, by ratować własne życie. "To był lament, ryk, brak powietrza"
Niepokochani
imageTitle
Wicemistrz Francji stawia na Polaków. Potwierdził kolejny transfer
EUROSPORT
Amerykański pilot myśliwca F-16 wykonuje kontrole przedstartowe podczas operacji na Bliskim Wschodzie (17 lipca 2026 roku)
Kolejna noc ataków na Iran
Świat
imageTitle
"Finał pocieszenia" na mundialu. Kiedy i o której godzinie mecz o trzecie miejsce?
EUROSPORT
Pościg za kierującym Toyotą i zderzenie z nieoznakowanym radiowozem
Uciekał przed policją, uderzył w latarnię. Funkcjonariusz ranny
WARSZAWA
Cyberbezpieczeństwo
"Działanie socjotechniczne". Włamano się na skrzynkę służbową żołnierza
Polska
Burza, burze
Gdzie jest burza? Mocno pada i wieje w tych miejscach
METEO
37 min
pc
"Rosja dostaje cięgi, a on traci stanowisko". Kontrowersje po decyzji Zełenskiego
Rozmowy na szczycie
Brenda Fricker
Nie żyje aktorka Brenda Fricker
Kultura i styl
Pożar na Siekierkach, jedna osoba trafiła do szpitala
Płonął duży budynek. W środku były trzy osoby
WARSZAWA
imageTitle
Koniec ery Rynkowskiego. Zmiana warty u sterów POLADA
EUROSPORT
Uciekający kierowca przejechał między innymi przez centrum Aleksandrowa Kujawskiego
Niebezpieczny ładunek, dokumenty na różne nazwiska. Kierowca zatrzymany
Kujawsko-Pomorskie
Zdarzenie na S7 w Dreglinie (Mazowieckie)
Autem dostawczym wbił się w bariery. Nagranie
WARSZAWA
imageTitle
NBA w szachu. Cała liga czeka na decyzję "Króla Jamesa"
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica