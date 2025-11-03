Nowe tłumaczenia w sprawie działki pod CPK, strzały na leśnej drodze, Lewandowski wrócił do gry

Sprawa działki pod CPK i wpis Roberta Telusa Źródło: TVN24

1. Telus tłumaczy się w sprawie działki pod CPK

Sprzedaż działki pod CPK od tygodnia rozgrzewa debatę publiczną. Teraz zawieszony w partii PiS były minister rolnictwa Robert Telus przekonuje, że "nie miał wiedzy" o sprzedaży, a grunt "nie leży w obszarze planowanej budowy CPK".

Obecny szef resortu Stefan Krajewski przekazał, że zanim sprzedano działkę, Telus odwołał pełnomocnika do spraw dialogu społecznego w zakresie gospodarowania nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

2. Strzały na leśnej drodze. Ranni i obława w Wielkopolsce

W miejscowości Smogorzewo (Wielkopolskie) doszło do incydentu na terenie rusznikarni z magazynem broni i amunicji. Na leśnej drodze miały paść strzały.

Policjanci, którzy dotarli na miejsce, natknęli się na samochód w rowie. Zatrzymano trzy osoby, dwie z nich są lekko ranne. Trwa policyjna obława.

3. Pościg i "zakrojone na szeroką skalę poszukiwania"

Policjanci z Pruszkowa po akcji poszukiwawczej zatrzymali prawdopodobnego kierowcę, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej - przekazała stołeczne komenda.

Wcześniej za kierowcą odbył się pościg, w którym doszło do wypadku. Policyjny radiowóz wypadł z drogi i uderzył w drzewo. Jeden z funkcjonariuszy został ranny.

4. Nowe informacje w sprawie kradzieży w Luwrze

- To rodzaj działań, których zazwyczaj nie kojarzymy z wyższymi szczeblami zorganizowanej przestępczości - przekazała prokurator Paryża Laure Beccuau, wypowiadając się o profilach sprawców kradzieży historycznych klejnotów z Luwru.

"Według śledczych profile aresztowanych nie przypominają profesjonalnych gangsterów w stylu 'Ocean's Eleven', lecz drobnych przestępców z biednych północnych przedmieść Paryża" - pisze Reuters.

Francuskie media spekulowały, że złodzieje byli amatorami, ponieważ podczas ucieczki zgubili najcenniejszy klejnot – koronę cesarzowej Eugenii, wykonaną ze złota, szmaragdów i diamentów – i pozostawiając na miejscu narzędzia, rękawiczkę i inne przedmioty.

5. Zapowiedź wcześniejszych wyborów w Serbii

Prezydent Serbii Aleksandar Vuczić zapowiedział, że wybory parlamentarne odbędą się przed terminem. Planowo powinny się odbyć w 2027 roku. Taka decyzja to wyjście naprzeciw żądaniom protestujących.

- Wyciągam rękę do tych, którzy myślą inaczej – powiedział Vuczić. Jak dodał, cieszy się, że sobotnie obchody rocznicy wypadku na dworcu kolejowym w Nowym Sadzie przebiegły "w sposób spokojny i godny".

6. Robert Lewandowski wrócił do gry po kontuzji

Robert Lewandowski po kilku tygodniach przerwy spowodowanej kontuzją doczekał się powrotu na ligowe boisko w Hiszpanii. Pojawił się na nim w drugiej połowie meczu z Elche, wygranym przez Barcelonę 3:1.

Czytaj więcej: Robert Lewandowski wrócił do gry po kontuzji. Hiszpańskie media o występie napastnika FC Barcelony w meczu z Elche

Robert Lewandowski Źródło: Getty Images

"Powrócił z zamiarem odzyskania instynktu strzeleckiego" - napisał o polskim napastniku dziennik "Sport".

