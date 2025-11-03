Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
WARTO WIEDZIEĆ

Nowe tłumaczenia w sprawie działki pod CPK, strzały na leśnej drodze, Lewandowski wrócił do gry

2910N104V CPK ZABLOTNIA 03
Sprawa działki pod CPK i wpis Roberta Telusa
Źródło: TVN24
Były minister, a obecnie poseł PiS, Robert Telus tłumaczy się w sprawie działki pod CPK. W Smogorzewie (woj. wielkopolskie) na leśnej drodze miały paść strzały - trwa akcja policji. Robert Lewandowski, po kilku tygodniach przerwy spowodowanej kontuzją, wrócił do gry. Oto sześć rzeczy, które warto wiedzieć w poniedziałek 3 listopada.

1. Telus tłumaczy się w sprawie działki pod CPK

Sprzedaż działki pod CPK od tygodnia rozgrzewa debatę publiczną. Teraz zawieszony w partii PiS były minister rolnictwa Robert Telus przekonuje, że "nie miał wiedzy" o sprzedaży, a grunt "nie leży w obszarze planowanej budowy CPK".

Telus się tłumaczy, obecny minister pokazuje dokument. "Jestem załamany"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Telus się tłumaczy, obecny minister pokazuje dokument. "Jestem załamany"

Obecny szef resortu Stefan Krajewski przekazał, że zanim sprzedano działkę, Telus odwołał pełnomocnika do spraw dialogu społecznego w zakresie gospodarowania nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

2. Strzały na leśnej drodze. Ranni i obława w Wielkopolsce

W miejscowości Smogorzewo (Wielkopolskie) doszło do incydentu na terenie rusznikarni z magazynem broni i amunicji. Na leśnej drodze miały paść strzały.

Strzały na leśnej drodze. "Poważne zdarzenie kryminalne"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Strzały na leśnej drodze. "Poważne zdarzenie kryminalne"

Poznań

Policjanci, którzy dotarli na miejsce, natknęli się na samochód w rowie. Zatrzymano trzy osoby, dwie z nich są lekko ranne. Trwa policyjna obława.

3. Pościg i "zakrojone na szeroką skalę poszukiwania"

Policjanci z Pruszkowa po akcji poszukiwawczej zatrzymali prawdopodobnego kierowcę, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej - przekazała stołeczne komenda.

Pościg i "zakrojone na szeroką skalę poszukiwania". Policjanci zatrzymali 34-latka
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Pościg i "zakrojone na szeroką skalę poszukiwania". Policjanci zatrzymali 34-latka

WARSZAWA

Wcześniej za kierowcą odbył się pościg, w którym doszło do wypadku. Policyjny radiowóz wypadł z drogi i uderzył w drzewo. Jeden z funkcjonariuszy został ranny.

4. Nowe informacje w sprawie kradzieży w Luwrze

- To rodzaj działań, których zazwyczaj nie kojarzymy z wyższymi szczeblami zorganizowanej przestępczości - przekazała prokurator Paryża Laure Beccuau, wypowiadając się o profilach sprawców kradzieży historycznych klejnotów z Luwru.

Nowe informacje o sprawcach kradzieży w Luwrze
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Nowe informacje o sprawcach kradzieży w Luwrze

Świat

"Według śledczych profile aresztowanych nie przypominają profesjonalnych gangsterów w stylu 'Ocean's Eleven', lecz drobnych przestępców z biednych północnych przedmieść Paryża" - pisze Reuters.

Francuskie media spekulowały, że złodzieje byli amatorami, ponieważ podczas ucieczki zgubili najcenniejszy klejnot – koronę cesarzowej Eugenii, wykonaną ze złota, szmaragdów i diamentów – i pozostawiając na miejscu narzędzia, rękawiczkę i inne przedmioty.

5. Zapowiedź wcześniejszych wyborów w Serbii

Prezydent Serbii Aleksandar Vuczić zapowiedział, że wybory parlamentarne odbędą się przed terminem. Planowo powinny się odbyć w 2027 roku. Taka decyzja to wyjście naprzeciw żądaniom protestujących.

Mają być wcześniejsze wybory. Prezydent: wychodzę naprzeciw żądaniom
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Mają być wcześniejsze wybory. Prezydent: wychodzę naprzeciw żądaniom

Świat

- Wyciągam rękę do tych, którzy myślą inaczej – powiedział Vuczić. Jak dodał, cieszy się, że sobotnie obchody rocznicy wypadku na dworcu kolejowym w Nowym Sadzie przebiegły "w sposób spokojny i godny".

6. Robert Lewandowski wrócił do gry po kontuzji

Robert Lewandowski po kilku tygodniach przerwy spowodowanej kontuzją doczekał się powrotu na ligowe boisko w Hiszpanii. Pojawił się na nim w drugiej połowie meczu z Elche, wygranym przez Barcelonę 3:1.

Czytaj więcej: Robert Lewandowski wrócił do gry po kontuzji. Hiszpańskie media o występie napastnika FC Barcelony w meczu z Elche

Robert Lewandowski
Robert Lewandowski
Źródło: Getty Images

"Powrócił z zamiarem odzyskania instynktu strzeleckiego" - napisał o polskim napastniku dziennik "Sport".

PROGNOZA POGODY NA DZIŚ

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mm/lulu

Źródło: PAP, TVN24, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
Robert TelusPolicjaRobert LewandowskiLuwr
Czytaj także:
wypadek trójkąt droga
Przewróciła się ciężarówka, przewoziła elementy mostu
WARSZAWA
Uwaga na ulewny deszcz
Żółte alarmy na północy i południu kraju. Uważajmy
METEO
Protesty w Serbii
Głodówka matki przed parlamentem. Doszło do zamieszek
Świat
Strzelanina pod Gostyninem
Strzały na leśnej drodze. "Poważne zdarzenie kryminalne"
Poznań
imageTitle
O której godzinie dziś mecz Świątek w WTA Finals?
EUROSPORT
Donald Trump
Trump: USA nie przekażą Ukrainie Tomahawków, ale...
Świat
Deszcz, wiatr, jesień
Dziś parasole przydadzą się prawie wszędzie
METEO
Robert Telus
Telus się tłumaczy, obecny minister pokazuje dokument. "Jestem załamany"
Polska
imageTitle
Malinin z rekordową notą, Samojłow w czołowej dziesiątce w Skate Canada
EUROSPORT
imageTitle
Rekordowy wyczyn Polaka we włoskiej lidze
EUROSPORT
Szymon Hołownia
Nowa opcja dla Hołowni? "W sam raz miejsce dla niego"
W kuluarach
imageTitle
Tymczasowy trener, stałe problemy. Legia znów traci punkty
EUROSPORT
imageTitle
Lewandowski "powrócił z zamiarem odzyskania instynktu strzeleckiego"
EUROSPORT
imageTitle
Nie żyje najstarszy mistrz olimpijski. Rok temu kończył sztafetę z ogniem w Paryżu
EUROSPORT
imageTitle
Cisza przed meczami w Serie A. Zmarł legendarny trener
EUROSPORT
Luwr
Nowe informacje o sprawcach kradzieży w Luwrze
Świat
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Pościg i "zakrojone na szeroką skalę poszukiwania". Policjanci zatrzymali 34-latka
WARSZAWA
Obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne
Gwałtowne wzrosty stanów wody. IMGW ostrzega
METEO
Zbigniew Ziobro
Ziobro "naprawdę się boi" i "pada ofiarą swojego powiedzenia"
Polska
imageTitle
Lewandowski wrócił. Barcelona załatwiła sprawę wcześniej
EUROSPORT
imageTitle
Jagiellonia pokonana. Na trybunach wulgarne transparenty, mecz przerwany
EUROSPORT
GettyImages-2244651967
FC Barcelona - Elche CF (zapis relacji)
EUROSPORT
Noc, deszcz, jesień
To będzie deszczowa noc
METEO
Aleksandar Vuczić
Mają być wcześniejsze wybory. Prezydent: wychodzę naprzeciw żądaniom
Świat
imageTitle
Polski talent z życiowym sukcesem w Pucharze Świata. I ze sporym czekiem
EUROSPORT
Donald Trump i Xi Jinping w Pusan
Trump: Xi zna konsekwencje ataku
Świat
Książę Andrzej
Andrzej może stracić ostatni honorowy tytuł. Kolejny ruch króla
Świat
imageTitle
Pegula górą w amerykańskiej wojnie nerwów
EUROSPORT
Uratowany pies
"Pomyślałem, że muszę, jeśli chcę, żeby pies przeżył". Ruszył na pomoc
Świat
Ocean Atlantycki - zdjęcie satelitarne z 1.11.2025
Ostatni miesiąc sezonu. Czy przyniesie huragany?
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica