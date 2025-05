Wyniki wyborów, rozmowa Trumpa z Putinem, apel Tuska

Kucharska-Dziedzic: spodziewajmy się wspólnego komunikatu Trzaskowskiego i Biejat Źródło: TVN24

PKW podała oficjalne wyniki pierwszej tury wyborów prezydenckich. Ci, którzy do drugiej tury nie weszli, ogłaszają, komu udzielą poparcia. Donald Trump rozmawiał z Władimirem Putinem. Premier Donald Tusk wezwał do udziału w marszu w najbliższą niedzielę. Oto sześć rzeczy, które warto wiedzieć we wtorek 20 maja.

1. PKW podała oficjalne wyniki wyborów prezydenckich

Kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski i popierany przez PiS Karol Nawrocki zmierzą się 1 czerwca w drugiej turze wyborów prezydenckich.

W niedzielę w pierwszej turze Trzaskowski zdobył 31,36 procent głosów, a Nawrocki 29,54 procent - podała oficjalnie Państwowa Komisja Wyborcza. Frekwencja wyniosła 67,31 procent.

2. Trump rozmawiał z Putinem

Prezydent USA Donald Trump i rosyjski przywódca Władimir Putin rozmawiali w poniedziałek telefonicznie. Rozmowa trwała ponad dwie godziny.

Donald Trump po rozmowie opublikował w serwisie Truth Social wpis odnoszący się do jego rozmowy. Jego zdaniem rozmowa przebiegła "bardzo dobrze". "Rosja i Ukraina natychmiastowo rozpoczną negocjacje zmierzające w kierunku zawieszenia broni i - co ważniejsze - zakończenia wojny" - napisał prezydent USA.

3. Trzecia Droga poparła Rafała Trzaskowskiego

Politycy Trzeciej Drogi opowiedzieli się po stronie Rafała Trzaskowskiego. Poparcie dla kandydata Koalicji Obywatelskiej zadeklarował jego konkurent z pierwszej tury, marszałek Sejmu Szymon Hołownia, a także prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

Wskazując na wyniki pozostałych kandydatów, politycy Trzeciej Drogi postulują, żeby Rafał Trzaskowski nieco większy nacisk położył na postulaty centroprawicowe.

4. Biejat i Trzaskowski wydadzą komunikat

Wiceprzewodnicząca Nowej Lewicy Anita Kucharska-Dziedzic przekazała, że Magdalena Biejat spotkała się w poniedziałek z Rafałem Trzaskowskim.

- We wtorek spodziewajmy się wspólnego komunikatu Rafała Trzaskowskiego i Magdaleny Biejat - przekazała w "Kropce nad i".

5. Tusk wzywa na marsz

Premier Donald Tusk wezwał do udziału w marszu w najbliższą niedzielę. - A tydzień później zagłosujmy za silną, solidarną i bezpieczną Polską - zaapelował.

Tego samego dnia ulicami Warszawy ma też przejść marsz zwolenników kandydata PiS Karola Nawrockiego.

6. Mentzen ogłosi, komu udzieli poparcia

Sławomir Mentzen ma we wtorek ogłosić, komu udzieli poparcia w drugiej turze wyborów prezydenckich.

Na kandydata Konfederacji w tych wyborach zdecydowanie postawili młodzi. Wygrał zarówno w grupie wiekowej 18-29 lat z wynikiem 34,8 procent, jak i w grupie 30-39 lat, w której na Mentzena zagłosowało 24,8 procent wyborców.

