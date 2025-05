Źródło: TVN24

Prokuratura skierowała akt oskarżenia przeciwko Pawłowi K. Mężczyzna jest oskarżony o działanie na rzecz rosyjskiego wywiadu.

Prokuratura Krajowa opublikowała we wtorek oświadczenie, w którym podano, że prokurator mazowieckiego pionu PZ PK skierował do Sądu Okręgowego w Warszawie akt oskarżenia przeciwko Pawłowi K. "oskarżonemu o popełnienie przestępstwa zgłoszenia gotowości do działania na rzecz obcego wywiadu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej".

Jak podano, według ustaleń śledczych Paweł K. zgłosił gotowość do działania na rzecz wywiadu wojskowego Rosji i nawiązywał kontakty z jej obywatelami, którzy byli bezpośrednio zaangażowani w wojnę w Ukrainie.

Paweł K. został zatrzymany 17 kwietnia 2024 roku na terenie Polski. Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.