Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Szef MON o deklaracji Trumpa: wspólna strategia przynosi efekty

Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz
Kosiniak-Kamysz o deklaracji Trumpa: cieszę się, że ta wspólna strategia przynosi efekty
Źródło: TVN24
Polska jest modelowym sojusznikiem USA - powiedział w "Kropce nad i" w TVN24 wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Odnosząc się do deklaracji Donalda Trumpa w sprawie amerykańskich wojsk w Polsce powiedział, że "wspólna strategia przynosi efekty".

Amerykański prezydent Donald Trump zadeklarował podczas wizyty Karola Nawrockiego w Białym Domu, że amerykańscy żołnierze pozostaną w Polsce. Zareagowali na to przedstawiciele rządu - premier Donald Tusk i wicepremier oraz szef MSZ Radosław Sikorski.

W "Kropce nad i" w TVN24 odniósł się do tego wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. - Cieszę się, że ta wspólna strategia przynosi efekty - powiedział.

Przypomniał swoje pierwsze spotkanie z sekretarzem obrony USA Pete'em Hegsethem w lutym tego roku. - Kiedy przyjechał z pierwszą oficjalną wizytą do Polski 14 lutego w Warszawie na konferencji ze mną, (Hegseth) mówił dokładnie to samo, nawet sobie przyniosłem cytat: "Chciałbym, żeby tych żołnierzy było jeszcze więcej w Polsce" - zacytował Kosiniak-Kamysz sekretarza obrony USA.

Jak mówił wicepremier, "to jest ważne, bo pokazuje to, żeby zaprezentować wspólną strategię". - Możemy się różnić, ale jednak wspólny cel, obecność wojsk amerykańskich w Polsce, łączy rząd, prezydenta, myślę, że łączy wszystkich Polaków - podkreślił szef MON.

Kosiniak-Kamysz: Polska jest modelowym sojusznikiem USA

Minister ocenił też, że Polska jest "modelowym sojusznikiem" USA. - Są publikacje amerykańskich think tanków pokazujących, że warto inwestować w Polskę, bo Polska nie tylko zwiększa swoje wydatki, (ale też) jest przykładem dla innych państw w Europie. Mamy relacje zarówno gospodarcze bardzo silne, to są zakupy sprzętu, ale również amerykańskie inwestycje w Polsce - wyliczał Kosiniak-Kamysz.

- To portfolio naszej współpracy jest bardzo szerokie, dlatego jesteśmy przykładem dla innych, że można zwiększać wydatki (PKB na obronność - red.). Te wydatki z około sześćdziesięciu kilku miliardów w 2022 roku do 200 miliardów w przyszłym roku. To jest atomowe tempo - ocenił Kosiniak-Kamysz.

Podziękowania za uhonorowanie zmarłego majora

Wicepremier podziękował też władzom USA za uhonorowanie polskiego pilota F-16 majora Macieja "Slaba" Krakowiana, który pod koniec sierpnia zginął w katastrofie w Radomiu. Spotkanie prezydentów zapoczątkował przelot myśliwców F-16 i F-35 nad Białym Domem.

- Major Krakowian ukończył Akademię Sił Powietrznych w Colorado Springs (...). Był wyróżniony przez prezydenta Stanów Zjednoczonych, przez prezydenta (Baracka) Obamę, który wręczał mu dyplom, więc był częścią społeczności lotniczej, rozpoznawanym również, a może nawet bardzo w Stanach Zjednoczonych - powiedział gość TVN24.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mjz/ft

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
Władysław Kosiniak-KamyszKarol NawrockiUSAWojsko PolskieNATODonald Trump
Czytaj także:
Iga Świątek - Amanda Anisimova w US Open 2025 na żywo
Rywalka szybko odpowiada. Świątek walczy o półfinał US Open
RELACJA
Donald Tusk
Koalicja kontratakuje. Trzy priorytety każdego resortu
Arleta Zalewska
Karol Nawrocki
Pytanie o potępienie Putina. Nawrocki: dyskusja poszła w nieco innym kierunku
Polska
FRANCJA UKRAINA
Macron: Europejczycy są gotowi
Świat
imageTitle
To na nich musiała czekać Świątek. Było warto, kapitalny mecz
EUROSPORT
pap_20250220_1S7
Limit płynów zniesiony. Pasażerowie chwalą decyzję
BIZNES
imageTitle
Szef światowego boksu zareagował na decyzję Khelif
EUROSPORT
epa12350146
Wypadek popularnej wśród turystów kolejki. Coraz więcej ofiar
Świat
Huragany Lorena (prawy górny róg) i Kiko (z lewej)
Lorena nabiera siły. Zagraża wybrzeżom Meksyku
METEO
Karol Nawrocki
Nawrocki: dostałem zaproszenie od Donalda Trumpa na szczyt G20
BIZNES
imageTitle
Przed turniejem różowo nie było. "Wielu wątpiło i ja to rozumiem"
EUROSPORT
Prezydenci USA i Polski
"Zdradzę państwu...". O tym prezydenci rozmawiali za zamkniętymi drzwiami
Świat
Kierująca motocyklem zderzyła się z dzikiem
Jechała motocyklem, zderzyła się z dzikiem
WARSZAWA
Władimir Putin
Kowal: Putin przestrzeli jak zwykle. Stany Zjednoczone to widzą
Świat
Karol Nawrocki
Nawrocki: zaprosiłem Donalda Trumpa do Polski
RELACJA
Mgły
Mgły spowiją w nocy część kraju
METEO
imageTitle
Urban przed Holandią: to oni mają dużo do stracenia
EUROSPORT
Plac Świętego Piotra
Nawrocki we Włoszech też bez przedstawiciela MSZ. "Nie było woli"
Polska
Donald Trump z Karolem Nawrockim i plakatem przedstawiającym zdjęcie z czasów kampanii prezydenckiej w Polsce
Prezent Trumpa dla Nawrockiego. "You will win"
Polska
Eksport drobiu z krajów Mercosur zagrozi polskiemu drobiarstwu
Branża przeciwna unijnej umowie. Ministerstwo: to nie koniec batalii
BIZNES
Mgły
Żółte alarmy na wschodzie kraju. Tu należy zachować ostrożność
METEO
Do incydentu doszło podczas kieleckich targów
Incydent podczas targów zbrojeniowych. Jedno ze stoisk oblane czerwonym płynem
Kielce
Patrol Gwardii Narodowej w Waszyngtonie
Trump: wstyd mi to mówić przy prezydencie Polski
Świat
Donald Trump i Władimir Putin
"Będę wiedział dokładnie, co zrobię". Trump o Putinie
Świat
A23a, czyli największa góra lodowa świata na zdjęciu satelitarnym z 4 marca 2025 roku u wybrzeży Georgii Południowej
Przetrwała czterdzieści lat. Ma zniknąć w ciągu tygodni
METEO
imageTitle
Demonstracyjny gest kolarza po nietypowym finale Vuelty
EUROSPORT
Sam Altman
Altman na zakupach. To jedno z największych przejęć
BIZNES
Donald Tusk
Tusk reaguje na deklarację Trumpa. "Ważne słowa"
Polska
Kierowca był pijany
Świadkowie zatrzymali pijanego kierowcę
WARSZAWA
W akcji wykorzystano śmigłowce
Śmigłowce i granaty hukowe. Duża akcja policji
Kujawsko-Pomorskie

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica