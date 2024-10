"Bez udawania, bez hipokryzji". Tusk: pierwsza taka debata

- Każdy mój rozmówca wykazywał zrozumienie dla sytuacji Polski – powiedział premier Donald Tusk podczas konferencji prasowej na zakończenie szczytu Rady Europejskiej. Szef polskiego rządu podkreślił, że "kluczowe jest wskazanie Polski w kontekście wojny hybrydowej, presji wywoływanej przez Rosję i Białoruś".

Jednym z głównych tematów czwartkowego posiedzenia Rady Europejskiej była kwestia migracji. Powodem jest rosnąca liczba osób przybywających do Europy, a także zagrożenie związane z instrumentalnym wykorzystaniem migrantów przez Rosję i Białoruś.

Premier Donald Tusk podczas konferencji prasowej powiedział, że wręcz "całość debaty koncentrowała się na temacie migracji". - Każdy podkreślał, że jest to pierwsza taka debata: bez udawania, bez hipokryzji i z pełną świadomością jak ważne to problem – stwierdził.

- Te rozwiązania nie są proste. Miałem okazję rozmawiać od samego rana z premierem Szwecji, jest pełne zrozumienie. Każdy mój rozmówca wykazywał zrozumienie dla sytuacji Polski. Wszyscy rozumieli, że ta nadzwyczajna sytuacja wymaga odpowiednich metod działania – zwrócił uwagę premier.

Donald Tusk odczytał fragment konkluzji przyjętych na szczycie, w którym jest mowa o wsparciu dla Polski - podkreślił, że "kluczowe jest wskazanie Polski w kontekście wojny hybrydowej, presji wywoływanej przez Rosję i Białoruś". - To jest sytuacja wyjątkowa i ona wymaga stosownych działań, żeby jej przeciwdziałać – dodał.

Tusk: polskie stanowisko stało się mainstreamem

- Trzeba zmienić nastawienie, które do tej pory było oparte na zrozumiałej, szczególnie historycznie, zasadzie, która znalazła swój wyraz w Konwencji Genewskiej, w traktatach europejskich i wynikała z doświadczenia drugiej wojny światowej, a później komunizmu, żelaznej kurtyny i zimnej wojny – powiedział Tusk.

Odpowiadając na pytanie o przyczyny zmiany spojrzenia na problem nielegalnej migracji, wyjaśnił, że była to "świadomość, że wszystko się zmieniło, liczby są przygniatające". - Żadne z tradycyjnych rozwiązań niczego nie przynosi. Okazało się, że to, co jest polskim stanowiskiem, stało się mainstreamem. Wszyscy zdają sobie sprawę, że pakt migracyjny nie był odpowiedzią stosowną do rangi problemu – ocenił.

Szef polskiego rządu wskazał, że "po raz pierwszy na Radzie Europejskiej przygniatająca większość głosów była jakby napisana 'po polsku'". - Zadaniem Unii Europejskiej i przyszłych zmian i zapisów legislacyjnych jest skuteczne zapobieganie nielegalnej migracji – dodał.

Zapytany o ciąg dalszy dyskusji na temat problemu nielegalnej migracji, stwierdził: - Pojawiają się perspektywy z inicjatywami outsourcingu, odsyłanie do kraju trzeciego". – My nie będziemy relokować, bo to nie jest rozwiązanie problemu. Wszyscy zaczęli rozumieć, że ochrona granic zewnętrznych to musi być topowy priorytet dla wszystkich państw – dodał.

Tusk: niektórzy się spodziewali, że dostanę pałką po głowie od wszystkich

Szef polskiego rządu zwrócił uwagę, że fakt, iż Polska potrzebuje specjalnych narzędzi na wschodniej granicy nie wymagał dyskusji. – Mówiono: "Oczywiście, masz rację. Polska potrzebuje pełnej solidarności, zero wątpliwości" – relacjonował.

Premier zastrzegł, że "jak to będzie w praktyce wyglądało, to inna kwestia". – Wiadomo, że każdego dnia trzeba będzie się starać, żeby to dobrze wykorzystać – zauważył.

- Jestem bardzo zadowolony ze zmiany nastawienia i pełnego wsparcia dla Polski, jak wiadomo po moich dość kontrowersyjnych słowach – podkreślił Donald Tusk.

- Niektórzy z państwa się spodziewali, że dostanę pałką po głowie od wszystkich, że jestem przesadnie nastawiony, a byłem bardzo mile zaskoczony intensywnością i powszechnością poparcia – dodał.

