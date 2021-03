"Wprowadzamy rewolucyjną możliwość". Rząd ogłosił zmiany w programie szczepień

Podjęliśmy decyzję co do poszerzenia zakresu i miejsc, w których przeprowadzane będą szczepienia - ogłosił premier Mateusz Morawiecki. Na konferencji przedstawiciele rządu przedstawili nowe daty i zmiany w harmonogramie szczepień przeciw COVID-19.

We wtorek w szpitalu tymczasowym na stołecznym Stadionie Narodowym premier Mateusz Morawiecki na wspólnej konferencji z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim oraz szefem KPRM i rządowym pełnomocnikiem ds. szczepień Michałem Dworczykiem , przedstawili zmiany w harmonogramie szczepień.

- Program szczepień to nie tylko rządowy program. To egzamin z odpowiedzialności, ze sprawności działania struktur państwa, z naszych zdolności mobilizacyjnych i organizacyjnych - mówił premier. - Tu każdy dzień się liczy. Nie ma dnia, w którym zwłoka kosztowałaby nas zdrowie i życie - dodał.

Na konferencji zwrócił uwagę, że rządowi zależy na sprawności przeprowadzania programu szczepień. - Aby tak się stało, podjęliśmy decyzję co do poszerzenia zakresu i miejsc, w których przeprowadzane będą szczepienia. Postawiłem cel przed panami ministrami, żeby miesięcznie można było wykonywać szczepienia w liczbie co najmniej 10 milionów - tłumaczył Morawiecki.