Dworczyk o problemach technicznych: spodziewaliśmy się dużego zainteresowania, ale nie aż takiego

Na początku, gdy został uruchomiony system zgłoszeń na szczepienia, był gigantyczny napór i problemy techniczne. W ciągu godziny udało się je wszystkie opanować - powiedział Michał Dworczyk, pełnomocnik rządu do spraw szczepień przeciwko COVID-19.

Od piątku seniorzy po 80. roku mogą rejestrować się na szczepienia przeciw COVID-19. Mogą to zrobić na trzy sposoby: telefonicznie, przez internet lub w punkcie szczepień.

Również od piątku wszyscy pełnoletni obywatele mogą wypełnić formularz i zgłosić chęć zaszczepienia, ale to nie oznacza jeszcze rejestracji. To informacja dla władz, że jesteśmy takim szczepieniem zainteresowani i kiedy tylko nasza grupa zostanie włączona do szczepienia, dostaniemy maila z e-skierowaniem.