Morawiecki: za pomocą szczepień "chcemy osiągnąć jedno"

Planowane na początek przyszłego roku rozpoczęcie szczepień na COVID-19 to ogromna zdrowotna operacja logistyczna - napisał premier w poście informującym o oczekiwanych szczepionkach. Mateusz Morawiecki przypomniał, że będą one dobrowolne i darmowe.

Premier obiecuje kampanię, która "rozwieje wszelkie obawy"

Premier Mateusz Morawiecki w czwartkowy wieczór napisał na swoim profilu na Facebooku, że "planowane na początek przyszłego roku rozpoczęcie szczepień na COVID-19 to ogromna zdrowotna operacja logistyczna". "Będzie ona poprzedzona kampanią informacyjną, która zapewni Państwu wszelkie niezbędne informacje dotyczące tego procesu i, na co liczę najbardziej, rozwieje wszelkie obawy i nieprawdziwe informacje" - wyjaśnił.

Morawiecki wskazał, że procedura szczepień to "cztery proste kroki": rejestracja online, zgłoszenie do punktu szczepień, samo szczepienie i obserwacja po nim oraz powtórzenie procesu szczepienia po upływie 21 dni, bez konieczności ponownej rejestracji.

Ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej do spraw walki z COVID-19 doktor Paweł Grzesiowski podczas czwartkowej audycji w Radiu ZET zwrócił uwagę, że "jeśli rozpoczniemy szczepienia w lutym, to one będą trwać co najmniej rok". - Nie miejmy złudzeń, zaszczepienie 20 czy nawet 30 milionów ludzi, bo tyle musielibyśmy w Polsce zaszczepić, żeby wirus przestał być tak groźny jak w tej chwili, zajmie co najmniej rok - powiedział.