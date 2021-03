Premier: zachęcam wszystkich, aby zgodnie z harmonogramem korzystali z tej szczepionki

Ważny jest dzisiejszy komunikat wydany przez Europejską Agencję Leków, który mówi, że szczepionka firmy AstraZeneca jest bezpieczna - powiedział w czwartek premier Mateusz Morawiecki. - Chciałbym zachęcić wszystkich, którzy zgodnie z harmonogramem, z procedurami mogą zostać szczepieni, żeby wykorzystać tę dostępną dzisiaj szczepionkę - dodał. Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski mówił, że oświadczenie EMA "niczego nie zmienia" w trybie dostawy preparatu do Polski.

Europejska Agencja Leków (EMA) przekazała w czwartek, że szczepionka firmy AstraZeneca nie jest w żaden sposób powiązana ze wzrostem ryzyka przypadków zakrzepowych. Jak zapewniła dyrektor zarządzająca tej unijnej instytucji Emer Cooke, "jest to bezpieczna i skuteczna szczepionka".

Komitet agencji, który zajmował się badaniem preparatu, zapowiedział, że będzie rekomendować, by dodać ostrzeżenie do ulotek dla lekarzy i pacjentów. Działania te podjęto w związku z pojedynczymi przypadki wystąpienia zakrzepów krwi, a czasem zgonów wśród osób zaszczepionych preparatem AstraZeneki.

Premier: chciałbym zachęcić wszystkich

- Ona może pomóc ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa tak dobrze, albo niemal tak dobrze jak inne szczepionki - kontynuował. Premier zwrócił uwagę, że "niektóre kraje, które wstrzymały szczepienia tą szczepionką, wracają do procesu szczepień". Zaznaczył także, że każde kolejne zaszczepione osoby ograniczają statystycznie rozprzestrzenianie się koronawirusa.

"Zachowaliśmy rozwagę i trzeźwy osąd"

"Polska nie wstrzymała się ze szczepieniem tym preparatem i to była dobra decyzja. Nie naraziliśmy pacjentów na brak szczepień i zachowaliśmy rozwagę i trzeźwy osąd sytuacji" - dodał Cessak.

"Informacja dla krajów, które miały wątpliwości"

Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski ocenił, że oświadczenie europejskiej agencji "niczego nie zmienia" w trybie dostawy szczepionek do Polski. - To ewentualnie jest informacja dla krajów, które miały jakieś wątpliwości pod względem bezpieczeństwa. EMA potwierdziła, że szczepionka jest bezpieczna zgodnie z deklaracjami, które składa producent - powiedział.

- Kontynuujemy wydawanie szczepionek do punktów, które je zamawiają i tutaj wszystko działa z dotychczasową dynamiką - zapewnił. Pytany o to, czy fakt, że kilka krajów europejskich wstrzymało szczepienie preparatem tej firmy, może spowodować, że więcej dawek trafi do Polski, stwierdził, że raczej nie należy się tego spodziewać.