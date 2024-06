"Sytuacja niesłychana". Ma być doniesienie do prokuratury w sprawie współpracownika Glińskiego

Marek Krawczyk, wiceminister do spraw społeczeństwa obywatelskiego, zapowiedział, że niebawem nowe władze Narodowego Instytutu Wolności złożą doniesienie do prokuratury w sprawie Michała Płatka, który był asystentem byłego ministra Piotra Glińskiego. Chodzi o nieprawidłowości w ocenianiu wniosków o dotacje w Narodowym Instytucie Wolności.

Wiceminister do spraw społeczeństwa obywatelskiego Marek Krawczyk (Polska 2050) o nieprawidłowościach w Narodowym Instytucie Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego za czasów rządów PiS mówił już w piątek w "Tak jest" w TVN24. Mówił wtedy między innymi, że dochodziło do manipulowania wynikami konkursów, ręcznie sterowano przydzielaniem dotacji. - Nasze kontrole wskazują jednoznacznie: szereg pieniędzy płynął do organizacji pozarządowych bezpośrednio związanych z poprzednią władzą - powiedział.