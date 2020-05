Życzenia z okazji Święta Konstytucji od Mike'a Pompeo i Georgette Mosbacher

Najlepsze życzenia od sekretarza stanu

"To właśnie polskie umiłowanie wolności doprowadziło do odrodzenia Polski jako niepodległego kraju w 1918 roku. Podobnie dążenie do wolności i sprawiedliwości było dla Polski inspiracją do odrzucenia komunizmu w 1989 roku" – dodał Mike Pompeo. Jak wskazał, jest przekonany, że "w czasie globalnej pandemii wasz miłujący wolność naród kolejny raz wykaże się swymi najlepszymi cechami i zdoła pokonać kryzys".