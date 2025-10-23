Wojskowe dokumenty w śmieciach w Suwałkach. Jest postępowanie

Suwałki Źródło: Google Earth

W czwartek portal Onet napisał, że w październiku 2024 roku wśród odpadów budowlanych na swojej działce suwalski biznesmen Jacek Suchocki znalazł "stertę dokumentów, a wśród nich listę 14 żołnierzy wraz z ich stopniami wojskowymi i numerami referencyjnymi". Tydzień po ich znalezieniu - jak podaje portal - Prokuratura Rejonowa w Suwałkach poinformowała o wszczęciu śledztwa w sprawie składowania odpadów wbrew przepisom ustawy. Według portalu, po niecałym miesiącu dowódca 16 Pułku Saperów z Orzysza przyznał, że żołnierze wymienieni na kartce znalezionej na działce służą w jego jednostce.

Po tych doniesieniach w czwartek szef Oddziału Komunikacji Społecznej KG ŻW płk Artur Karpienko poinformował w komunikacie, że Wydział Żandarmerii w Białymstoku "prowadzi czynności procesowe w celu ustalenia wszelkich okoliczności związanych z ujawnieniem dokumentów wojskowych na działce w Suwałkach". "W trakcie postępowania zostanie wyjaśnione, czy ujawnienie wskazanych dokumentów mogło narazić na szkodę prawnie chroniony interes wojska lub innych osób" - czytamy.

Kosiniak-Kamysz: będą wyciągnięte konsekwencje

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz pytany w czwartek w Siedlcach o te doniesienia, zwrócił uwagę, że dokumenty te nie zawierały tajnych informacji, a sprawa jest z 2023 roku, kiedy jeszcze nie był ministrem obrony narodowej. - Ale ja tę sprawę posprzątam. To jest moje zadanie, muszę sprzątać po moich poprzednikach - dodał.

W ocenie Kosiniaka-Kamysza każda sprawa wymaga weryfikacji. Jak dodał, po to jest Żandarmeria Wojskowa, Służba Kontrwywiadu i departament kontroli. - Wszystkie te jednostki mają wyraźne polecenie: jeszcze raz zweryfikować umiejętności, zdolności i wiedzę w przestrzeganiu prawa - powiedział minister.

Jak zauważył, "to nie jest kwestia enigmatycznej jednostki, to jest kwestia jakiegoś człowieka, który to prawo złamał, jeżeli nie dbał o ochronę informacji". - Jeżeli ktoś złamał prawo, złamał ustawę o ochronie informacji, nie zabezpieczył dokumentów w taki sposób jak należy, czy nie przestrzegał staranności, to każda taka osoba będzie ukarana, będą wyciągnięte konsekwencje - zaznaczył Kosiniak-Kamysz.

Nie pierwszy taki przypadek

Czwartkowe doniesienia o znalezionych przez wojskowych dokumentach to nie pierwsze tego typu. W ubiegłym tygodniu Onet informował, że do redakcji portalu trafiły tajne dokumenty z jednego z wojskowych składów materiałowych - w tym mapy składów wojskowych, plany ewakuacji materiałów wybuchowych w przypadku wojny, procedury operacyjne, opisy techniczne magazynów materiałów wybuchowych, dane osobowe pracowników jednostek, plany rozmieszczenia jednej z jednostek w ramach ćwiczeń i wiele innych dokumentów. Dokumenty miały zostać znalezione na wysypisku śmieci.

Portal dodał, że w korespondencji z portalem 2 Regionalna Baza Logistyczna, sprawująca nadzór nad składem, z którego pochodzą dokumenty, twierdzi, że redakcja dysponuje bezprawnie sporządzonymi kopiami tych dokumentów. W tej sprawie ŻW wszczęła postępowanie, a baza wszczęła też postępowanie wyjaśniające wewnątrz jednostki.

