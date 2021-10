Rowerzystka ucierpiała w wypadku. Policja szuka świadków i kierowcy

Policja szuka osób, które widziały zderzenie samochodu osobowego z 71-letnią rowerzystką. Kierowca jasnego bmw nie uciekł z miejsca wypadku, ale - po rozmowie z poszkodowaną kobietą, która miała zapewnić go, że nic jej się nie stało - odjechał. Ostatecznie kobieta trafiła jednak do szpitala. Teraz policjanci chcą dotrzeć do kierowcy. I proszą o kontakt tych, którzy widzieli wypadek w Strzelcach Krajeńskich (woj. lubuskie).