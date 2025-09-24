Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

45 tysięcy złotych za stronę internetową. Ostatni wpis sprzed lat. "Nie rozmawiam z TVN"

1909n000x-cnb-stangreciak-biura-widmo-0003
Posłanka Kołodziejczak i strona widmo za 47 tysięcy złotych
Źródło: Czarno na białym
Strony internetowe za kilkadziesiąt tysięcy złotych, odkurzacze za kilka tysięcy, czy pióro wieczne za ponad półtora tysiąca. To tylko niektóre z budzących kontrowersje poselskich wydatków. A to wszystko z pieniędzy podatników - czyli naszych. Zakupy posłów pod lupę wzięli reporterzy "Czarno na Białym", Rafał Stangreciak i Grzegorz Łakomski.

W czasie jednej kadencji Sejmu z kieszeni podatników na biura poselskie trafia ponad pół miliarda złotych. Pieniądze mają pokrywać koszty wynajmu, wyposażenia, płac pracowników, służbowych przejazdów czy ogłoszeń. Posłowie w rocznych rozliczeniach deklarują, na co wydają środki, ale gdy dziennikarze pytają o szczegóły, odpowiedzi często unikają, albo plączą się w zeznaniach.

Ekipa "Czarno na białym" sprawdziła, jak politycy korzystają z publicznych pieniędzy.

>> Wszystkie reportaże z cyklu "Drogie posłanki, drodzy posłowie" możesz obejrzeć w TVN24+ >>

Strony widmo za tysiące złotych

Na co posłowie przeznaczają pieniądze podatników? W poselskich oświadczeniach w oczy rzucają się pięciocyfrowe kwoty, pod którymi skrywają się wydatki na strony internetowe.

Rekordzistką w tej kategorii jest posłanka KO Magdalena Kołodziejczak, która w dokumentach wykazała 47 tysięcy zł na ten cel. Problem w tym, że jej strona internetowa... nie istnieje.

Dopytywana o tę kwestię przez reporterów tłumaczyła, że chodziło o obsługę jej mediów społecznościowych. - Może źle to nazwałam, ale to są (wydatki na - red.) wszystkie moje media społecznościowe - twierdziła. Na prośbę o pokazanie faktur nie odpowiedziała i pośpiesznie się oddaliła.

45 tysięcy złotych na stronę Joanny Lichockiej. Co na to posłanka PiS? "Nie rozmawiam z TVN-em"
Źródło: Czarno na białym

Imponującą kwotę na stworzenie strony internetowej w swoim oświadczeniu zadeklarowała także Joanna Lichocka z PiS. 45 tysięcy złotych - tyle posłanka miała wydać na swoją witrynę pod koniec 2023 i w 2024 roku. Tylko że strona posłanki Lichockiej powstała w 2022 roku, a ostatni opublikowany na niej wpis pochodzi sprzed ponad dwóch lat.

Zapytana o to przez ekipę TVN24, odmówiła komentarza. - Nie rozmawiam z TVN-em. To jest kwestia etyki - stwierdziła. Na odchodne rzuciła w stronę dziennikarzy: "przeproście za kłamstwa smoleńskie".

OGLĄDAJ: Biura widma
janusz Kowalski - reportaż CNB

Biura widma
Czarno na białym

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Drogi odkurzacz. "Wozi go w aucie"

Dokonana przez dziennikarzy analiza poselskich wydatków wykazała również, że jednym z gadżetów szczególnie popularnych wśród posłów obecnej kadencji są drogie odkurzacze.

Dla przykładu, poseł Przemysław Witek z Koalicji Obywatelskiej, który w ostatniej kampanii wyborczej zasłynął słowami "cóż szkodzi obiecać", kupił sobie bezprzewodowy odkurzacz za prawie 4 tysiące złotych. Gdy dziennikarze pojawili się w jego biurze, posła Witka nie zastali. Nie było też odkurzacza. Od jego asystentki dowiedzieli się, że polityk "aktualnie wozi go w aucie". Dopytywana, w jakim celu, odparła, że "prawdopodobnie wziął go do Warszawy, by posprzątać w swoim mieszkaniu". Poseł miał jednak inną wersję wydarzeń - jak tłumaczył, od czasu do czasu używa odkurzacza do czyszczenia samochodu.

"Muszę dowieźć"; "nie mam obowiązku"; "nie chcę rozmawiać"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Muszę dowieźć"; "nie mam obowiązku"; "nie chcę rozmawiać"

Pióro za 1600 zł. Drogo? "Teraz to widzę"

Wspomniany odkurzacz to nie jedyny ekstrawagancki wydatek posła Witka. Polityk wydał także 1628 zł na pióro Waterman z grawerem swojego nazwiska. W rozmowie z reporterami tłumaczył, że "piórem pisze od zawsze, od szkoły podstawowej", a na uwagę, że to dość ekskluzywny zakup, przyznał: "teraz to widzę".

I dodał, że dziś pewnie wybrałby tańsze - może nawet o połowę - a przecież też "dobre". - Tak, to prawda, mogę się uderzyć w pierś - oświadczył.

Chciałoby się rzec - cóż szkodzi wygrawerować? Ano szkodzi, bo wszystkie przedmioty zakupione przez posłów z publicznych pieniędzy, po wygaśnięciu ich mandatów muszą zostać zwrócone. - Wygaśnie mu mandat, to będzie musiał zwrócić to pióro do kancelarii Sejmu. Po co komu pióro z wygrawerowanym nazwiskiem posła? - dziwił się w rozmowie z "Czarno na białym" Patryk Wachowiec, były pracownik Biura Analiz Sejmowych, a obecnie członek Forum Obywatelskiego Rozwoju.

OGLĄDAJ: Odkurzacze
Przemysław Witek KO

Odkurzacze
Czarno na białym

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Monika Winiarska /lulu

Źródło: Czarno na białym

Udostępnij:
TAGI:
SejmMedia
Czytaj także:
Tragiczny wypadek pod Ostrzeszowem
Jechała 250 km/h, jej kolega spłonął w samochodzie po wypadku. Sąd podwyższył karę
Poznań
Supertajfun Ragasa. Tajfun wywołał potężne fale, które wdarły się do hotelu
Woda wyważyła drzwi i wdarła się do hotelu
METEO
imageTitle
Rewelacja mistrzostw na drodze Polaków. Gramy o półfinał
RELACJA
kawa ziarna kawy shutterstock_1398710591
Deszcze w Brazylii uderzyły w ceny kawy
BIZNES
Aleksandra Mirosław mistrzynią świata
Złota Aleksandra Mirosław. Jest mistrzynią świata
EUROSPORT
Pożar domu w miejscowości Wolkowe
Podpalił dom, w którym spał jego ojciec. 25 lat więzienia dla 41-latka
WARSZAWA
Pyrzyce. Nieletni chcieli zapłacić fałszywymi banknotami
Dwóch nastolatków chciało zapłacić fałszywymi banknotami
Szczecin
imageTitle
Switolina kończy sezon. Niepokojący komunikat
EUROSPORT
Kate i William
"Bądźcie dzielne, radosne i dobre". Książę William i księżna Kate w miejscu ataku nożownika
Świat
Grzegorz Gaża
Poseł kupił drona za 5 tysięcy złotych z publicznych pieniędzy. Po co?
Polska
100 kg narkotyków w aucie
4 mln zł w narkotykach. Rozbito transport klefedronu i amfetaminy
Katowice
Donald Trump
Tak wzbogacił się Trump i jego rodzina. Prawie dwukrotny wzrost
BIZNES
Ewakuacja mieszkańców bloku w Olsztynie
Śledztwo w sprawie planowania ataku terrorystycznego. Zatrzymano 19-latka
Olsztyn
Meduza
Ma kolor waty cukrowej i 20-metrowe macki
METEO
imageTitle
Świątek przywitała się z Pekinem. Miły prezent na lotnisku
EUROSPORT
Dron został znaleziony na polu
"Drony z plastiku i tektury". Kiedy każda wersja wydarzeń jest podejrzana
Piotr Szostak
Plebania kościoła św. Anny w Wilanowie ocieplona styropianem
Zabytkową plebanię ocieplali styropianem. Konserwator sprawdził, czy naprawili szkody
WARSZAWA
10 ton jarzeniówek pod Strykowem
Poszła "wyprowadzić krówkę", na polu znalazła 10 ton jarzeniówek
Łódź
50-latek podejrzany o usiłowanie zabójstwa żony
Chciał udusić żonę. Powstrzymały go dzieci
Trójmiasto
W Waszyngtonie stanęła instalacja przedstawiająca Donalda Trumpa i Jeffreya Epsteina
W Waszyngtonie stanął "pomnik" Trumpa i Epsteina
Świat
Donald Trump na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ (Nowy Jork, 23.09.2025)
Sześć lat temu raczej się śmiali, teraz "słuchali go głównie w milczeniu"
Świat
shutterstock_2474121053
Piją coraz młodsi, a koszty rosną. "Tych ludzi się po prostu nie udaje uratować"
Piotr Wójcik
Łączna ilość zabezpieczonych substancji to blisko 100 kilogramów
W bagażniku niepozorna walizka i torba, w środku porcje narkotyków
Katowice
Wypadek na S19 w Jeżowem
Prokuratura apeluje do świadków wypadku, w którym zginęła Katarzyna Stoparczyk
Rzeszów
imageTitle
Potworne kontuzje, skoczkinie grzmią. "Niewiarygodny wstyd"
EUROSPORT
Atak na ratownika medycznego
18-latek zaatakował ratowników w karetce
Wrocław
Zbliża się kolejna zmiana czasu
Zmiana czasu na zimowy. Kiedy przestawiamy zegarki?
BIZNES
Hałas w centrum Szczecina
Mają dość hałasu z przerobionych tłumików w centrum miasta. Zaczynają walkę
Szczecin
KACZYNSKI
Kaczyński o ogólnopolskim zakazie sprzedaży alkoholu nocą
Polska
Trafił na trzy miesiące do aresztu
84-latka dała mu ponad 100 tysięcy złotych. Policja go zatrzymała
Lublin

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica