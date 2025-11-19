Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pilne
Dobrzyński: są zatrzymani w sprawie aktów dywersji
Dobrzyński: są zatrzymani w sprawie aktów dywersji
Polska

Od dziś obowiązuje stopień alarmowy CHARLIE. Co to oznacza

tory shutterstock_2212532807_1
Tusk: Szef ABW i szef MSWiA zawnioskowali do mnie o wprowadzenie trzeciego stopnia alarmowego Charlie
Źródło: TVN24
Od północy na określonych liniach kolejowych w Polsce obowiązuje trzeci stopień alarmowy CHARLIE. Decyzję podjęto po dwóch weekendowych aktach dywersji na kolei. Na czym polega CHARLIE?

Premier Donald Tusk podpisał we wtorek wieczorem zarządzenie o wprowadzeniu trzeciego stopnia alarmowego CHARLIE na obszarach linii kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o. Będzie on obowiązywał do 28 lutego 2026 roku. 

Decyzja o wprowadzeniu wyższego stopnia alarmowego zapadła po tym, jak dwóch obywateli Ukrainy współpracujących z rosyjskimi służbami w sobotę wysadziło fragment toru na trasie kolejowej Warszawa-Dorohusk w miejscowości Mika na Mazowszu (pow. garwoliński). W innym miejscu, w niedzielę około godziny 21.30, potwierdzono dwa kolejne zdarzenia pod Puławami. Jednym z nich było uszkodzenie na tej samej linii kolejowej trakcji energetycznej na długości około 60 metrów. Z kolei kilkaset metrów dalej znaleziono metalową obejmę, która zainstalowana była na torach kolejowych.

W poniedziałek Prokuratura Krajowa przekazała informacje o otwarciu śledztwa w sprawie dokonania na rzecz obcego wywiadu "aktów dywersji o charakterze terrorystycznym, skierowanych przeciwko infrastrukturze kolejowej".

Akt dywersji. Co powinno zwrócić naszą uwagę?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Akt dywersji. Co powinno zwrócić naszą uwagę?

Ewa Żebrowska

Stopnie alarmowe w Polsce

Stopnie alarmowe są przede wszystkim sygnałem dla służb i administracji publicznej do zachowania szczególnej czujności. W przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub zagrożenia takim zdarzeniem, można wprowadzić jeden z czterech stopni alarmowych: ALFA, BRAVO, CHARLIE, DELTA. W przypadku zdarzenia, które dotyczy systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej lub systemów teleinformatycznych wchodzących w skład infrastruktury krytycznej, można wprowadzić jeden z czterech stopni alarmowych CRP (ALFA CRP, BRAVO CRP, CHARLIE CRP, DELTA CRP).

Stopień alarmowy CHARLIE - co oznacza

Stopień alarmowy CHARLIE jest trzecim w czterostopniowej rosnącej skali i jest jak do tej pory najwyższym, jaki wprowadzono w Polsce. Stopień alarmowy CHARLIE oznacza:

  • wprowadzenie całodobowych dyżurów we wskazanych urzędach administracji publicznej
  • wprowadzenie dyżurów osób odpowiedzialnych za wprowadzanie procedur działania na wypadek zdarzeń o charakterze terrorystycznym
  • sprawdzenie dostępności obiektów wyznaczonych na zastępcze miejsca czasowego pobytu na wypadek ewakuacji ludności i kontrola tych obiektów
  • wydanie broni i amunicji oraz środków ochrony osobistej uprawnionym osobom
  • wprowadzenie dodatkowego całodobowego nadzoru nad miejscami, które tego wymagają, a do tej pory nie były objęte nadzorem

Trzeci stopień alarmowy wprowadzany był już dla cyberprzestrzeni (CHARLIE-CRP). Po raz pierwszy ogłoszono go w lutym 2022 roku w związku z sytuacją na Ukrainie i działaniami obserwowanymi w polskiej cyberprzestrzeni. Obowiązywał on do 29 lutego 2024 roku. Obecnie, do 30 listopada 2025 roku, w całym kraju obowiązują stopnie alarmowe BRAVO i BRAVO-CRP. Również stopień BRAVO obowiązuje dla polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza granicami kraju.

Stopnie alarmowe w Polsce
Stopnie alarmowe w Polsce

Po raz pierwszy stopień alarmowy na podstawie ustawy o działaniach antyterrorystycznych z 2016 roku wprowadzono podczas szczytu NATO 2016 w Warszawie, tylko na obszarze stolicy i był to pierwszy stopień alarmowy ALFA. Później stopnie alarmowe na terytorium kraju lub lokalnie wprowadzano m.in. z powodu Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, konferencji bliskowschodniej w Warszawie, wyborów parlamentarnych, europejskich i prezydenckich, 80. obchodów wybuchu II wojny światowej czy 75. rocznicy wyzwolenia Auschwitz-Birkenau.

"Dwóch obywateli Ukrainy współpracujących z rosyjskimi służbami"

We wtorek w Sejmie Donald Tusk przekazał, że za weekendowymi aktami dywersji stało "dwóch obywateli Ukrainy działających i współpracujących od dłuższego czasu z rosyjskimi służbami". Dodał, że "ustalone są ich tożsamości", ale nie poda ich w tym momencie, ponieważ "prowadzone są kolejne operacje". Jeden z podejrzanych to skazany w maju przez sąd we Lwowie za akty dywersji na terenie Ukrainy, a drugi to mieszkaniec Donbasu we wschodniej Ukrainie. Obaj przedostali się do Polski z Białorusi jesienią tego roku.

Premier: ustalono osoby odpowiedzialne za akty dywersji
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Premier: ustalono osoby odpowiedzialne za akty dywersji

Autorka/Autor: pb//az

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
UkrainaRosjaDonald TuskRządowe Centrum Bezpieczeństwa
Czytaj także:
Ksiądz (zdjęcie ilustracyjne)
Księdzu z Sosnowca grozi dożywocie. Zarzuty ciężkiego kalibru, rusza proces
TVN24
Zbigniew Bogucki
Szef kancelarii Nawrockiego: prezydent nie został właściwie poinformowany
TVN24
Doprowadzenie Adama R.
Udusił żonę, ukrył ciało i zgłosił jej zaginięcie. "Emocje były silniejsze niż racjonalne myślenie"
TVN24
Działania służb przy zniszczonym fragmencie torowiska na trasie Dęblin-Warszawa przy stacji kolejowej Mika
Są pierwsi zatrzymani w sprawie aktów dywersji 
TVN24
Kolizja bmw z lawetą na trasie S8
Zderzenie z lawetą na ekspresówce. "W samochodzie był minister sportu"
WARSZAWA
imageTitle
Przegrał z Curacao walkę o mundial. Zrezygnował z pracy
EUROSPORT
Mieszkańcy środkowej Boliwii sprzątają po powodzi
"Leżałem w łóżku, gdy woda mnie porwała"
METEO
W jednym z nich miało dojść do zwarcia instalacji elektrycznej
Miało się zacząć od zwarcia w jednym z aut. Spłonęło siedem
TVN24
19 0905 komisja regulaminowa-0018
Kandydatura Siwca z pozytywną opinią komisji
TVN24
Wyciek gazu w Krakowie
Ogień buchał na 20 metrów w górę. Policja o przyczynach
TVN24
imageTitle
Presja mobilizuje Polaków. W barażach dotąd szło im dobrze
EUROSPORT
shih tzu
Pół miliona odszkodowania po zastrzeleniu przez policjanta niewidomego i głuchego psa
TVN24
Kanadyjski żołnierz
Kanada ogłasza "plan mobilizacji obronnej". Wielokrotnie zwiększy liczbę rezerwistów
TVN24
Radosław Sikorski
Sikorski o aktach dywersji, posłowie PiS wychodzą z sali
TVN24
GettyImages-2235448391
Zakup WhatsAppa i Instagrama nie narusza prawa. Meta wygrywa z rządem
BIZNES
imageTitle
Ronaldo spełnił marzenie. Spotkał się ze swoim politycznym idolem
EUROSPORT
Prezydent Karol Nawrocki i szef MSZ Radosław Sikorski
Sikorski do Nawrockiego: w antyunijnych wypowiedziach nie reprezentuje pan stanowiska Polski
TVN24
Szkoła podstawowa w Gójcu
Uderzył jedną z matek, popchnął dyrektorkę szkoły. Trzy zarzuty dla 39-latka
WARSZAWA
imageTitle
Nie lekceważ kibica. Czesi słono za to zapłacą
EUROSPORT
shutterstock_2292332745
Import owoców morza wstrzymany. "Wyjątkowo karygodne"
BIZNES
Konsulat Generalny Rosji w Gdańsku
Szef MSZ: wycofałem zgodę na funkcjonowanie ostatniego rosyjskiego konsulatu
TVN24
imageTitle
Industria rozpoczyna rundę rewanżową Ligi Mistrzów. Trudne zadanie w Danii
TVN24
Radosław Sikorski
Sikorski o rosyjskiej dywersji: odpowiemy nie tylko dyplomatycznie
TVN24
imageTitle
LeBron James wrócił po kontuzji i od razu przeszedł do historii NBA
EUROSPORT
shutterstock_2515380993
Nowa odsłona programu Mój Prąd już wkrótce
BIZNES
Eminem
Eminem walczy z firmą produkującą akcesoria plażowe
TVN24
Skradzione zdrapki
Ukradli zdrapki za 2000 złotych, potem przyszli odebrać wygraną. A tam niespodzianka
TVN24
Prezydentka Meksyku Claudia Sheinbaum
Odmówiła Trumpowi. "Tłumaczyłam mu już kilkukrotnie"
TVN24
Ukrywał kradzione w szafkach depozytowych
Ukrywał kradzione rzeczy w szafkach depozytowych. Zatrzymał go policjant po służbie
TVN24
imageTitle
Kolejny triumf Spurs. Sochan przyłożył rękę do wygranej
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica