Od dziś obowiązuje stopień alarmowy CHARLIE. Co to oznacza

Tusk: Szef ABW i szef MSWiA zawnioskowali do mnie o wprowadzenie trzeciego stopnia alarmowego Charlie

Premier Donald Tusk podpisał we wtorek wieczorem zarządzenie o wprowadzeniu trzeciego stopnia alarmowego CHARLIE na obszarach linii kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o. Będzie on obowiązywał do 28 lutego 2026 roku.

Decyzja o wprowadzeniu wyższego stopnia alarmowego zapadła po tym, jak dwóch obywateli Ukrainy współpracujących z rosyjskimi służbami w sobotę wysadziło fragment toru na trasie kolejowej Warszawa-Dorohusk w miejscowości Mika na Mazowszu (pow. garwoliński). W innym miejscu, w niedzielę około godziny 21.30, potwierdzono dwa kolejne zdarzenia pod Puławami. Jednym z nich było uszkodzenie na tej samej linii kolejowej trakcji energetycznej na długości około 60 metrów. Z kolei kilkaset metrów dalej znaleziono metalową obejmę, która zainstalowana była na torach kolejowych.

W poniedziałek Prokuratura Krajowa przekazała informacje o otwarciu śledztwa w sprawie dokonania na rzecz obcego wywiadu "aktów dywersji o charakterze terrorystycznym, skierowanych przeciwko infrastrukturze kolejowej".

Stopnie alarmowe w Polsce

Stopnie alarmowe są przede wszystkim sygnałem dla służb i administracji publicznej do zachowania szczególnej czujności. W przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub zagrożenia takim zdarzeniem, można wprowadzić jeden z czterech stopni alarmowych: ALFA, BRAVO, CHARLIE, DELTA. W przypadku zdarzenia, które dotyczy systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej lub systemów teleinformatycznych wchodzących w skład infrastruktury krytycznej, można wprowadzić jeden z czterech stopni alarmowych CRP (ALFA CRP, BRAVO CRP, CHARLIE CRP, DELTA CRP).

Stopień alarmowy CHARLIE - co oznacza

Stopień alarmowy CHARLIE jest trzecim w czterostopniowej rosnącej skali i jest jak do tej pory najwyższym, jaki wprowadzono w Polsce. Stopień alarmowy CHARLIE oznacza:

wprowadzenie całodobowych dyżurów we wskazanych urzędach administracji publicznej

wprowadzenie dyżurów osób odpowiedzialnych za wprowadzanie procedur działania na wypadek zdarzeń o charakterze terrorystycznym

sprawdzenie dostępności obiektów wyznaczonych na zastępcze miejsca czasowego pobytu na wypadek ewakuacji ludności i kontrola tych obiektów

wydanie broni i amunicji oraz środków ochrony osobistej uprawnionym osobom

wprowadzenie dodatkowego całodobowego nadzoru nad miejscami, które tego wymagają, a do tej pory nie były objęte nadzorem

Trzeci stopień alarmowy wprowadzany był już dla cyberprzestrzeni (CHARLIE-CRP). Po raz pierwszy ogłoszono go w lutym 2022 roku w związku z sytuacją na Ukrainie i działaniami obserwowanymi w polskiej cyberprzestrzeni. Obowiązywał on do 29 lutego 2024 roku. Obecnie, do 30 listopada 2025 roku, w całym kraju obowiązują stopnie alarmowe BRAVO i BRAVO-CRP. Również stopień BRAVO obowiązuje dla polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza granicami kraju.

Stopnie alarmowe w Polsce

Po raz pierwszy stopień alarmowy na podstawie ustawy o działaniach antyterrorystycznych z 2016 roku wprowadzono podczas szczytu NATO 2016 w Warszawie, tylko na obszarze stolicy i był to pierwszy stopień alarmowy ALFA. Później stopnie alarmowe na terytorium kraju lub lokalnie wprowadzano m.in. z powodu Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, konferencji bliskowschodniej w Warszawie, wyborów parlamentarnych, europejskich i prezydenckich, 80. obchodów wybuchu II wojny światowej czy 75. rocznicy wyzwolenia Auschwitz-Birkenau.

"Dwóch obywateli Ukrainy współpracujących z rosyjskimi służbami"

We wtorek w Sejmie Donald Tusk przekazał, że za weekendowymi aktami dywersji stało "dwóch obywateli Ukrainy działających i współpracujących od dłuższego czasu z rosyjskimi służbami". Dodał, że "ustalone są ich tożsamości", ale nie poda ich w tym momencie, ponieważ "prowadzone są kolejne operacje". Jeden z podejrzanych to skazany w maju przez sąd we Lwowie za akty dywersji na terenie Ukrainy, a drugi to mieszkaniec Donbasu we wschodniej Ukrainie. Obaj przedostali się do Polski z Białorusi jesienią tego roku.

