Stary Sącz. Mieli głosować nad uchyleniem uchwały anty-LGBT, radna zaapelowała "do sumień" i odśpiewała "Bogurodzicę"

Apel do sumień i "Bogurodzica"

Wprowadzeniu tego punktu do obrad - według lokalnego portalu - sprzeciwiali się radni z Prawa i Sprawiedliwości. "Zaapelowali do sumień opozycji, żeby nie wprowadzać tej uchwały w porządek obrad. Radna Lidia Szewczyk (PiS) odśpiewała nawet Bogurodzicę" – czytamy w artykule. Zanim radna zaczęła śpiewać powiedziała do innych radnych: - Z tego, co się orientuję jesteśmy wszyscy katolikami i chodzimy do kościoła. Wiadomo, że teraz musimy zagłosować (...) apeluję do waszych sumień. Za patronkę mamy świętą Kingę, której kościoł jest już u nas od tysiącleci i po prostu naprawdę to by było bałwochwalstwo w tym momencie, gdybyśmy przyjęli ponowne odrzucenie tej rezolucji, którą wtedy przegłosowaliśmy.