Dawny sojusznik PiS o "propozycji Kowalskiego". "Przy ministrze Ziobrze"

Romanowski: zachęcałbym ministra Ziobro, żeby skorzystać z możliwości ochrony prawnej Źródło: TVN24

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kluczowe fakty: Według prokuratury Ziobro popełnił kilkadziesiąt przestępstw, w tym m.in. miał doprowadzać przez kierowaną grupą przestępczą do przyznawania dotacji z Funduszu Sprawiedliwości podmiotom, które nie spełniały wymogów formalnych.

W ten sposób dotacje miały otrzymywać powiązane z ówczesną partią Ziobry Suwerenną Polską organizacje, a jej politycy wykorzystywać pieniądze na cele kampanijne.

W piątek Sejm uchylił immunitet Ziobry oraz wyraził zgodę na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie.

- Pan poseł Kowalski proponował przy ministrze Ziobro, żebyśmy skorzystali z Funduszu Sprawiedliwości na własne cele, które nam pomogą politycznie - oznajmił w niedzielę Tyszka.

W niedzielnym programie w Polsat News Stanisław Tyszka, obecnie europoseł Konfederacji, a wcześniej poseł Kukiz'15, które było w poprzedniej kadencji sojusznikiem Prawa i Sprawiedliwości, opowiedział, że razem z Pawłem Kukizem wziął udział, za czasów rządów PiS, w spotkaniu zorganizowanym przez Janusza Kowalskiego u ówczesnego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry (Kowalski i Ziobro tworzyli wówczas Suwerenną Polskę, dziś są posłami PiS po zjednoczeniu tych partii).

Tyszka o "propozycji" Kowalskiego. "My to odrzuciliśmy"

- Pan poseł Kowalski proponował przy ministrze Ziobro, żebyśmy skorzystali z Funduszu Sprawiedliwości na własne cele, które nam pomogą politycznie. My to oczywiście odrzuciliśmy - powiedział Tyszka. Dodał, że Ziobro i Suwerenna Polska stworzyli "maszynkę do wydawania publicznych pieniędzy na cele partyjne, prowadzenie własnych kampanii wyborczych".

Janusz Kowalski w Sejmie Źródło: Leszek Szymański/PAP

"Składam w tej sprawie zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Janusza Kowalskiego oraz innych obecnych przy tej rozmowie polityków PiS" - zapowiedział w niedzielę w serwisie X wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk z Koalicji Obywatelskiej.

Składam w tej sprawie zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Janusza Kowalskiego oraz innych obecnych przy tej rozmowie polityków PiS. https://t.co/4tpn3SdW9w — Cezary Tomczyk (@CTomczyk) November 9, 2025 Rozwiń

W związku ze sprawą Funduszu Sprawiedliwości Prokuratura Krajowa chce postawić Zbigniewowi Ziobrze 26 zarzutów. W piątek Sejm uchylił byłemu ministrowi sprawiedliwości immunitet w odniesieniu do wszystkich tych zarzutów. Sejm wyraził także zgodę na zatrzymanie i ewentualne tymczasowe aresztowanie byłego szefa MS. Wykonanie postanowienia o zatrzymaniu powierzono funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Polityka nie ma w kraju. W rozmowie z powiązanymi z PiS mediami przekazywał, że znajduje się w Budapeszcie na Węgrzech.

Ziobro bez immunitetu i ze zgodą Sejmu na aresztowanie

Według prokuratury, Ziobro miał popełnić kilkadziesiąt przestępstw, m.in. wydawać nielegalne polecenia dotyczące dotacji z Funduszu Sprawiedliwości i ingerować w konkursy na ich przyznanie. W ocenie prokuratury, członkowie grupy przestępczej kierowanej przez Ziobrę przyznawali dotacje podmiotom, które nie spełniały wymogów formalnych, a przekazane środki często były wydawane niezgodnie z celami funduszu.

Prokuratura wskazuje też Ziobrę jako osobę, która zdecydowała o nielegalnym przekazaniu z Funduszu Sprawiedliwości 25 mln zł dla Centralnego Biura Antykorupcyjnego na zakup oprogramowania Pegasus oraz 14 mln zł na remont Prokuratury Krajowej, mimo braku podstaw prawnych.

Od lewej Janusz Kowalski, Zbigniew Ziobro, Mariusz Gosek w 2023 r. Źródło: Piotr Polak/PAP

Ponadto prokuratura chce zarzucić politykowi PiS ukrywanie dokumentów, które mogły mieć znaczenie dla postępowań karnych - w tym dotyczące osób z jego otoczenia politycznego - co mogło służyć utrudnianiu śledztw i ochronie innych przed odpowiedzialnością karną.

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (Fundusz Sprawiedliwości) jest funduszem celowym, czyli jego środki muszą być wydatkowane wyłącznie na cele funduszu. Fundusz ten powstał w 1997 r., by pomagać ofiarom i świadkom przestępstw oraz osobom, które odbyły karę więzienia i wracają do uczciwego życia w społeczeństwie (to pomoc postpenitencjarna). Od 2017 roku, w wyniku zmiany rozporządzenia przez Ziobrę, fundusz ten otrzymał dodatkowy cel polegający na przeciwdziałaniu przestępczości.

OGLĄDAJ: "W kuluarach" - polityczne podsumowanie tygodnia