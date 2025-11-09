Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Dawny sojusznik PiS o "propozycji Kowalskiego". "Przy ministrze Ziobrze"

Kampania wyborcza 2023, od lewej Janusz Kowalski, Zbigniew Ziobro, Mariusz Gosek
Romanowski: zachęcałbym ministra Ziobro, żeby skorzystać z możliwości ochrony prawnej
Źródło: TVN24
Stanisław Tyszka, sojusznik PiS w poprzedniej kadencji, powiedział w niedzielę, że poseł tej partii Janusz Kowalski, w obecności Zbigniewa Ziobry, proponował jemu i Pawłowi Kukizowi "skorzystanie z Funduszu Sprawiedliwości na własne cele, które pomogą politycznie". Wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk zapowiedział złożenie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez wymienionych posłów PiS.
Kluczowe fakty:
  • Według prokuratury Ziobro popełnił kilkadziesiąt przestępstw, w tym m.in. miał doprowadzać przez kierowaną grupą przestępczą do przyznawania dotacji z Funduszu Sprawiedliwości podmiotom, które nie spełniały wymogów formalnych.
  • W ten sposób dotacje miały otrzymywać powiązane z ówczesną partią Ziobry Suwerenną Polską organizacje, a jej politycy wykorzystywać pieniądze na cele kampanijne.
  • W piątek Sejm uchylił immunitet Ziobry oraz wyraził zgodę na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie.
  • - Pan poseł Kowalski proponował przy ministrze Ziobro, żebyśmy skorzystali z Funduszu Sprawiedliwości na własne cele, które nam pomogą politycznie - oznajmił w niedzielę Tyszka.

W niedzielnym programie w Polsat News Stanisław Tyszka, obecnie europoseł Konfederacji, a wcześniej poseł Kukiz'15, które było w poprzedniej kadencji sojusznikiem Prawa i Sprawiedliwości, opowiedział, że razem z Pawłem Kukizem wziął udział, za czasów rządów PiS, w spotkaniu zorganizowanym przez Janusza Kowalskiego u ówczesnego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry (Kowalski i Ziobro tworzyli wówczas Suwerenną Polskę, dziś są posłami PiS po zjednoczeniu tych partii).

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Romanowski "zachęca" Ziobrę. W sprawie azylu na Węgrzech

Romanowski "zachęca" Ziobrę. W sprawie azylu na Węgrzech

PiS o "politycznym sądzie" nad Ziobrą. "Najcięższy zarzut sformułował Jarosław Kaczyński"

PiS o "politycznym sądzie" nad Ziobrą. "Najcięższy zarzut sformułował Jarosław Kaczyński"

Tyszka o "propozycji" Kowalskiego. "My to odrzuciliśmy"

- Pan poseł Kowalski proponował przy ministrze Ziobro, żebyśmy skorzystali z Funduszu Sprawiedliwości na własne cele, które nam pomogą politycznie. My to oczywiście odrzuciliśmy - powiedział Tyszka. Dodał, że Ziobro i Suwerenna Polska stworzyli "maszynkę do wydawania publicznych pieniędzy na cele partyjne, prowadzenie własnych kampanii wyborczych".

Janusz Kowalski w Sejmie
Janusz Kowalski w Sejmie
Źródło: Leszek Szymański/PAP

"Składam w tej sprawie zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Janusza Kowalskiego oraz innych obecnych przy tej rozmowie polityków PiS" - zapowiedział w niedzielę w serwisie X wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk z Koalicji Obywatelskiej.

W związku ze sprawą Funduszu Sprawiedliwości Prokuratura Krajowa chce postawić Zbigniewowi Ziobrze 26 zarzutów. W piątek Sejm uchylił byłemu ministrowi sprawiedliwości immunitet w odniesieniu do wszystkich tych zarzutów. Sejm wyraził także zgodę na zatrzymanie i ewentualne tymczasowe aresztowanie byłego szefa MS. Wykonanie postanowienia o zatrzymaniu powierzono funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Polityka nie ma w kraju. W rozmowie z powiązanymi z PiS mediami przekazywał, że znajduje się w Budapeszcie na Węgrzech.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Tusk o "pisowskiej akcji". "Niedługo zabraknie im cegieł"

Tusk o "pisowskiej akcji". "Niedługo zabraknie im cegieł"

Kolejne kroki w sprawie Ziobry, podpis prezydenta, rekordowy czek Rybakiny

Kolejne kroki w sprawie Ziobry, podpis prezydenta, rekordowy czek Rybakiny

TO WARTO WIEDZIEĆ

Ziobro bez immunitetu i ze zgodą Sejmu na aresztowanie

Według prokuratury, Ziobro miał popełnić kilkadziesiąt przestępstw, m.in. wydawać nielegalne polecenia dotyczące dotacji z Funduszu Sprawiedliwości i ingerować w konkursy na ich przyznanie. W ocenie prokuratury, członkowie grupy przestępczej kierowanej przez Ziobrę przyznawali dotacje podmiotom, które nie spełniały wymogów formalnych, a przekazane środki często były wydawane niezgodnie z celami funduszu.

Prokuratura wskazuje też Ziobrę jako osobę, która zdecydowała o nielegalnym przekazaniu z Funduszu Sprawiedliwości 25 mln zł dla Centralnego Biura Antykorupcyjnego na zakup oprogramowania Pegasus oraz 14 mln zł na remont Prokuratury Krajowej, mimo braku podstaw prawnych.

Od lewej Janusz Kowalski, Zbigniew Ziobro, Mariusz Gosek w 2023 r.
Od lewej Janusz Kowalski, Zbigniew Ziobro, Mariusz Gosek w 2023 r.
Źródło: Piotr Polak/PAP

Ponadto prokuratura chce zarzucić politykowi PiS ukrywanie dokumentów, które mogły mieć znaczenie dla postępowań karnych - w tym dotyczące osób z jego otoczenia politycznego - co mogło służyć utrudnianiu śledztw i ochronie innych przed odpowiedzialnością karną.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Zbigniew Ziobro
Ziobro może trafić do aresztu. "Sprawiedliwość jest cierpliwa i nie zna granic"
RELACJA
Zbigniew Ziobro
Tak głosowały kluby w sprawie Ziobry. Wyszli przy decyzji o areszcie
Zbigniew Ziobro
Co dalej ze Zbigniewem Ziobrą?

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (Fundusz Sprawiedliwości) jest funduszem celowym, czyli jego środki muszą być wydatkowane wyłącznie na cele funduszu. Fundusz ten powstał w 1997 r., by pomagać ofiarom i świadkom przestępstw oraz osobom, które odbyły karę więzienia i wracają do uczciwego życia w społeczeństwie (to pomoc postpenitencjarna). Od 2017 roku, w wyniku zmiany rozporządzenia przez Ziobrę, fundusz ten otrzymał dodatkowy cel polegający na przeciwdziałaniu przestępczości.

OGLĄDAJ: "W kuluarach" - polityczne podsumowanie tygodnia
09 2000 kuluary cl-0002

"W kuluarach" - polityczne podsumowanie tygodnia
NA ŻYWO

09 2000 kuluary cl-0002
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: sz/kg

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Piotr Polak / PAP

Udostępnij:
TAGI:
Cezary TomczykFundusz SprawiedliwościZbigniew ZiobroStanisław TyszkaPrawo i SprawiedliwośćKonfederacjaKoalicja ObywatelskaJanusz KowalskiSuwerenna Polska
Czytaj także:
Wjechał kombajnem do centrum miasta i utknął
Wjechał kombajnem do centrum miasta i utknął
WARSZAWA
Zbigniew Ziobro
"Chciał zostać rzeźnikiem, a został świętą krową"
Polska
imageTitle
Dwóch Polaków w wyjściowym składzie FC Barcelona. Początek meczu o 21
NA ŻYWO
imageTitle
Pogoń ostrzeliwała bramkę Jagiellonii, a na koniec dostała cios od 17-latka
EUROSPORT
Rakieta New Glenn od Blue Origin przygotowuje się do kolejnego startu
Drugi start w historii. Potężna rakieta od Jeffa Bezosa w gotowości
METEO
Sławomir Mentzen
Mentzen ostro o Kaczyńskim: jest chamem
Polska
imageTitle
Jednostronny hit. Jubileusz Guardioli uczczony w wielkim stylu
EUROSPORT
imageTitle
Skandaliczne słowa Sabalenki po finale
EUROSPORT
imageTitle
Zderzenie głowami, krew i cztery gole. W tym meczu dużo się działo
EUROSPORT
Jesienna noc, pogodnie
Przed nami chłodna i deszczowa noc
METEO
Potrącił policjanta, padły strzały
13 kilometrów pościgu, ranny policjant i strzały
Kraków
imageTitle
Polak rozpoczął karierę na zapleczu NBA. Tata będzie dumny
EUROSPORT
imageTitle
Bezradny Real. Królewscy stracili punkty w derbach
EUROSPORT
pszczoly
Śmiertelny wypadek po użądleniu przez pszczoły
METEO
Projekt wGotowości
Ruszają dobrowolne szkolenia MON. Łatwo się zapisać
Polska
Dariusz Paczusko jest ostatnim powiernikiem dziejów traktorsów
Ścigali się ciągnikami, imprezowali wiele dni. Po latach stali się legendą
Tomasz Mikulicz
Tragiczny wypadek koło Iławy. Nie żyje 19-latek, 18-latka trafiła do szpitala
Zginął 19-latek, 18-latka walczy o życie
Olsztyn
imageTitle
Zażegnał chwilowe kłopoty. Otwarcie ATP Finals dla Alcaraza
EUROSPORT
Alaksandr Łukaszenka i wysłannik USA John Coale
Trump "z góry dziękuje" Łukaszence
Świat
Piasek na plaży w Mielnie zmienił kolor
Nietypowy kolor piasku na plaży w Mielnie
METEO
imageTitle
Kompromitacja i gwizdy. Ostatnia drużyna ligi pogrążyła Legię
EUROSPORT
Zaginiony Miron Czaplicki
Zaginął Miron Czaplicki. Bliscy apelują o pomoc
WARSZAWA
imageTitle
Derbowy thriller w Trójmieście. Arka wygrywa po latach niemocy
EUROSPORT
Ewakuacja na Filipinach
Supertajfun uderzył. Są już ofiary śmiertelne
METEO
Uprawa znajduje się w Centrum Edukacji Przyrodniczej Marcelin Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Naukowcy pracują nad "polskim imbirem". Rolnicy już dopytują o kłącze
Poznań
Maria Ciunkiewiczowa przed sądem i jej adwokat Józef Woźniakowski
Z walizek zniknęły tysiące funtów i franków, klejnoty i futra
Tamara Barriga
imageTitle
Alarm przed meczami polskiej kadry
EUROSPORT
Karol Nawrocki
Decyzja prezydenta "absolutnie nie do obrony"
Polska
imageTitle
Zasłużył jak nikt. Spektakularny sukces Wu Yize w Nankinie
EUROSPORT
Siedem akcji GOPR w jeden dzień w Karkonoszach
Tłumy turystów w górach. Aż 12 osób potrzebowało pomocy
Wrocław

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica