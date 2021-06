Pełnomocnik Juszczyszyna zawiadamia prokuraturę w sprawie pierwszej prezes Sądu Najwyższego

Pełnomocnik sędziego Pawła Juszczyszyna złożył do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez pierwszą prezes Sądu Najwyższego. Mecenas Michał Romanowski zarzucił Małgorzacie Manowskiej, że nie opatrzyła uchwały nieuznawanej przez SN Izby Dyscyplinarnej o odebraniu immunitetu sędziemu Juszczyszynowi informacją o wstrzymaniu wykonywania tej decyzji.

"Działając w imieniu Pawła Juszczyszyna (…) zawiadamiam o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Małgorzatę Manowską, pierwszego prezesa Sądu Najwyższego" - czytamy w piśmie skierowanym przez Michała Romanowskiego do warszawskiej prokuratury. Jak tłumaczy pełnomocnik sędziego Juszczyszyna, chodzi o dokonanie "czynu polegającego na odmowie opatrzenia uchwały Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego z 4 lutego 2020 r. (….) informacją, że skuteczność i wykonalność uchwały zostały wstrzymane na czas trwania postępowania o ustalenie, że opisana uchwała nie jest orzeczeniem Sądu Najwyższego".

Według mecenasa Romanowskiego, stanowi to "naruszenie obowiązków Małgorzaty Manowskiej jako funkcjonariusza publicznego".

"Każdy ma prawny obowiązek respektowania orzeczeń sądów"

W piśmie do prokuratury mecenas zwrócił uwagę na słowa pierwszej prezes SN, która na początku czerwca oświadczyła: jako "pierwszy prezes Sądu Najwyższego nie mam prawa, legalnej możliwości, ani zamiaru ingerowania w treść orzeczeń Sądu Najwyższego opatrując pierwszą stronę ich treści jakimikolwiek informacjami lub dopiskami".

"Wbrew powyższemu oświadczeniu, pierwszy prezes Sądu Najwyższego nie ma legalnej możliwości, aby nie przestrzegać orzeczeń wydanych przez polski sąd powszechny" - ocenił Romanowski. Jego zdaniem, "w oświadczeniu nie została wskazana jakakolwiek podstawa prawna, która uprawniałaby do odmowy respektowania orzeczenia sądu powszechnego". "Każdy, w tym pierwszy prezes Sądu Najwyższego, ma prawny obowiązek respektowania orzeczeń sądów" - dodał.

Sąd: sędzia Juszczyszyn musi zostać przywrócony do pracy

Sprawa sędziego Juszczyszyna

Sędzia został odsunięty od orzekania w związku z rozpatrywaną przez niego sprawą cywilną, w której uznał za konieczne rozstrzygnięcie, czy sędzia nominowany przez obecną, nową Krajową Radę Sądownictwa był uprawniony do orzekania w pierwszej instancji. W wydanym postanowieniu między innymi nakazał Kancelarii Sejmu przedstawienie list poparcia kandydatów do nowej KRS.

W maju Sąd Okręgowy w Olsztynie udzielił zabezpieczenia roszczenia sędziego Pawła Juszczyszyna, wstrzymując przez to wykonalność decyzji nieuznawanej przez Sąd Najwyższy i TSUE Izby Dyscyplinarnej. W oświadczeniu napisano, że postanowienie jest nieprawomocne, jednak jest wykonalne.

Juszczyszyn: prezes sądu nie ma prawa do samodzielnej oceny, które orzeczenie wykona, a które nie

Nieuznawana Izba Dyscyplinarna

Izba Dyscyplinarna nie jest uznawana przez Sąd Najwyższy. 5 grudnia 2019 roku, na podstawie wcześniejszego wyroku TSUE, sędziowie Izby Pracy i Ubezpieczeń SN orzekli, że Izba Dyscyplinarna nie jest sądem w rozumieniu prawa Unii Europejskiej, a przez to nie jest sądem w rozumieniu prawa krajowego. To zostało potwierdzone w uchwale trzech izb SN z 23 stycznia 2020 roku.

W marcu tego roku Komisja Europejska wysłała skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie działań Izby Dyscyplinarnej polskiego Sądu Najwyższego i wniosła o nałożenie środków tymczasowych do czasu wydania ostatecznego wyroku w tej sprawie. KE uznała między innymi, że dalsze funkcjonowanie Izby Dyscyplinarnej ogranicza niezależność sędziów w Polsce. Chodzi o stosowanie takich środków, jak uchylanie immunitetów w sprawach karnych, zawieszanie w obowiązkach lub ograniczanie wynagrodzenia. Według Komisji to poważne uderzenie w niezależność sądownictwa w całej Unii.