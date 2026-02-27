Logo strona główna
Polska

Sprawa Mateusza Morawieckiego przed komisją etyki PiS. Komentarz byłego premiera

Mateusz Morawiecki
Rafał Bochenek: wpis Morawieckiego skierowany do partyjnej komisji etyki
Źródło: TVN24
Rzecznik PiS Rafał Bochenek przekazał, że partyjna komisja etyki zajmie się sprawą Mateusza Morawieckiego w związku z "naruszeniem" zakazu wszczynania w mediach społecznościowych szkodliwych dyskusji. Były premier i wiceprezes PiS odniósł się do tego, pisząc między innymi o osobach, które "nie umieją nic zrobić, a jedynie krytykują".

Mateusz Morawiecki napisał w serwisie X w piątek po południu, że "zawsze będzie bronił dokonań 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości przed tymi, którzy nie umieją nic zrobić, a jedynie krytykują".

Jego wpis pojawił się niedługo po tym, jak rzecznik PiS Rafał Bochenek przekazał, że "w związku z wczorajszym naruszeniem wydanego przez kierownictwo PiS zakazu wszczynania w mediach społecznościowych szkodliwych dla Polski i całego naszego środowiska politycznego dyskusji, p. prezes Jarosław Kaczyński podjął decyzję o skierowaniu do partyjnej komisji etyki spraw następujących posłów: p. Mateusza Morawieckiego, p. Ireneusza Zyski i p. Mirosławy Stachowiak-Różeckiej".

Dodał, że ze względu na złożony kontekst analizowane są "wypowiedzi i wpisy innych członków partii, w tym sprawa p. Patryka Jakiego". "Do komisji etyki trafiła już wcześniej sprawa p. Jacka Kurskiego w związku z jego wypowiedzią w jednym z programów telewizyjnych" - czytamy.

Morawiecki do Jakiego: skoro obecnie jesteś ekspertem…"

W czwartek były premier Mateusz Morawiecki skrytykował na X europosła PiS, Patryka Jakiego. Jaki podczas spotkania ze studentami w Lublinie krytycznie odniósł się do postawy rządu Zjednoczonej Prawicy wobec Unii Europejskiej.

W odpowiedzi na wpis europosła z nagraniem fragmentu spotkania, Morawiecki zwrócił się do niego słowami: "Skoro obecnie jesteś ekspertem i znasz remedium na każdy problem, to powiedz: jak poszła sztandarowa reforma sądownictwa? No i jak przysłużyła się Polsce Twoja ustawa o IPN?".

"Od dłuższego czasu zajmujecie się głównie krytykowaniem - i to nie Donalda Tuska, a dorobku rządu PiS z lat 2015-2023. Rządu, w którym sami byliście. To właśnie dlatego od wygranych wyborów prezydenckich tak bardzo spada nam poparcie" - dodał Morawiecki.

Tarcia w PiS

Komentarz byłego premiera z czwartku wpisuje się w trwające wewnątrz partii Jarosława Kaczyńskiego tarcia pomiędzy frakcjami "harcerzy" (gromadzącej zwolenników Morawieckiego) i "maślarzy" (określanych jako przeciwników byłego szefa rządu), do której ma należeć m.in. inny wiceprezes i europoseł Patryk Jaki.

Ten niejednokrotnie wysuwał oskarżenia wobec byłego premiera i w przeszłości zarzucał mu między innymi zbyt uległą politykę wobec UE w okresie rządów Zjednoczonej Prawicy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Zbigniew Bogucki
"A kto tak powiedział, że nie chcę?"
Roman Giertych
Giertych o sporach i wyborach w PiS. Mówi, w której "frakcji" jest
Kropka nad i
Mateusz Morawiecki i Patryk Jaki
Kolejne spięcie w PiS. Morawiecki do Jakiego: skoro obecnie jesteś ekspertem...

Spięcie Terleckiego z Kaletą

Wcześniej w tym miesiącu doszło do spięcia na linii Sebastian Kaleta-Ryszard Terlecki. Ten pierwszy wtrącił się do rozmowy byłego wicemarszałka Sejmu z reporterką TVN24 Agatą Adamek odnośnie nieobecności w Sejmie Zbigniewa Ziobry. - Może pan się w tej sprawie nie wypowiada - powiedział Kaleta.

Komentując później to zachowanie Terlecki powiedział: - Gówniarzeria.

CZYTAJ WIĘCEJ: W PiS wrze. "Gówniarzeria", "prawdziwe dno" i "ataki na partyjnych kolegów"

Sprawa wywołała w PiS burzę. Prezes Jarosław Kaczyński przekazał później, że "każdy, kto zabierze w tej szkodliwej dyskusji głos, niezależnie od zasług i partyjnej pozycji, zostanie zawieszony w prawach członka PiS".

"Takie zachowania skrajnie szkodzą Polsce i PiS" - dodał prezes.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
57 min
Co dzieje się w KO? Stawka jest wysoka, "zaangażował się sam Tusk"

Co dzieje się w KO? Stawka jest wysoka, "zaangażował się sam Tusk"

Arleta Zalewska, Konrad Piasecki
48 min
Prezydenckie weto? "Będą spore różnice, ale nie wierzę, by Nawrocki nie podpisał"

Prezydenckie weto? "Będą spore różnice, ale nie wierzę, by Nawrocki nie podpisał"

Patryk Michalski

Opracowali Mikołaj Gątkiewicz, Filip Czerwiński/akr

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Darek Delmanowicz/PAP

Prawo i SprawiedliwośćMateusz MorawieckiPatryk Jaki
