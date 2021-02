"Jeżeli jakikolwiek arcybiskup naruszył przepisy prawa, będziemy informować prokuraturę natychmiast"

"Dalej badamy tę sprawę. Tam jest pięć albo sześć tomów akt"

Kmieciak zaznaczył, że śmierć Dymera "kończy tylko i wyłącznie postępowanie wyjaśniające". - My mamy w pewnym obszarze uprawnienia quasi sądowe, ponieważ możemy wpisać osobę wskazaną jako sprawca przez prokuratora albo sąd, osobę, której nie skazano za nic, dlatego, że sprawa była przedawniona, możemy wpisać taką osobę do publicznego rejestru sprawców pedofilii - mówił.

- Wystąpiliśmy o akta spraw przedawnionych. Na początku lutego przybywa do nas sprawa dotycząca właśnie tego duchownego. Sprawa została zakończona tylko i wyłącznie w sprawie potencjalnego wpisania go do rejestru - wyjaśniał Kmieciak. - Sprawę musieliśmy zamknąć z racji proceduralnych, bo ustawa nam nakazuje - dodał. - Chcę to powiedzieć wyraźnie - my dalej badamy tę sprawę. Tam jest pięć albo sześć tomów akt. Analizujemy je pod kątem postępowania prokuratorskiego i sądowego, a także pod kątem na przykład niezawiadomienia organów ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa pedofilii - zaznaczył.