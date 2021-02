"Nie takiemu Kościołowi życzę dobrze"

"Ksiądz Dymer wykorzystywał w konfrontacji z ofiarami autorytet i majestat instytucji, które mu pomagały"

"Kościół na razie pogrąża się w ciemnej nocy, i to na własne życzenie hierarchów"

- Przede wszystkim arcybiskup (Andrzej, arcybiskup szczecińsko-kamieński – red.) Dzięga powinien podać się do dymisji. To, że odwołał księdza Dymera (z funkcji dyrektora Instytutu Medycznego – red.) miało miejsce w sytuacji, kiedy grunt zaczął palić się mu pod nogami. On wcześniej nominował księdza Dymera, on wcześniej go wspierał, a teraz pozostaje jednym z ważniejszych zwierzchników Kościoła w Polsce – wskazywał.