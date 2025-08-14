Najlepszy efekt spotkania Trumpa z Putinem? Były ambasador Ukrainy: brak decyzji Źródło: TVN24

W piątek Donald Trump i Władimir Putin spotkają się na Alasce, by rozmawiać o możliwości zakończenia wojny w Ukrainie, wywołanej brutalną rosyjską agresją w 2022 roku.

Ambasador Ukrainy w Polsce w latach 2014-2022 Andrij Deszczycia przyznał w "Jeden na jeden" w TVN24, że przed tym spotkaniem "emocje i oczekiwania są wielkie, ale jest dużo niewiadomych". Mówił, że "jest nadzieja na to, że Trump przekona się, iż Putin nie chce kończyć wojny".

Przypuszczał, że kiedy amerykański przywódca "spotka z nim, porozmawia z nim i dopiero wtedy zrozumie, że jest taka sytuacja". - Trump cały czas zmienia zdanie w zależności od tego, jaką informację dostaje i jacy doradcy mu tę informację dostarczają. Prawdopodobne, że zechciał osobiście się przekonać. I mamy nadzieję, że to do tego dojdzie - powiedział dyplomata.

Ocenił, że najlepszym efektem tego spotkania byłby "brak decyzji albo brak jakichś ustaleń". - Bo byłoby bardzo źle, jeżeli by Trump i Putin dogadali się o czymś, o czym my nie wiemy, bez udziału Ukrainy, bez udziału Europy. To byłoby naprawdę niedobrze dla żadnej ze stron - argumentował.

USA "muszą być częścią porozumienia"

Ocenił też, że "ze Stanami (Zjednoczonymi) trzeba pracować". - Stany muszą być częścią tego porozumienia o zawieszeniu broni i o gwarancjach bezpieczeństwa. I musimy też pracować z Trumpem - kontynuował.

Jak mówił, "Trump musi dostawać informację prawdziwą". - Jeżeli ta informacja jest przekazywana mu przez prezydenta Zełenskiego lub któregoś z liderów europejskich, z którymi się spotyka, to też ma wpływ na jego stanowisko. Dlatego uważam, że trzeba z Trumpem cały czas pracować - wyjaśniał były ambasador.

Mówił, że po środowej rozmowie z europejskimi przywódcami i prezydentem Ukrainy amerykański lider "ma już trochę inne zdanie o wynikach tego spotkania" na Alasce. - Ma plany na następne spotkanie - zauważył.

I dodał: - Nie wykluczam oczywiście, że mogą się z Putinem dogadywać o czymś innym, nie tylko o Ukrainie. To nie jest wykluczone. Nie znamy wszystkich szczegółów. Ale jest ważne dla nas, jeżeli mają rozmawiać o Ukrainie, żeby Ukraina była włączona w ten proces.

Na co zgodzi się Ukraina? Dyplomata o kwestii terytoriów

Gość TVN24 był też pytany, czy Ukraina mogłaby zgodzić się na to, aby niektóre terytoria pozostały pod rosyjską okupacją wojskową, ale prawnie nadal należały do Ukrainy.

Odpowiedział, że "to będzie zależeć od tego, jaką pomoc będziemy dostawać po tych rozmowach, czy po tych negocjacjach na Alasce, czy po kolejnym spotkaniu trójstronnym".

- Jeżeli tej pomocy wojskowej nie będziemy, nie będziemy mieli czym walczyć, bronić się i atakować, to oczywiście będziemy zmuszeni zgodzić się z tym, że część terytorium ukraińskich jest pod okupacją rosyjską. Ale nie zgodzimy się nigdy prawnie, że te terytoria wchodzą do Rosji - oznajmił.

- Podejrzewam, że społeczeństwo ukraińskie zgodzi się na to, że linia frontu, która jest w tej chwili, będzie taką linią podziału, ale bez uznania tych terytoriów za rosyjskie. Z myślą o tym, że kiedyś te terytoria powrócą do Ukrainy. Czy wojskowo, czy dyplomatycznie, to będzie zależeć od sytuacji i wsparcia Ukrainy przez naszych sojuszników - zastrzegł.

Polska nie zamierza wysłać wojska. "Może i dobrze, ma rolę"

Deszczycia podkreślał też, że "bez gwarancji bezpieczeństwa nie możemy zakończyć wojny". - Najlepszą gwarancją bezpieczeństwa byłoby członkostwo Ukrainy w NATO, ale szans na osiągnięcie tego w tej chwili nie ma - przyznał.

- W takim razie gwarancją bezpieczeństwa byłyby dwustronne umowy z tymi państwami, które są gotowe przekazać gwarancję dla Ukrainy. To mogą być gwarancje dostarczania broni Ukrainie, to mogą być jeszcze lepsze rozwiązania - wojska innych państw na terytorium Ukrainy - mówił.

Na uwagę, że Polska zapowiedziała, że nie wyśle swoich żołnierzy na Ukrainę, odparł: - Uważam, że może i dobrze. Bo Polska ma inną rolę.

Jego zdaniem "musimy rozłożyć odpowiedzialność na te państwa, które najlepiej się sprawują w tej czy innej sytuacji". - Polska odgrywa bardzo ważną rolę logistyczną i bardzo za to dziękujemy. Będziemy o tym zawsze pamiętać i będzie dobrze, jak Polska będzie to dalej kontynuować - zaznaczył.

