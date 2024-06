W KPRM trwa spotkanie premiera Donalda Tuska z wicepremierem, szefem Ministerstwa Obrony Narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i ministrem sprawiedliwości Adamem Bodnarem. - Premier najzwyczajniej w świecie chce o sprawie porozmawiać - mówił w czwartek minister, odnosząc się do kwestii zatrzymania i zarzutów dla żołnierzy interweniujących na granicy polsko-białoruskiej. Po 10 premier ma wygłosić oświadczenie dla mediów.

Na konferencji w Brukseli w czwartek Adam Bodnar komentował sprawę. Potwierdził, że został wezwany przez Tuska. - Myślę, że po prostu pan premier najzwyczajniej w świecie chce o sprawie porozmawiać, zobaczyć, co udało nam się ustalić - przekazał.

Jak zaznaczył, "być może ta cała sytuacja spowoduje refleksję dotyczącą dalszych działań naprawczych, zarówno w kontekście funkcjonowania prokuratury wojskowej, jak i stworzenia kompleksowego systemu pomocy prawnej dla żołnierzy na wzór amerykańskiego JAG". Podkreślił, że chciałby, aby w każdej sytuacji żołnierze "z automatu" mieli prawnika i nie musieli się o to martwić i by modernizowano polskie wojsko w takim kierunku, by taki korpus prawników funkcjonował przy wojsku.