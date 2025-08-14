Czy będzie przełom na Alasce? Program specjalny w TVN24+ i TVN24

Konończuk: sam fakt, że to spotkanie się odbywa, to już jest wielki sukces Władimira Putina Źródło: TVN24+

Piątkowe spotkanie Donalda Trumpa i Władimira Putina odbędzie się w bazie lotniczej Elmendorf-Richardson w Anchorage na Alasce. Prezydenci mają porozmawiać w cztery oczy na temat zakończenia trwającej od 2022 roku wojny w Ukrainie, którą rozpoczęła Rosja.

Zgodnie z zapowiedzią doradcy Putina Jurija Uszakowa, rozmowy mają rozpocząć się o godzinie 11.30 czasu lokalnego (21.30 czasu polskiego). Na spotkanie nie zaproszono prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

Spotkanie Putin-Trump.

W piątek od godziny 19.25 w TVN24+ i na antenie TVN24 w specjalnym programie będziemy relacjonować wydarzenia na Alasce, a komentować i analizować je będą zaproszeni goście i eksperci.

