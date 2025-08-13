Logo strona główna
Polska

Rozdźwięk w sprawie rozmowy z Trumpem. Przydacz: wiedzieliśmy od wczoraj

Marcin Przydacz
Przydacz o wideokonferencji z Trumpem z udziałem Nawrockiego
Źródło: TVN24
- Od wczoraj wiedzieliśmy, że to prezydent Karol Nawrocki będzie uczestniczył w rozmowach z Donaldem Trumpem - powiedział szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Był pytany o słowa rzecznika rządu Adama Szłapki, który informował wcześniej, że to premier będzie rozmawiał z prezydentem USA.

W środę prezydent Karol Nawrocki reprezentował Polskę podczas wideorozmowy europejskich liderów i prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Spotkanie odbyło się przed zaplanowanymi na piątek rozmowami Trumpa z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem na Alasce.

O przebiegu wideorozmowy mówił na konferencji prasowej Marcin Przydacz. Jak przekazał, podczas trwającego ponad godzinę spotkania Nawrocki przedstawił "stanowisko, które towarzyszy nam przez ostatnie miesiące i lata, patrząc na agresywną politykę rosyjską - że tylko przez twardy język, tylko poprzez konkretne, twarde działania można powstrzymywać Federację Rosyjską". Nawrocki miał też podkreślać, że nie można pozwolić na to, aby Rosja decydowała o tym, jak będą wyglądały granice w Europie.

Dwie rozmowy na szczycie, różni przedstawiciele Polski
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Dwie rozmowy na szczycie, różni przedstawiciele Polski

Przydacz: widać, że nie mają oni żadnych kontaktów z Amerykanami

Przydacz został zapytany przez dziennikarzy o wypowiedź rzecznika rządu Adama Szłapki, który poinformował we wtorek, że w środowej telekonferencji z Trumpem weźmie udział premier Donald Tusk. - Z dosyć dużym zdziwieniem obserwowałem te komentarze z ust rzecznika rządu i niektórych ministrów, wiceministrów tego rządu, tak jakby zupełnie mijające się z rzeczywistością - powiedział.

- Myśmy już od wczoraj - jako zaplecza pana prezydenta - wiedzieli, kto uczestniczy w tej rozmowie i że będzie to Karol Nawrocki, więc nie mam zupełnie wiedzy na temat tego, skąd brał informacje pan rzecznik Szłapka czy pan minister Tomczyk - dodał.

- Ewidentnie widać, że nie mają oni żadnych kontaktów z Amerykanami, nie mają podstawowych informacji, kto uczestniczy w jakich rozmowach - skomentował.

Co mówił Szłapka

We wtorek Szłapka zapytany na konferencji prasowej, czy premier Tusk będzie uczestniczyć w środowej rozmowie europejskich liderów z Trumpem.

Pytanie brzmiało: - W sprawie jutrzejszych rozmów, między innymi w gronie z prezydentem USA Donaldem Trumpem, ta rozmowa miała być organizowana przez kanclerza Niemiec Friedricha Merza. Chciałam zapytać, czy premier Tusk weźmie udział w tych rozmowach, bo taka informacja była już podana w zagranicznych mediach? - zapytała reporterka.

- Tak - odpowiedział rzecznik rządu.

- Od (godziny - red.) drugiej po południu? - dopytała.

- Tak - powtórzył Szłapka.

Szłapka: Tusk weźmie udział w rozmowach europejskich liderów z Trumpem
Szłapka: Tusk weźmie udział w rozmowach europejskich liderów z Trumpem
Źródło: TVN24

W środę, już po tym, jak pojawiły się informacje o rozmowach, precyzował, że tego dnia zaplanowano łącznie trzy rozmowy.

Pierwsza to spotkanie przeprowadzone w wąskim formacie liderów europejskich z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, w którym wziął udział premier Donald Tusk. Drugie spotkanie to telekonferencja liderów europejskich z Donaldem Trumpem i Zełenskim, na której przedstawiano europejskie stanowisko. W tym spotkaniu Polskę reprezentował prezydent Karol Nawrocki. Po tej rozmowie - jak powiadomił rzecznik rządu - zaplanowano trzecie spotkanie z kilkunastoma liderami europejskimi, w tym z premierem Tuskiem.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
13 1740 tusk-0001

TVN24 HD
NA ŻYWO

13 1740 tusk-0001
Autorka/Autor: kgr/ads

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Marcin PrzydaczKarol NawrockiPrezydent RP
