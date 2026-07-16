"Oświadczam że...". Wiemy, co muszą podpisać politycy PiS

Władze PiS podjęły uchwałę o zakazie działania w stowarzyszeniach Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Rafał Guz/PAP

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W środę władze PiS podjęły uchwałę o zakazie działalności członków partii w stowarzyszeniach i organizacjach o charakterze politycznym. Jak przekazał rzecznik ugrupowania Rafał Bochenek, działacze mają teraz czas do czwartku, 23 lipca, na wystąpienie ze stowarzyszeń.

Parlamentarzyści PiS mają też złożyć stosowne oświadczenie o braku takiej przynależności przewodniczącemu klubu Mariuszowi Błaszczakowi. Otrzymali wcześniej SMS-a, w którym poinformowano ich o przesłaniu treści oświadczenia do wypełnienia - ustaliła dziennikarka "Faktów" TVN Arleta Zalewska.

"Uprzejmie informujemy, ze zgodnie z ustaleniami PKP PiS na Państwa maile zostało przesłane oświadczenie. Prosimy o wypełnienie i złożenie oświadczenia w Biurze KP PiS w pok. 232/B do czwartku (23.07). Oświadczenie jest dostępne w pok. 232/B (Klub)" - brzmi wiadomość, która trafiła do wszystkich polityków partii.

Jak wygląda oświadczenie dla polityków PiS?

Zalewska dotarła również do treści oświadczenia, które mają złożyć politycy. W dokumencie możemy przeczytać, że wynika on z zarządzenia prezesa PiS z dnia 15 lipca 2026 roku, w związku ze stanowiskiem Prezydium Komitetu Politycznego PiS. To właśnie tego dnia władze partii przyjęły uchwałę o zakazie działalności stowarzyszeń.

"Oświadczam że: nie jestem członkiem organizacji, o których mowa w 2 ust. 1 Stanowiska i nie prowadzę żadnej działalności o charakterze politycznym w ramach tych organizacji oraz nie uczestniczę i nie będę uczestniczył/a w przyszłości w pracach, spotkaniach, wydarzeniach lub projektach o charakterze politycznym, realizowanych przez takie organizacje" - czytamy w dokumencie.

"Przyjmuję do wiadomości, że niezłożenie niniejszego oświadczenia w terminie, złożenie oświadczenia niezgodnego z prawdą albo dalsza działalność na rzecz organizacji, o których traktuje § 2 ust. 1 ww. Stanowiska, stanowi naruszenie obowiązków członka Prawa i Sprawiedliwości i skutkować będzie konsekwencjami przewidzianymi w Statucie Prawa i Sprawiedliwości" - podkreślono w oświadczeniu dla parlamentarzystów i europosłów.

PiS przyjął uchwałę o zakazie członkostwa w stowarzyszeniach

Przyjęta w środę uchwała dotyczy między innymi stowarzyszeń Mateusza Morawieckiego - Rozwój Plus i Jacka Sasina - Po Pierwsze Polska. Ten drugi jeszcze w środę zapowiedział, że podporządkuje się decyzji kierownictwa partii. Z kolei były premier oświadczył, że chce pozostać w PiS, ale nie rezygnuje z rozwoju własnego stowarzyszenia. Podobne deklaracje składają w mediach członkowie Rozwoju Plus.

Bochenek w czwartkowym wpisie ocenił, że cele stowarzyszenia Morawieckiego "stoją w sprzeczności z działalnością PiS". Z kolei Sasin skomentował, że "w opozycji nie ma miejsca na prywatne dwory".

W tle pozostaje kwestia zaplanowanego na 31 lipca spotkania dla członków i sympatyków stowarzyszenia Morawieckiego. Z czwartkowego wpisu byłego premiera w mediach społecznościowych wynika, że nie rezygnuje z organizacji tego wydarzenia.

Do zobaczenia ♥️🤝♥️ https://t.co/12YFqdqfOb — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) July 16, 2026 Rozwiń Mateusz Morawiecki o wydarzeniu organizowanym przez stowarzyszenie Rozwój Plus Źródło: X

Konsekwencją w przypadku nieprzestrzegania uchwały ma być wykluczenie z partii.