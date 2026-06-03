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Specjalny samolot z Klaudią Uciechowską wylądował we Wrocławiu. Jej mama: to daje nadzieję

Adrian Wróbel
Aleksandra Sapeta
Justyna Sochacka
Zespół autorów
Oprac. Adrian WróbelOprac. Aleksandra SapetaOprac. Justyna Sochacka
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Joanna Uciechowska
Mama Klaudii Uciechowskiej: w końcu mogłam ją zobaczyć, w końcu mogłam coś do niej powiedzieć.
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Maciej Kulczyński/PAP
24-letnia Klaudia Uciechowska jest już w Polsce. Specjalny samolot z chorą Polką, który w nocy wystartował z Pekinu, wylądował w środę po południu we Wrocławiu. W rozmowie z dziennikarzami jej mama Joanna powiedziała, że to "daje jej nadzieję".

24-letnia Klaudia Uciechowska przebywała w śpiączce w szpitalu w Pekinie. U kobiety zdiagnozowano rzadkie powikłanie potworniaka jajnika. Studentkę do kraju przetransportował specjalny samolot z wojskowym zespołem medycznym na pokładzie. W środę po południu maszyna wylądowała we Wrocławiu.

Rodzice Klaudii prowadzą zbiórkę na portalu Siepomaga na leczenie i rehabilitację córki.

Mama Klaudii Joanna Uciechowska odpowiedziała na pytania dziennikarzy po przylocie córki. Przekazała, że Klaudia dobrze zniosła lot. - Mieliśmy bardzo fajną ekipę medyczną, która się nią zaopiekowała, więc akurat tutaj było super - zapewniła.

Mama Klaudii wspomniała moment, kiedy po raz pierwszy zobaczyła córkę po przylocie do Chin. - W końcu mogłam ją zobaczyć, w końcu mogłam coś do niej powiedzieć. To jest trudny moment, widzieć swoje dziecko w takim stanie, kiedy dwa miesiące wcześniej widziało się ją uśmiechniętą, jest to strasznie trudne. Ale to, że ona jest tutaj [w Polsce - red.], to daje już taką nadzieję - przyznała.

Wspomniała też o problemach z barierą językową. - Komunikacja w Chinach jest bardzo ciężka. Lekarze nie mówią po angielsku, mówią tylko po chińsku - przyznała. Podziękowała polskiemu konsulowi za wsparcie w tłumaczeniu.

Joanna Uciechowska
Joanna Uciechowska
Źródło zdjęcia: Maciej Kulczyński/PAP

Pani Joanna opowiedziała, jak wyglądało zaangażowanie resortu obrony w organizację przelotu. - Gdyby nie pomoc MON-u, musielibyśmy sobie radzić sami. Trzeba by było wynająć prywatny transport medyczny, więc wiązałoby się to z dużymi kosztami. W tej chwili te wszystkie pieniądze zostaną przeznaczone na leczenie Klaudii - powiedziała.

Dodała, że nadzieję daje też to, iż "lekarze są jednymi z najlepszych i że może do nich mówić w języku polskim". - Już w tej chwili wszystko jest w ich rękach. To oni podejmą decyzję, jak ma wyglądać leczenie, jaki będzie jego przebieg i jak długo będzie trwało. A Klaudia już musi tylko walczyć. Myśmy zrobili wszystko, żeby była w domu - stwierdziła. Dodała, iż "wierzy, że jej córka z tego wyjdzie".

Specjalny lot do Chin

Po 24-latkę samolot wyruszył z Warszawy w poniedziałek rano. Na jego pokładzie była także jej mama. Po godzinie 3 nad ranem w środę wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz informował, że "z Pekinu wystartował do Polski specjalny samolot, w którym wraz z mamą i lekarzami jest Pani Klaudia".

"Dziękuję wszystkim zaangażowanym w akcję powrotu Pani Klaudii do Polski. Trafi tu w ręce naszych najlepszych lekarzy!" - pisał Kosiniak-Kamysz.

Dramat Polki, ekstremalnie rzadki przypadek

Jak pisaliśmy wcześniej na tvn24.pl, 24-letnia Klaudia Uciechowska z Wałbrzycha wyjechała do Pekinu dwa lata temu. Realizowała trzeci rok studiów licencjackich z filologii chińskiej. Ubiegłego lata wróciła do Wrocławia, żeby obronić pracę dyplomową. Gdy dostała się na anglojęzyczne studia dziennikarskie w Chinach, spełniła swoje marzenie i wróciła do Azji.

W kwietniu Klaudia źle się poczuła i zemdlała, a potem dostała ataku psychotycznego. Po tym, jak spędziła cztery dni na oddziale psychiatrycznym w Pekinie, stan 24-latki nagle się pogorszył - okazało się, że ma zapalenie płuc i jest niewydolna oddechowo. Przeniesiono ją do innego szpitala i dopiero tam rozpoczęto diagnostykę.

Guz z zębami i włosami. Czym jest potworniak, który przyczynił się do dramatu Klaudii?
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Guz z zębami i włosami. Czym jest potworniak, który przyczynił się do dramatu Klaudii?

Zdrowie

Wstępnie rozpoznano autoimmunologiczne zapalenie mózgu wywołane przez potworniaka jajnika. Jak wyjaśniała w maju w rozmowie z tvn24.pl dr n. med. Emilia Gąsiorowska, specjalistka ginekologii onkologicznej, takie komplikacje zdarzają się ekstremalnie rzadko.

Zmianę na jajniku Klaudii usunięto operacyjnie. Niestety, doszło do powikłań - u młodej pacjentki rozwinęło się ostre, rozlane zapalenie otrzewnej, a także niedrożność jelita i perforacja dwunastnicy. Od kilku tygodni dziewczyna jest nieprzytomna. Przebywała na oddziale intensywnej terapii, podłączona do respiratora.

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Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
ZdrowiePekinMinisterstwo Obrony NarodowejWładysław Kosiniak-Kamysz
Adrian Wróbel
Adrian Wróbel
Dziennikarz tvn24.pl
Aleksandra Sapeta
Aleksandra Sapeta
Dziennikarka tvn24.pl
Justyna Sochacka
Justyna Sochacka
Dziennikarka tvn24.pl
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