Czy Karol Nawrocki będzie niezależnym prezydentem? Nowy sondaż

Domański o projektach ustaw prezydenta Karola Nawrockiego Źródło: TVN24

Udostępnij Facebook Kopiuj link

W sondażu Opinia24 dla RMF FM, przeprowadzonym tuż przed i w dniu zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na urząd prezydenta RP zapytano, "czy Karol Nawrocki jako prezydent RP będzie samodzielny i niezależny od Prawa i Sprawiedliwości?"

Jak pokazują wyniki tego badania, w niezależność prezydenta nie wierzy 44 proc. badanych, przy czym 26 proc. badanych uważa, że Karol Nawrocki "zdecydowanie" nie będzie samodzielny, a 18 proc. że "raczej nie". Wiarę w niezależność nowego prezydenta wykazało 28 proc. uczestników sondażu. 14 procent wybrało odpowiedź "ani tak, ani nie", podobny odsetek osób nie ma zdania w tej kwestii.

Czy Karol Nawrocki będzie samodzielnym prezydentem? Źródło: RMF FM

Czy Karol Nawrocki będzie samodzielnym prezydentem? Deklaracje wyborców partii

Postrzeganie niezależności Karola Nawrockiego różni się wśród zwolenników poszczególnych partii. Wierzy w nią aż 71 proc. wyborców Prawa i Sprawiedliwości i tylko 5 proc. wyborów Koalicji Obywatelskiej. W przypadku zwolenników Konfederacji zdanie to podziela 37 procent.

Największą wiarę w samodzielność prezydenta mają osoby z wykształceniem podstawowym i zawodowym - to kolejno 37 i 31 proc. Podzielających ją osób ze średnim wykształceniem jest mniej, bo 26 proc., natomiast tych z wyższym tylko 23 proc.

Na prezydencką samodzielność i niezależność Karola Nawrockiego najczęściej liczą osoby między 18. i 24. rokiem życia - konkretnie 31 proc. z nich. Najmniejszą wiarę wykazują pięćdziesięciolatkowie - deklaruje ją 23 proc. badanych w tym wieku.

Sondaż Opinia24 dla RMF FM został przeprowadzony w dniach 4-6 sierpnia. Badanie wykonano na reprezentatywnej grupie mieszkańców Polski w wieku 18 i więcej lat. Zostało zrealizowane techniką mixed-mode: wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo - CATI oraz wywiadów internetowych (CAWI).

OGLĄDAJ: TVN24 HD