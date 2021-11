Śmierć 30-letniej ciężarnej w szpitalu w Pszczynie. Relacja pacjentki z sali, w której leżała Izabela

Pani Izabela do szpitala trafiła w 22. tygodniu ciąży z powodu odejścia wód płodowych. Przez cały dzień wysyłała do swojej matki wiadomości, pisząc, że czuje się coraz gorzej. Podejrzewała, że ma sepsę. Lekarze, choć mogli legalnie dokonać aborcji w sytuacji zagrożenia życia kobiety, czekali aż płód sam obumrze. Młoda kobieta zmarła .

Relacja pacjentki, która leżała w tej samej sali, co pani Izabela

Przyznała również, że pani Izabela zgłaszała kilkukrotnie położnym zaniepokojenie stanem swojego zdrowia. - Mówiła to też lekarzowi, który był tylko raz na wizycie. Przez całe popołudnie nie było żadnego lekarza. Zaczęła czuć się coraz gorzej. Na szczęście była zaopatrzona we własny termometr i mierzyła sobie co chwilę gorączkę. Nie dawało to jej spokoju - stwierdziła.

- Po kroplówce wróciła na chwilę do siebie, znów rozmawiałyśmy, ale po paru godzinach znów był nawrót gorączki i znów dostała kroplówkę. W międzyczasie była w zabiegowym i lekarz nie stwierdził żadnych nieprawidłowości. Serce biło, więc wszystko jest w porządku - dodała była pacjentka ze szpitala w Pszczynie. - Słyszę do dzisiejszego dnia jej słowa, że ona chce żyć, ona nie chce umierać, ona ma dla kogo żyć - zwróciła uwagę. Przyznała, że pani Izabela była świadoma, że może umrzeć.

Fala protestów i komentarz pełnomocniczki rodziny pani Izabeli

- Dla mnie to było koszmarne przeżycie. Rozmawiałam z nią dużo, wiedziałam, gdzie pracuje, co robi. Po wyjściu ze szpitala zadzwoniłam do jej wspólniczki i chciałam opowiedzieć, co się działo w szpitalu - mówi. Przypomina, że pani Izabela osierociła córkę. - Miejmy nadzieję, że dojdą do prawdy i ktoś opowie temu dziecku, czemu nie ma matki - dodaje.