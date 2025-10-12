Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Dietetyczka ostrzega. "Jeżeli czegoś pojawia się za dużo, przestaje być dobre"

Dieta bogata w owoce
Dietetyczka o śmierci 27-letniej Polki na Bali
Źródło: TVN24
Historia 27-letniej Polki, która zmarła na Bali w wyniku skrajnego niedożywienia, poruszyła opinię publiczną. Kobieta jadła wyłącznie owoce. Dietetyczka doktor Małgorzata Słoma-Krześlak ostrzega, że takie restrykcyjne diety prowadzą do poważnych niedoborów i mogą zagrażać życiu, a presja idealnego wyglądu w mediach społecznościowych tylko pogłębia problem zaburzeń odżywiania.

W ostatnich dniach media obiegła historia 27-letniej Polki, która zmarła na Bali w stanie skrajnego niedożywienia. Kobieta stosowała restrykcyjną dietę - frutarianizm, a więc jadła tylko owoce. Pochodząca z Warszawy influencerka cierpiała na zaburzenia odżywiania.

Polka zmarła na Bali, ważyła 27 kilogramów. "To nie kwestia diety, tylko choroby"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Polka zmarła na Bali, ważyła 27 kilogramów. "To nie kwestia diety, tylko choroby"

Agnieszka Pióro

Dietetyczka kliniczna dr Małgorzata Słoma-Krześlak z Katedry Dietetyki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego podkreśliła w TVN24, że tego rodzaju restrykcyjne diety mogą być bardzo niebezpieczne, a jedzenie wyłącznie owoców nie dostarcza nam potrzebnych składników odżywczych.  - Frutarianizm przez to, że będzie dostarczać nam bardzo dużych ilości cukrów prostych, może także negatywnie oddziaływać na naszą trzustkę, na naszą wątrobę. Tak jak ze wszystkim w życiu - jeżeli czegoś pojawia się za dużo, to przestaje to być dla nas dobre - tłumaczyła dietetyczka. 

Presja otoczenia paliwem dla zaburzeń odżywiania 

Zwróciła uwagę, że "dziewczynki w naszym kraju mają najniższą samoocenę w Europie". - Jeżeli do tego dołożymy presję otoczenia, która będzie wynikać z naszego środowiska rodzinnego, szkolnego i ta presja również będzie miała miejsce w social mediach, gdzie mamy promowane sylwetki perfekcyjne - ta nierealna presja spowoduje, że w konsekwencji będziemy mieli większe ryzyko rozwoju zaburzeń odżywiania - mówiła Słoma-Krześlak. Komentowała także wpływ social mediów. - Przez to, że mamy pozytywny feedback od naszych obserwatorów, w konsekwencji mamy utrwalone to działanie, że wszystko dobrze robimy. To prowadzi do pogłębiania problemów z naszą sylwetką, te wszystkie polubienia, udostępnienia, to jest nagroda dla nas. I z tego później ciężej jest wyjść, bo to cały czas nas motywuje do tego, żeby coraz bardziej w to zaburzenie niestety brnąć - mówiła ekspertka. 

"By pokazać, że są piękni". Skąd się biorą zaburzenia odżywiania?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"By pokazać, że są piękni". Skąd się biorą zaburzenia odżywiania?

Anna Bielecka

Niebezpieczne konsekwencje restrykcyjnych diet

Jakie konsekwencje niesie za sobą dieta niedoborów?  - Przede wszystkim to będą niedobory składników mineralnych, takich jak na przykład żelazo, co u kobiet będzie bardzo szybko objawiać się nadmiernym wypadaniem włosów, łamliwością paznokci. To może być niedobór wapnia, czyli zaburzenia mineralizacji kości, takie jak osteoporoza. To są zaburzenia elektrolitów, w związku z tym może się pojawić zaburzenie rytmu serca, przez co będziemy odczuwać cały czas niepokój. To są zaburzenia gospodarki węglowodanowej - tłumaczyła dietetyczka.  Jak wyjaśniła, "paradoksalnie, jeżeli mamy rozregulowany poziom glukozy, insuliny, cały czas będziemy głodni pomiędzy posiłkami". - Będziemy też odczuwać zdenerwowanie, więc może z tego wynikać także destabilizacja naszego nastroju - dodała.  Podkreśliła, że finalnie u kobiet mogą pojawić się również zaburzenia miesiączkowania. 

"Ciągłe dążenie do perfekcjonizmu nie jest dobre"

Ekspertka zaznaczyła jednocześnie, że "dieta fit, jeżeli jest rozsądnie prowadzona, jeżeli jest zbilansowana, zdrowy tryb życia, kult ciała, to jest dobry kierunek". - Oczywiście, jeżeli jest realizowany rozsądnie - podkreśliła. Jak mówiła, nagrodą za to, że się ruszamy nie powinna być dla nas idealna sylwetka, ale dobre samopoczucie, rozładowanie stresu i radość. - To jest szczególnie ważne u dzieci, żeby nie kojarzyły aktywności tylko z WF-em i tym, że może niekoniecznie sobie będą na nim dobrze radzić, tylko że można się ruszać dla przyjemności - zaznaczyła Słoma-Krześlak. Jak dodała, w przypadku samej diety "ciągłe dążenie do perfekcjonizmu też nie będzie dobre". - Wystarczy, żeby było dobrze, więc nawet jeśli okazjonalnie pojawi się "comfort food", to też jest jak najbardziej w porządku. Tutaj raczej chodzi o to, żebyśmy byli dla siebie życzliwi, a nie dążyli do nieosiągalnych celów albo takich celów, które wymagają bardzo dużego nakładu czasowego. Bo w normalnym życiu nie mamy czasu, żeby spędzać każdego dnia trzy godziny na siłowni, żeby dzień zaczynać od pilatesu - zauważyła dietetyczka.  I przekonywała, że nasze posiłki "nie muszą być takie, jak widzimy w social mediach", bo "prawdziwe życie tak nie wygląda". - Musimy być bardzo krytycznie nastawieni do tego, co widzimy w mediach społecznościowych i zachowywać podstawy higieny cyfrowej - apelowała. 

Szkodliwe trendy 

Pytana o najbardziej szkodliwe trendy dietetyczne, Słoma-Krześlak wskazała jedzenie surowego mięsa. - To jest pewna odmiana diety carnivore. Niestety jedzenie surowego mięsa, surowej wątroby, niepoddawanie tego jakiejkolwiek obróbce termicznej w konsekwencji prowadzi do szybkiego zakażenia różnymi pasożytami - ostrzegała.  Poruszyła także problem braku prawnych regulacji dotyczących zawodu dietetyka w Polsce. - Jeżeli mamy skorzystać z porady dietetyka, to powinniśmy go zapytać o wykształcenie, czy to jest ktoś, kto skończył studia wyższe, czy jest to osoba po trzydniowym kursie internetowym - apelowała. 

Cała rozmowa z dietetyczką dr Małgorzatą Słoma-Krześlak
Źródło: TVN24

Autorka/Autor: momo/ads

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
DietaZdrowie
Czytaj także:
medyka przejscie granica - kartli777 shutterstock_1666650490
Nowy system wjazdowy w UE. Dwa miejsca w Polsce
BIZNES
Lotnisko Balice
Dym w kabinie samolotu, maszyna uziemiona
Kraków
shutterstock_2578967051
"Ból był straszny, nie do wytrzymania, paraliżujący". Pacjenci "błądzą w systemie"
Anna Bielecka
Zaatakowały mężczyznę siedzącego na ławce
Siedział na ławce. Zaatakowały go dwie 13-latki
Lublin
imageTitle
Urban może dokonać tego jako pierwszy
EUROSPORT
Korek przy Galerii Młociny
Trzy godziny w korku na podziemnym parkingu. "Wypuście ludzi z tego smrodu"
WARSZAWA
Wyspa Thursday, Australia
Atak rekina. Nastolatek w stanie krytycznym
METEO
imageTitle
Mistrzowie NHL wciąż niepokonani
EUROSPORT
Ufa, Rosja
Uderzyli 1400 kilometrów od granicy. "Na tyłach Rosji nie ma bezpiecznych miejsc"
Świat
imageTitle
Przyszłość Lewandowskiego w Barcelonie przesądzona? "Decyzja zapadła"
EUROSPORT
Qantas lotnisko sydney australia shutterstock_1710658291
Dane milionów osób krążą w sieci. Gigant potwierdza
BIZNES
Dominika Kozłowska
Nie słyszy i ma angaż w teatrze. "Nie chcę robić w życiu nic innego"
Iga Dzieciuchowicz
Pekin
"Podwójne standardy". Jest reakcja Chin na zapowiedź Trumpa
BIZNES
imageTitle
Szwedzi mają dość selekcjonera. "Odejdź wstrętny Duńczyku"
EUROSPORT
Wypadek podczas rajdu w miejscowości Maciejowice
Auto wjechało w reporterów podczas rajdu. "Mnie się udało tam skręcić cudem"
Opole
Całodobowy sklep monopolowy
Łomianki, Legionowo, Sulejówek, Grójec. Coraz więcej gmin z nocną prohibicją
WARSZAWA
Ulewne deszcze w Meksyku
Ulice jak rwące potoki. Zginęło ponad 40 osób
METEO
Potrącenie na Marymonckiej
23 osoby zginęły od początku roku w wypadkach w Warszawie
WARSZAWA
Rodziny i bliscy izraelskich zakładników przetrzymywanych przez Hamas w Strefie Gazy (2 sierpnia, Tel Awiw)
Zaczną zwalniać zakładników. Hamas potwierdza
Świat
toskania wlochy shutterstock_315689663
Oferują 20 tysięcy euro za przeprowadzkę
BIZNES
imageTitle
Przewidywany skład Polski na mecz z Litwą
EUROSPORT
emerytka emeryt kupon lotto senior shutterstock_1464157709
Padła szóstka w Lotto
BIZNES
imageTitle
Szczególny wieczór Alby. Messi już może zacząć za nim tęsknić
EUROSPORT
Filip Turek
Rasistowskie wpisy potencjalnego szefa MSZ. Babisz żąda wyjaśnień
Świat
imageTitle
Propalestyńskie protesty i starcia z policją przed meczem. 22 osoby zatrzymane
EUROSPORT
BHDP_NA-35SA_CA_ HELICOPTER CRASH _ec0ac8f6-d88e-449c-a3ff-9c528f51bb76-0002
Śmigłowiec rozbił się tuż obok plaży. Nagranie
Świat
Zdjęcie satelitarne miejsca eksplozji fabryki amunicji w Tennessee
Tej eksplozji nikt nie przeżył. Zdjęcia przed i po
Świat
imageTitle
Sabalence puściły nerwy. Była o krok od dyskwalifikacji
EUROSPORT
Burza Alice w Hiszpanii
Ulice zalane w ciągu kilku minut. Nadciągają kolejne ulewy
METEO
Szpital w Szarm el-Szejk, Egipt
Wypadek w Szarm el-Szejk. Ofiary to katarscy urzędnicy
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica