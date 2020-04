23 lata więzienia za zabójstwo Jana Kuciaka i jego narzeczonej

Były żołnierz Miroslav Marczek, który przyznał się do zamordowania w lutym 2018 roku dziennikarza śledczego Jana Kuciaka i jego narzeczonej, został w poniedziałek skazany przez słowacki sąd na 23 lata więzienia. Mężczyzna przyznał się też do zabicia dwa lata wcześniej przedsiębiorcy Petra Molnara.

Miroslav Marczek 13 stycznia tego roku przyznał się do zabójstwa dziennikarza śledczego Jana Kuciaka i jego narzeczonej Martiny Kusznirovej w lutym 2018 roku. Postępowanie wobec niego zostało po tym wyłączone z głównego procesu. Zostało skrócone do części dowodowej.

W poniedziałek sąd w Pezinoku koło Bratysławy skazał Marczeka na 23 lata więzienia. Były żołnierz był także jednym z oskarżonych - obok byłego policjanta Tomasza Szabo - o zabójstwo w grudniu 2016 roku przedsiębiorcy z południa Słowacji Petera Molnara. Przyznał się do winy.

Postępowania nadal trwają

Kuciak i Kusznirova zginęli 21 lutego 2018 roku w miejscowości Velka Macza, w kraju (województwie) trnawskim na południowym zachodzie Słowacji. Po trwającym ponad rok śledztwie prokuratura oskarżyła o zlecenie zabójstwa przedsiębiorcę Mariana Kocznera. Kuciak pisał o jego wątpliwych interesach. Zdaniem śledczych Koczner miał kontakty z politykami, sędziami lub prokuratorami, co potwierdza trwający od połowy stycznia proces. Koczner zaprzecza swojemu udziałowi w zabójstwie.

Zbrodnia wywołała w kraju falę demonstracji i doprowadziła do kryzysu politycznego, w wyniku którego upadł rząd premiera Roberta Ficy. Na stanowisku premiera zastąpił go należący do tego samego ugrupowania SMER–Socjaldemokracja (SMER-SD) Peter Pellegrini.