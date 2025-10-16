Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Słowa Mejzy bez znaczenia? Kancelaria Sejmu wyjaśnia

pap_20251009_215
Reakcje posłanek PiS na wniosek o uchylenie immunitetu Łukaszowi Mejzie
Źródło: TVN24
Łukasz Mejza oświadczył, że "zrzeka się" immunitetu w związku z niemal podwójnym przekroczeniem prędkości na drodze ekspresowej S2. Kancelaria Sejmu wyjaśnia jednak, że poseł PiS nie może skutecznie zrzec się immunitetu, dopóki formalny wniosek w tej sprawie nie trafi do marszałka Sejmu.

Poseł Prawa i Sprawiedliwości Łukasz Mejza informował w czwartek, że "zrzeka się" immunitetu w sprawie dotyczącej przekroczenia przez niego dozwolonej prędkości. "Żałuję tego, co zrobiłem i taka sytuacja nie powtórzy się więcej. Jeszcze raz przepraszam" - oznajmił poseł.

W poniedziałek policja nałożyła na Mejzę mandat w wysokości 2500 złotych i 15 punktów karnych za jazdę z prędkością 200 kilometrów na godzinę na drodze ekspresowej S3 w okolicach Polkowic. Mejza wtedy odmówił jego przyjęcia, powołując się na immunitet poselski. O sprawie następnego dnia poinformowały media i wówczas polityk PiS publicznie odniósł się do tego zdarzenia.

Zdjęcie z 9 października 2025 roku
Łukasz Mejza w Sejmie
Źródło: PAP/Leszek Szymański

O słowa posła PiS zapytaliśmy Kancelarię Sejmu, która przedstawiła procedurę wyrażenia zgody na pociągnięcie posła do odpowiedzialności karnej, a także możliwość wyrażenia przez posła zgody na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej (potocznie zwanej "zrzeczeniem się immunitetu").

Mejza odmówił przyjęcia mandatu. Kancelaria Sejmu: nie skorzystał ze swojego prawa

W związku z nieprzyjęciem mandatu, zdaniem Kancelarii Sejmu, Mejza "nie skorzystał ze swojego prawa do złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej w tej sprawie".

Tym samym uruchomiono "standardową" procedurę uchylenia immunitetu. W związku z nieprzyjęciem mandatu policja zawnioskowała o pociągnięcie posła do odpowiedzialności karnej. Wniosek z dolnośląskiej komendy trafił następnie do Komendy Głównej Policji.

W rozmowie z tvn24.pl biuro komunikacji społecznej KGP podało, że po przejściu weryfikacji dokumenty zostaną przekazane marszałkowi Sejmu za pośrednictwem prokuratury.

- Wysłaliśmy całość materiałów następnego dnia po zdarzeniu - wyjaśnił starszy aspirant Łukasz Porębski z zespołu prasowego KWP we Wrocławiu. Pismo trafiło do Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. - W środę przekazaliśmy je do Komendy Głównej Policji - przekazał.

Mejza nie może "samodzielnie powiadomić o zrzeczeniu się immunitetu"

Kancelaria Sejmu podkreśliła, że postępowanie jest teraz prowadzone w myśl artykułu 7c ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Zgodnie z nim "po upewnieniu się, że wniosek spełnia wymogi formalne, Marszałek Sejmu skieruje go do Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych". Marszałek przy tym ma zawiadomić posła o jego treści, wyznaczając mu termin na wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej.

"Niezależnie od dotrzymania powyższego terminu oświadczenie o wyrażeniu zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej poseł może złożyć na każdym etapie postępowania w Sejmie aż do momentu rozpatrzenia wniosku przez Izbę na posiedzeniu" - dodano.

Łukasz Mejza
Łukasz Mejza
Źródło: PAP/Paweł Supernak

Jak zaznaczono, z uwagi na uruchomioną już procedurę, poseł nie może jednak "w sposób skuteczny samodzielnie powiadomić o 'zrzeczeniu się immunitetu' zanim wniosek w tej sprawie formalnie nie wpłynie do Marszałka Sejmu". 

"Wynika to z tego, że niezbędne jest dokładnie wskazanie, jakiego czynu dotyczy zgoda na pociągnięcie do odpowiedzialności. Stąd konieczne jest oczekiwanie na wniosek ze strony policji, w którym czyn ów zostanie precyzyjnie określony" - napisano w oświadczeniu.

Zapytaliśmy Łukasza Mejzę, czy zrzeczenie się przez niego mandatu od strony proceduralnej już nastąpiło oraz czy złożył już oficjalne pismo do marszałka Sejmu, a jeśli nie, to kiedy to może nastąpić. Czekamy na odpowiedź.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: ms, mjz /akw

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Leszek Szymański

Udostępnij:
TAGI:
Łukasz MejzaPrawo i SprawiedliwośćSejm
Czytaj także:
Piotr Alexewicz w trakcie trzeciego etapu Konkursu Chopinowskiego
Polak w gronie finalistów XIX Konkursu Chopinowskiego
Kultura i styl
imageTitle
Pech trzyma się Sochana
EUROSPORT
Donald Trump
Trump o tym, kiedy spotka się z Putinem
Świat
imageTitle
Alcaraz i Sinner znowu zmierzą się w finale. Stawką najwyższa nagroda w historii tenisa
EUROSPORT
Trump i Putin na Alasce
Tym razem Budapeszt. Orban o "wspaniałej wiadomości", Kreml o "przygotowaniach"
Świat
imageTitle
Włosi szykują się na powrót Nicoli Zalewskiego
EUROSPORT
Dinozaur
Odkryto jeden z najstarszych gatunków dinozaurów
METEO
Hulajnoga na szczycie kładki technologicznej nad Wisłą
Niecodzienny widok w Krakowie. "Dyżurny od razu wysłał patrol"
Kraków
Nagrody Lewiatana
Nagrody Lewiatana rozdane
BIZNES
Jarosław Kaczyński w siedzibie PiS
O "niełapaniu się na takie sztuczki" Kaczyńskiego w "Kropce nad i"
Polska
imageTitle
Opisali próbę odzyskania ciała słynnej zawodniczki. "Przeszukaliśmy wszystkie szczeliny"
EUROSPORT
MJN twierdzi, że KO złamało umowę koalicyjną
Koniec koalicji na Ochocie. Poszło o halę na Skrze
WARSZAWA
Biała tęcza, okolice Dylewskiej Góry
"Pierwszy raz widziałem to zjawisko. Bajkowe doświadczenie"
METEO
Tomasz Zimoch
Zimoch odgryzł się Ślizowi
Polska
Agnieszka Dziemianowicz-Bąk
"Dobra wiadomość dla ciężko pracujących Polek i Polaków"
BIZNES
imageTitle
COVID-19 zaatakował polski klub, nie jest w stanie wystawić składu. Mecz odwołany
EUROSPORT
imageTitle
Imponujący debiut Polek w EHF Euro Cup
EUROSPORT
Katastrofa ekologiczna na Odrze
"Musimy nauczyć się z nią żyć"
METEO
Strzelnica w Raculi
"Najprawdopodobniej były uczone atakować człowieka"
Polska
Polityk przed sądem
Sąd zajął się kolizją marszałka na S3. Polityk nie czuje się winny
Lubuskie
imageTitle
Iga Świątek oficjalnie potwierdziła. Zagra w Polsce
EUROSPORT
biuro, biura, budynek
Nowe zasady naliczania stażu pracy. Podpis prezydenta
BIZNES
"Zielone ludziki" odegrały kluczową rolę w podboju Krymu. Estonia się obroni?. Zdjęcie archiwalne
"Szczególne ryzyko". Rząd reaguje po incydencie na drodze numer 178
Świat
Bochniarz
Bochniarz: chciałabym, żeby ta świadomość dotyczyła też polityków
BIZNES
Karol Nawrocki
Nawrocki zawetował kolejną ustawę
Polska
19-latek jest podejrzany o znęcanie się nad ciężarną partnerką (zdj. ilustracyjne)
Miał się znęcać nad ciężarną partnerką. Zarzuty i areszt dla 19-latka
WARSZAWA
Noc, mgła, jesień, zamglenie
Mglista noc ze słabymi opadami
METEO
pies owczarek niemiecki
Co robić w razie ataku psa? Ekspertka odpowiada
Martyna Nowosielska-Krassowska
Potrącenie przez pociąg w Pruszkowie
Wypadek na torach. Utrudnienia w kursowaniu pociągów
WARSZAWA
imageTitle
Polski siatkarz przerywa milczenie. "Proszę o cierpliwość i zrozumienie"
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica