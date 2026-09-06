Polska Roman Ż. doprowadzony do prokuratury Oprac. Mikołaj Gątkiewicz |

Roman Ż. doprowadzony do prokuratury w Katowicach Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Art Service

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Roman Ż. został w niedzielę rano doprowadzony do śląskiego wydziału zamiejscowego prokuratury krajowej w Katowicach. Zostaną mu tam postawione zarzuty.

Roman Ż. został zatrzymany w sobotę wieczorem. Jak przekazała prokuratura, "do zatrzymania doszło w związku z uzasadnioną obawą ucieczki"

Zatrzymany był wspólnikiem biznesowym Sylwestra Suszka - założyciela giełdy kryptowalut BitBay, poprzedniczki Zondacrypto. W 2022 roku Suszek zaginął. Jak mówiła na antenie "Superwizjera" TVN24 siostra Suszka, "on po prostu stał za giełdą i wplątał Sylwestra w różne swoje biznesy". - Powiedziałabym, że był tym ukrytym inwestorem, a całym mózgiem operacji był Sylwek, bo to, że pan Roman dał pieniądze, to nie znaczyło, że znał się na tym, jak ma to zrobić - mówiła Nicole Suszek.