Gdzie jest Paweł Szopa? "Niech do niego dzwonią, niech go namawiają"

Kierwiński: niech dzwonią, niech go namawiają, żeby do Polski wrócił

Europoseł Koalicji Obywatelskiej Marcin Kierwiński ocenił, iż "samo to, że osoby, które mają stawić się przed prokuraturą, uciekają z kraju, żeby nie odpowiadać na trudne pytania, pokazuje, że mają wiele do ukrycia". - Że mieliśmy do czynienia ze złodziejstwem i temu złodziejstwu, jakkolwiek świadomie bądź nieświadomie, patronowali najważniejsi politycy w kraju, były premier, aktualny prezydent - zarzucił.

- Jeżeli wtedy przyjmowali pana Szopę, jeżeli wtedy zachęcali do kupowania jego produktów, bo de facto do tego to się sprowadzało, to dziś niech do niego dzwonią, niech go namawiają, żeby tutaj do Polski wrócił - dodał.,