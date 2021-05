Co ze śledztwem w sprawie oświadczeń majątkowych Mariana Banasia? Wyjaśnia jego pełnomocnik

"Do wczoraj nie ma żadnych zarzutów wobec Mariana Banasia"

Pełnomocnik Banasia: mieliśmy do czynienia z nieprawdopodobnymi sytuacjami

- O tyle jest to szokujące, że w tym czasie mieliśmy do czynienia z nieprawdopodobnymi sytuacjami polegającymi na przeszukaniach mieszkań i pomieszczeń należących do państwa Banasiów, do przeszukania gabinetu prezesa NIK, mimo tego, że obowiązuje go immunitet - przypomniał. - Prokuratura w mojej ocenie przekroczyła tę zasadę - dodał.