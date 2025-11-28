Jak wydano 86 miliardów? "Te pieniądze służyły wszystkiemu, tylko nie ustawowym celom"

Blisko sto zawiadomień do prokuratur po wielkim audycie Krajowej Administracji Skarbowej (materiał archiwalny ze stycznia 2025 roku) Źródło: Adrianna Otręba/Fakty TVN

86 651 347 689 złotych 62 grosze - to precyzyjna kwota możliwej niegospodarności, którą obliczyli audytorzy Krajowej Administracji Skarbowej badający, jak publicznymi środkami gospodarowało Ministerstwo Klimatu i Środowiska. W trakcie audytu sformułowali oni zawiadomienie do prokuratury, a ta w kwietniu 2025 roku wszczęła śledztwo.

- Kontrolujący ujawnili, że ministrowie Michał Kurtyka i Anna Moskwa nienależycie sprawowali nadzór nad dochodami uzyskanymi ze sprzedaży uprawnień do emisji gazów cieplarnianych - informuje prok. Agnieszka Kępka, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Lublinie.

By wyjaśnić szczegóły dotyczące odkryć audytorów z KAS, najpierw należy wyjaśnić, skąd wzięli się oni w siedzibie Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz czego tam szukali.