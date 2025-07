"Ale kosmos". Nowy film na profilu polskiego astronauty  

Złote Serduszko WOŚP w kosmosie Źródło: TVN24

"Ale kosmos! Złote Serduszko nr 1 jest ze mną na orbicie!" - napisał pod opublikowanym w poniedziałek na X wideo Sławosz Uznański-Wiśniewski. Na nagraniu astronauta pokazał Serduszko wylicytowane podczas tegorocznej edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

"To 4,5-gramowe Złote Serduszko WOŚP pięknie prezentuje się w kosmosie, a na co dzień przypomina nam, co w życiu jest najważniejsze: solidarność, wspólnota i pomoc drugiemu człowiekowi" - dodał Uznański-Wiśniewski. Lecąc na orbitę, astronauta miał możliwość wsparcia jednej, wybranej przez siebie organizacji pozarządowej. Wybrał WOŚP.

Złote Serudszko wróci ze Sławoszem na Ziemię

Już po powrocie na Ziemię Sławosz Uznański-Wiśniewski ma przekazać Złote Serduszko Fundacji Roberta Dobrzyckiego, która w styczniu wylicytowała je za rekordową kwotę 1,3 miliona złotych. - Nie mogę się doczekać, żeby osobiście wręczyć to Serduszko zwycięzcy (licytacji – red.) i pogratulować tej chęci pomocy innym - przekazał astronauta.

Serduszko WOŚP w kosmosie!

Powrót Polaka już niedługo. Według zapowiedzi Polskiej Agencji Kosmicznej i ESA, procedura oddokowania kapsuły Dragon ma rozpocząć się w poniedziałek, 14 lipca o godzinie 13.05 - o ile pozwolą na to warunki techniczne i pogodowe. Lądowanie planowane jest na wodach u wybrzeży Kalifornii. Tam już czekać będą łodzie ratunkowe.

Po krótkim odpoczynku Sławosz Uznański-Wiśniewski zostanie przewieziony śmigłowcem do portu w Kalifornii, a następnie do Houston. Jak opowiadał Hubert Kijek, część załogi pozostanie w Stanach Zjednoczonych, ale polski astronauta wsiądzie na pokład polskiego samolotu rządowego i poleci do Kolonii. Tam, w centrum astronautów Europejskiej Agencji Kosmicznej, Uznański-Wiśniewski przejdzie komplet badań. Po tygodniu wróci do Polski.

