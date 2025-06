Uznańska-Wiśniewska tłumaczy dobór sukienki na start misji męża

Pożegnanie Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego z rodziną przed lotem w kosmos Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

O godzinie 8.31 z przylądka Canaveral na Florydzie w kosmos poleciał Sławosz Uznański-Wiśniewski. Zmierza na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Transmisję z tego historycznego wydarzenia można oglądać na antenach TVN24 i TVN24 BiS, a także w tvn24.pl i TVN24+.

"POLAK W KOSMOSIE". PROGRAM SPECJALNY W TVN24

Bliscy żegnają Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego przed jego startem w kosmos Źródło: TVN24

Astronauci z misji Axiom 4 kilka godzin przed startem zakończyli trwającą od kilku tygodni kwarantannę i mogli pożegnać się z bliskimi przed wylotem. Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego pożegnały jego żona i bratowa. Ich stroje były wyjątkowe. Aleksandra Uznańska-Wiśniewska miała na sobie białą sukienkę, a bratowa astronauty czerwoną, co korespondowało z trzymaną przez nie biało-czerwoną flagą.

"Sławosz lubi biel"

Na to, że sukienki odwzorowują kolory polskiej flagi, zwrócili uwagę prowadzący poranek w TVN24. Wyszedł piękny symbol, ale czy to celowe zestawienie? O to dopytał Uznańską-Wiśniewską dziennikarz "Faktów" TVN Marcin Wrona.

Żona astronauty przyznała, że był to przypadek. - Sławosz lubi biel i chciałam pasować do jego skafandra po prostu. A to, że Gabrysia była w czerwonym, to był przypadek. Przyleciałyśmy dziś różnymi samolotami i spotkałyśmy się dopiero na miejscu - mówiła.

Aleksandra Uznańska-Wiśniewska o swoim stroju: chciałam pasować do skafandra Źródło: TVN24

Misja Axiom 4

Załogę misji Ax-4 tworzą: Peggy Whitson (USA) - dowódczyni, Sławosz Uznański-Wiśniewski (Polska/ESA) - specjalista, Shubhanshu Shukla (Indie) - pilot oraz Tibor Kapu (Węgry) - specjalista. Dr Uznański-Wiśniewski będzie drugim po Mirosławie Hermaszewskim Polakiem w kosmosie i pierwszym na ISS.

To czwarta komercyjna załogowa wyprawa realizowana przez amerykańską firmę Axiom Space. Udział Polaka to rezultat umowy podpisanej przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Europejską Agencję Kosmiczną na przygotowanie i przeprowadzenie polskiej misji technologiczno-naukowej IGNIS na ISS. W przygotowaniach brała udział także Polska Agencja Kosmiczna (POLSA). Na ISS zabrane zostało 13 eksperymentów i technologii polskich naukowców i firm.