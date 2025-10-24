Mentzen o "planie ostatecznego zrujnowania państwa". Morawiecki: to burza mózgów

Morawiecki o konwencji w Katowicach: namysł nad tym, jak Polska kolejnej pięciolatki, kolejnej dziesięciolatki powinna wyglądać Źródło: TVN24

Sławomir Mentzen we wpisie w serwisie X odniósł się do konwencji PiS "Myśląc: Polska", podczas której Jarosław Kaczyński przedstawił program partii.

"Coroczna waloryzacja 800+, bony mieszkaniowe na 100k zł za trzecie dziecko, dochód podstawowy 500 zł dla każdego, likwidacja kwoty wolnej, czterodniowy tydzień pracy dla seniorów, gwarancja wkładu własnego i wiele innych podobnych pomysłów znajduje się w pokazanym dziś socjalistycznym programie PiS" - napisał Mentzen.

"I jeszcze ktoś się dziwi, że nie chcę mieć nic wspólnego z tym planem ostatecznego zrujnowania naszego państwa?" - zapytał, odnosząc się do informacji na temat ewentualnego sojuszu Konfederacji i PiS.

Morawiecki: to nie grzebie możliwości współpracy

O opinię Mentzena reporter TVN24 Bartłomiej Ślak zapytał podczas konwencji PiS byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Pytany o to, czy zdanie lidera Konfederacji grzebie szansę na współpracę PiS z partią Mentzena, Morawiecki odparł: - Generalnie absolutnie nie grzebie możliwości współpracy z formacją pana Sławomira Mentzena.

- Aczkolwiek my walczymy o to, żeby mieć jak najlepszy wynik i żeby móc kierować nawą rządową bez Konfederacji - dodał.

Odnosząc się do wpisu Mentzena, Morawiecki powiedział, że "chyba jest trochę niezrozumienia co do metodologii zapraszania tutaj gości i konstruowania paneli". - To, co tutaj się dzieje w Katowicach, to jest wielka burza mózgów, wielki namysł nad tym, jak Polska kolejnej pięciolatki, kolejnej dziesięciolatki powinna wyglądać - dodał Morawiecki.

Kaczyński: debaty nie stanowią naszego programu

W sprawie konwencji PiS wypowiedział się także Jarosław Kaczyński. "Dyskusja programowa na Konwencji Myśląc Polska w Katowicach to debaty ludzi często o różnych wrażliwościach i rozmaitych poglądach. Koncepcje, propozycje, jakie są wyrażane przez poszczególnych mówców, nie stanowią naszego programu, a jedynie są asumptem do szerszej dyskusji o naszej przyszłości" - przekazał.

"Podobnie z materiałami konferencyjnymi dystrybuowanymi podczas wydarzenia. Solą demokracji jest dyskusja i wymiana argumentów" - dodał.

Konwencja PiS w Katowicach. Panele o nowej konstytucji i migracji

W piątkowym programie konwencji wśród głównych debat można znaleźć między innymi sesję plenarną na temat wschodniej flanki NATO z udziałem m.in. byłego szefa MON Mariusza Błaszczaka. Ponadto zaplanowano panel poświęcony tworzeniu nowej konstytucji z udziałem między innymi byłej prezes Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej, sesję na temat wyzwań związanych z Zielonym Ładem, migracją, nowym budżetem UE, panel o zmianach geopolitycznych czy sesję związaną z polityką mieszkaniową.

Podczas konwencji odbędą się też panele, które będą dotyczyć między innymi polskiej diaspory, Centralnego Portu Komunikacyjnego, odporności na naturalne kataklizmy, porządku cyfrowego UE, transformacji górnictwa, konserwatywnego feminizmu czy bezpieczeństwa kobiet wobec nielegalnej migracji.

Łącznie podczas dwudniowej konwencji przewidziano 132 panele dyskusyjne dotyczące między innymi bezpieczeństwa, spraw zagranicznych, wojska i zdrowia.

Były wicepremier, były minister kultury, przewodniczący rady programowej PiS Piotr Gliński przekazał, że w tegorocznych wydarzeniach ma wziąć udział ponad 600 panelistów i kilka tysięcy uczestników.

