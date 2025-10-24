Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Mentzen o "planie ostatecznego zrujnowania państwa". Morawiecki: to burza mózgów

Mateusz Morawiecki
Morawiecki o konwencji w Katowicach: namysł nad tym, jak Polska kolejnej pięciolatki, kolejnej dziesięciolatki powinna wyglądać
Źródło: TVN24
Ktoś się dziwi, że nie chcę mieć nic wspólnego z tym planem ostatecznego zrujnowania naszego państwa? - zapytał Sławomir Mentzen w mediach społecznościowych, odnosząc się do konwencji PiS i prezentowanych na niej pomysłów. Mateusz Morawiecki ocenił, że impreza partii to "wielki namysł nad tym, jak Polska kolejnej pięciolatki, kolejnej dziesięciolatki powinna wyglądać". Jarosław Kaczyński przekazał natomiast, że "koncepcje, propozycje, jakie są wyrażane przez poszczególnych mówców, nie stanowią naszego programu".

Sławomir Mentzen we wpisie w serwisie X odniósł się do konwencji PiS "Myśląc: Polska", podczas której Jarosław Kaczyński przedstawił program partii.

"Coroczna waloryzacja 800+, bony mieszkaniowe na 100k zł za trzecie dziecko, dochód podstawowy 500 zł dla każdego, likwidacja kwoty wolnej, czterodniowy tydzień pracy dla seniorów, gwarancja wkładu własnego i wiele innych podobnych pomysłów znajduje się w pokazanym dziś socjalistycznym programie PiS" - napisał Mentzen.

"I jeszcze ktoś się dziwi, że nie chcę mieć nic wspólnego z tym planem ostatecznego zrujnowania naszego państwa?" - zapytał, odnosząc się do informacji na temat ewentualnego sojuszu Konfederacji i PiS.

Morawiecki: to nie grzebie możliwości współpracy

O opinię Mentzena reporter TVN24 Bartłomiej Ślak zapytał podczas konwencji PiS byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Pytany o to, czy zdanie lidera Konfederacji grzebie szansę na współpracę PiS z partią Mentzena, Morawiecki odparł: - Generalnie absolutnie nie grzebie możliwości współpracy z formacją pana Sławomira Mentzena. 

- Aczkolwiek my walczymy o to, żeby mieć jak najlepszy wynik i żeby móc kierować nawą rządową bez Konfederacji - dodał.

Odnosząc się do wpisu Mentzena, Morawiecki powiedział, że "chyba jest trochę niezrozumienia co do metodologii zapraszania tutaj gości i konstruowania paneli". - To, co tutaj się dzieje w Katowicach, to jest wielka burza mózgów, wielki namysł nad tym, jak Polska kolejnej pięciolatki, kolejnej dziesięciolatki powinna wyglądać - dodał Morawiecki.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Nawrocki jest mentalnym konfederatą"

"Nawrocki jest mentalnym konfederatą"

Spotkanie "za zamkniętymi drzwiami". O czym Nawrocki rozmawiał z Mentzenem?

Spotkanie "za zamkniętymi drzwiami". O czym Nawrocki rozmawiał z Mentzenem?

Kaczyński: debaty nie stanowią naszego programu

W sprawie konwencji PiS wypowiedział się także Jarosław Kaczyński. "Dyskusja programowa na Konwencji Myśląc Polska w Katowicach to debaty ludzi często o różnych wrażliwościach i rozmaitych poglądach. Koncepcje, propozycje, jakie są wyrażane przez poszczególnych mówców, nie stanowią naszego programu, a jedynie są asumptem do szerszej dyskusji o naszej przyszłości" - przekazał.

"Podobnie z materiałami konferencyjnymi dystrybuowanymi podczas wydarzenia. Solą demokracji jest dyskusja i wymiana argumentów" - dodał.

Konwencja PiS w Katowicach. Panele o nowej konstytucji i migracji

W piątkowym programie konwencji wśród głównych debat można znaleźć między innymi sesję plenarną na temat wschodniej flanki NATO z udziałem m.in. byłego szefa MON Mariusza Błaszczaka. Ponadto zaplanowano panel poświęcony tworzeniu nowej konstytucji z udziałem między innymi byłej prezes Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej, sesję na temat wyzwań związanych z Zielonym Ładem, migracją, nowym budżetem UE, panel o zmianach geopolitycznych czy sesję związaną z polityką mieszkaniową.

Podczas konwencji odbędą się też panele, które będą dotyczyć między innymi polskiej diaspory, Centralnego Portu Komunikacyjnego, odporności na naturalne kataklizmy, porządku cyfrowego UE, transformacji górnictwa, konserwatywnego feminizmu czy bezpieczeństwa kobiet wobec nielegalnej migracji.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Kaczyński otworzył konwencję PiS. "Te trzy tematy muszą być wyeksponowane"

Kaczyński otworzył konwencję PiS. "Te trzy tematy muszą być wyeksponowane"

Kierował propagandową TVP, teraz opowie o reformie mediów

Kierował propagandową TVP, teraz opowie o reformie mediów

Łącznie podczas dwudniowej konwencji przewidziano 132 panele dyskusyjne dotyczące między innymi bezpieczeństwa, spraw zagranicznych, wojska i zdrowia.

Były wicepremier, były minister kultury, przewodniczący rady programowej PiS Piotr Gliński przekazał, że w tegorocznych wydarzeniach ma wziąć udział ponad 600 panelistów i kilka tysięcy uczestników.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kkop/ads

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Art Service

Udostępnij:
TAGI:
Mateusz MorawieckiSławomir MentzenPrawo i SprawiedliwośćKonfederacjaJarosław Kaczyński
Czytaj także:
Michał Woś w drodze na zamknięte posiedzenie komisji śledczej ds. inwigilacji systemem Pegasus na terenie Sejmu
Żurek zareagował na wpis Wosia. "Tyle."
Polska
Jadowite pająki wyrzucone do kosza przy ul. Pilotów w Krakowie
Bio, zmieszane, jadowite. Wielkie pająki w koszu na śmieci
Kraków
Dokumenty wojskowe na prywatnej posesji
Wojskowe dokumenty w śmieciach na prywatnej działce. "Będą wyciągnięte konsekwencje"
Polska
Marsz Białych Aniołów w Mławie
Marsz Białych Aniołów w Mławie. Upamiętnili zamordowaną Maję
WARSZAWA
Japoński śmigłowcowiec JS Izumo, amerykański okręt desantowy USS Essex, australijski śmigłowcowiec HMAS Canberra i koreański okręt desantowy ROKS Marado, RIMPAC 2022
Mocarstwo przyspiesza zbrojenia. "Działania sąsiadów budzą poważne obawy"
Świat
Rodzące kobieta może otrzymać bezpłatne znieczulenie. Materiał "Faktów" TVN z 21 lipca
Zmiany w opiece okołoporodowej. Większy dostęp do znieczuleń i wsparcie po stracie ciąży
Zdrowie
Media antyspołecznościowe. Co poszło nie tak
Media antyspołecznościowe. Co poszło nie tak? 
BIZNES
Opady w Polsce
Radar opadów. Tak ulewy idą przez Polskę
METEO
Zderzenie motocykli i roweru w Siemieniu
Dwoje motocyklistów i rowerzysta w szpitalu. Nagranie ku przestrodze
Lublin
Park Żerański widok z drona
Powstało wyjątkowe miejsce. Atrakcje na otwarcie nowego parku
WARSZAWA
Minister kultury i dziedzictwa narodowego i dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu podczas uroczystości przekazania obrazu
"Lato" wraca do Wrocławia. Zrabowany podczas wojny, odnaleziony na aukcji
Wrocław
QUIZ na 5tek
Mel Gibson, gdy czyta wiadomości z Polski... Quiz z wydarzeń tygodnia
Quizy
27 min
pc
Miliarderzy kopią bunkry. Czy boją się własnej technologii?
Kijek w kosmosie
Andrzej Duda
Mówił, że "tylko świnie siedzą w kinie", został pozwany. Sąd odroczył decyzje
Polska
Robert Janczewski
Uniewinniony w sprawie "Skóry" walczy o zadośćuczynienie. Pierwsza decyzja sądu
Kraków
pap_20241025_1YP
Polka ma zagrać u Mela Gibsona. Prawicowy bloger pisze do producentów
Martyna Nowosielska-Krassowska
Zderzenie na Wybrzeżu Helskim
Czołowe zderzenie na Wybrzeżu Helskim. Ranni
WARSZAWA
Nielegalna broń palna i narkotyki
Oskarżeni o przemyt i handel narkotykami. 25 osób na celowniku prokuratury
Wrocław
Delhi pogrążone w smogu
Zasiewają chmury, by walczyć ze smogiem
METEO
imageTitle
"Wołyń pamiętamy". Kibice Legii wnieśli transparent, Szachtar ustąpił
EUROSPORT
Leszek Miller
Problem z Leszkiem Millerem. Pięć cytatów, które cieszą rosyjską propagandę
Gabriela Sieczkowska
Jacek Kurski
Kierował propagandową TVP, teraz opowie o reformie mediów
Polska
Oskarżony Piotr G. na sali sądu w Kościerzynie
Przez 15 lat znęcał się nad córką, w jego piwnicy znaleziono ciała noworodków. Wyrok sądu
Trójmiasto
polski komitet olimpijski siedziba shutterstock_10964281_1
Giełda kryptowalut sponsorem PKOl. "Cała świta musiała pojechać do Monako"
BIZNES
Poszukiwany w sprawie zabójstwa kobiety w hotelu na Woli
Ciało uduszonej kobiety znaleziono w wannie. Jest list gończy
WARSZAWA
Port lotniczy Chartum - 16.04.2023
Atak dronów na lotnisko zaledwie dzień po jego otwarciu
Świat
Dziewięciomiesięczne dziecko trafiło do szpitala z licznymi siniakami
Dwumiesięczna dziewczynka zmarła z powodu sepsy. Rodzice oskarżeni
Białystok
dron moskwa
Dron uderzył w wieżowiec w Rosji. Są ranni
Świat
Policja oddała strzały w kierunku agresora (zdj. ilustracyjne)
Szła na autobus do szkoły. Nie żyje
Kraków
Młodzi coraz częściej padają ofiarą udaru (zdjęcie ilustracyjne)
W udarze liczą się minuty. Jak go rozpoznać?
Zdrowie

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica