Siłowa zmiana granic? "Polska się na to nigdy nie zgodzi"

W Nowym Jorku trwa 80. Sesja Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Jednym z tematów rozmów jest rosyjska agresja na Ukrainę. W obradach wziął udział również prezydent USA Donald Trump. Po wtorkowej debacie i spotkaniu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, opublikował zaskakujący wpis. Amerykański przywódca przyznał, że Kijów przy wsparciu Unii Europejskiej mógłby odzyskać "całą Ukrainę w jej pierwotnym kształcie".

Komentatorzy zwracają uwagę, że to znacząca zmiana stanowiska Trumpa wobec zakończenia wojny. Wcześniej deklarował, że Ukraina prawdopodobnie będzie musiała zgodzić się na ustępstwa terytorialne.

Słowa Trumpa komentował w "Kropce nad i" w TVN24 Paweł Kowal (KO) szef sejmowej komisji spraw zagranicznych i przewodniczący Rady do Spraw Współpracy z Ukrainą. - Prawo międzynarodowe jest dla nas kluczowe. Polska nigdy nie zgodzi się na siłowe zmiany granic, dlatego że jeżeli się raz zgodzi, to później to pójdzie i na Polskę, i jeszcze my będziemy musieli znowu się targować o coś - stwierdził poseł KO, odnosząc się do kwestii ustępstw terytorialnych.

- Oni (Rosjanie) są w tym specjalistami - zaznaczył. Dodał, iż celem polskiej dyplomacji jest, aby dla Stanów Zjednoczonych było jasne, że "Rosję można zatrzymać siłą". Według Kowala, niekoniecznie oznacza to użycie siły, ale na przykład jej zademonstrowanie.

Czy Trump może zmienić zdanie?

Kowal był dopytywany, czy Trump może ponownie zmienić swoje stanowisko w sprawie Ukrainy. - Wiem ze swoich osobistych kontaktów na poziomie parlamentarnym (Senat i Izba Reprezentantów USA), że takie podejście, które całkowicie idzie na przekór imperialnej polityce Rosji, jest dość powszechne wśród Republikanów - przekonywał polityk KO.

- Wiem ze spotkań w środowiskach MAGA (Make America Great Again), czyli tego bliskiego ruchu, który otacza prezydenta Trumpa, że oni zaczynają przyjmować do wiadomości, że z Ruskim się nie da dogadać - dodał.

Poseł zwrócił uwagę, że świadczą o tym również deklaracje amerykańskiego prezydenta wobec sojuszników NATO, w tym decyzja o pozostaniu amerykańskich żołnierzy w Polsce.

Kowal: Rosja chce tanim kosztem szantażować Europę Środkową

Zdaniem Kowala "Rosja ma sposób, by tak nas zaatakować, żeby nie można było powiedzieć, że to jest pełnoskalowa wojna".

Pytany, jaka będzie reakcja Polski w razie kolejnego naruszenia granic, odpowiedział: - Będziemy się bronić. Jesteśmy do tego przyszykowani jak nigdy w historii. Mamy sojuszników. Mamy swoje zasoby. Będziemy także gotowi do odparcia ataków dronowych. W jego ocenie obserwujemy dzisiaj "mały wyścig dronowy".

- Rosjanie chcą dojść do momentu, kiedy będą w stanie tanim kosztem szantażować każde państwo Europy Środkowej. My na to mamy odpowiedź. Nie pozwolimy na to - oświadczył poseł KO.

We wtorek na pytanie dziennikarki o to, czy państwa NATO powinny zestrzeliwać rosyjskie samoloty, jeżeli te naruszą przestrzeń powietrzną Sojuszu, Donald Trump odpowiedział twierdząco. Na te słowa szybko zareagował szef polskiej dyplomacji: "Przyjąłem" - napisał Radosław Sikorski w mediach społecznościowych.

Kowal do opozycji: zróbcie sobie test Putina

Poseł KO wspomniał też o sprzyjaniu rosyjskiej propagandzie wśród polityków opozycji. - Naszym oponentom mówię coś bardzo brutalnego. Róbcie sobie test Putina. Polega na tym: kiedy mówisz, to zastanów się, jak to zostanie wykorzystane przez ruskiego ambasadora - tłumaczył.

- Jeśli mówisz, że Polska nie jest gotowa do obrony albo nie ma technologii dronowych, to po pierwsze to nie jest prawda. A po drugie osłabiasz morale obywateli, którzy chcą się czuć bezpiecznie - przekonywał.

