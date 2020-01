Senatorowie zaprezentowali "ustawę o naprawie sądownictwa". Proponują inny model wyboru sędziów do KRS

Przygotowaliśmy projekt, który zakłada zastąpienie wyboru sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa przez Sejm modelem opartym na zasadzie wyborów bezpośrednich i powszechnych wśród sędziów - poinformowała wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska-Stanecka z Lewicy. Nowelizacja zakłada też zlikwidowanie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

Projekt ten, jak mówiła wicemarszałek, "jest efektem porozumienia wszystkich stron i wszystkich opcji politycznych, które mają w Senacie większość". Dodała, że nad projektem pracowali też posłowie. - Powstał on w oparciu o założenia, które przygotowały środowiska prawnicze, a także Polskie Stronnictwo Ludowe - powiedziała wicemarszałek.

Przekazała, że "nad założeniami projektu pracowali wybitni prawnicy". Są to: dr Tomasz Zalasiński, prof. dr hab. Marek Chmaj, prof. dr hab. Arkadiusz Tomczak, adw. Michał Wawrykiewicz, dr hab. Marcin Matczak, dr Michał Małdziński i prof. Krystian Markiewicz.

Senatorowie proponują nowy model wyboru członków KRS

- Projekt przewiduje zastąpienie dotychczasowego modelu wyboru sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa przez Sejm modelem opartym na zasadzie wyborów bezpośrednich, powszechnych wśród sędziów, z istotnym uczestnictwem organizacji społecznych, zawodów zaufania publicznego oraz samych obywateli - powiedziała Morawska-Stanecka.

Zgodnie z projektem - mówiła wicemarszałek - głosowanie na sędziów - członków KRS ma być tajne, bezpośrednie, powszechne w środowisku sędziowskim. - Obowiązkiem każdego sędziego będzie udział w tych wyborach - podkreśliła. Dodała, że zgodnie z proponowanymi przepisami poza grupą sędziów kandydata do KRS będzie mógł zgłosić Rzecznik Praw Obywatelskich, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych, Krajowa Rada Prokuratorów oraz organy uczelni publicznych uprawnione do nadawania stopni naukowych w zakresie nauk prawnych jak również grupa co najmniej dwóch tysięcy obywateli.